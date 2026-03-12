С наемниками иностранного легиона ВСУ проблемы стали возникать с самого начала – по причине низкой дисциплины и склонности к криминалу. Многие из них занялись контрабандой оружия и наркоторговлей, случались и внутренние разборки с убийствами.0 комментариев
В тюрьме Бруклина Николас Мадуро содержится в одиночной камере два на три метра, откуда его выпускают лишь на час трижды в неделю, сообщила испанская газета ABC.
Официально такие камеры служат для дисциплинарных целей и защиты особо опасных заключенных. На практике это означает почти круглосуточную изоляцию.
«Камера представляет собой тесное пространство, примерно три метра в длину и два метра в ширину, с металлической кроватью, туалетом, раковиной и узким окном, пропускающим очень мало естественного света», – отмечает издание. Заключенным разрешено выходить лишь три раза в неделю на один час в сопровождении охраны, отмечает ТАСС.
3 января США вывезли Мадуро и его супругу из страны, а пятого числа они предстали перед федеральным судом по обвинению в наркоторговле. Вину задержанные не признали. Сейчас обязанности главы государства исполняет Делси Родригес.
5 марта правительства двух стран объявили о восстановлении дипломатических отношений. Ранее связи были разорваны из-за признания Белым домом Хуана Гуайдо президентом республики.
Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров рассказал об отсутствии у адвокатов претензий к условиям содержания политика. Президент Венесуэлы в зале суда назвал себя военнопленным.
Министерство иностранных дел России призвало американское руководство освободить захваченного лидера.