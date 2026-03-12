С наемниками иностранного легиона ВСУ проблемы стали возникать с самого начала – по причине низкой дисциплины и склонности к криминалу. Многие из них занялись контрабандой оружия и наркоторговлей, случались и внутренние разборки с убийствами.0 комментариев
Грузия назвалась защитником Евросоюза от внутренних врагов
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что «сегодняшний Евросоюз все больше становится советским по содержанию», при этом «Грузия и несколько стран, такие, как Венгрия и Словакия, защищают ЕС от внутренних европейских врагов», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
На пресс-конференции он отметил, что «не только Грузия, но уже и США говорят, что Брюссель ведет Евросоюз в неправильном направлении».
«Все меньше европеизированности, все больше советского по содержанию, – сказал председатель парламента Грузии.
«Те из нас, кто жили в СССР, видят это. Мы это чувствуем и вспоминаем (советскую) эстетику. Какое отношение было к нам у СССР, один в один так ведет себя Брюссель», – заявил Шалва Папуашвили.
«Вот такая реинкарнация ЕС, и это вызывает сожаление», – отметил он.
По его словам, «сегодня Грузия и несколько стран Евросоюза, такие, как Венгрия и Словакия, защищают ЕС от внутренних европейских врагов».
Председатель парламента также назвал Европарламент «почти что Верховным Советом СССР».
Брюссель жестко критикует Тбилиси за якобы «отступление от демократии».