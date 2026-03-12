Грузия назвалась защитником Евросоюза от внутренних врагов

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

На пресс-конференции он отметил, что «не только Грузия, но уже и США говорят, что Брюссель ведет Евросоюз в неправильном направлении».

«Все меньше европеизированности, все больше советского по содержанию, – сказал председатель парламента Грузии.

«Те из нас, кто жили в СССР, видят это. Мы это чувствуем и вспоминаем (советскую) эстетику. Какое отношение было к нам у СССР, один в один так ведет себя Брюссель», – заявил Шалва Папуашвили.

«Вот такая реинкарнация ЕС, и это вызывает сожаление», – отметил он.

По его словам, «сегодня Грузия и несколько стран Евросоюза, такие, как Венгрия и Словакия, защищают ЕС от внутренних европейских врагов».

Председатель парламента также назвал Европарламент «почти что Верховным Советом СССР».

Брюссель жестко критикует Тбилиси за якобы «отступление от демократии».