Мадуро поместили в крошечную камеру в тюрьме Бруклина

Мадуро поместили в изолятор два на три метра в тюрьме США

Tекст: Мария Иванова

Политика поместили в изолятор размером два на три метра, сообщает испанская газета ABC.

Официально такие камеры служат для дисциплинарных целей и защиты особо опасных заключенных. На практике это означает почти круглосуточную изоляцию.

«Камера представляет собой тесное пространство, примерно три метра в длину и два метра в ширину, с металлической кроватью, туалетом, раковиной и узким окном, пропускающим очень мало естественного света», – отмечает издание. Заключенным разрешено выходить лишь три раза в неделю на один час в сопровождении охраны, отмечает ТАСС.

3 января США вывезли Мадуро и его супругу из страны, а пятого числа они предстали перед федеральным судом по обвинению в наркоторговле. Вину задержанные не признали. Сейчас обязанности главы государства исполняет Делси Родригес.

5 марта правительства двух стран объявили о восстановлении дипломатических отношений. Ранее связи были разорваны из-за признания Белым домом Хуана Гуайдо президентом республики.

Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров рассказал об отсутствии у адвокатов претензий к условиям содержания политика. Президент Венесуэлы в зале суда назвал себя военнопленным.

Министерство иностранных дел России призвало американское руководство освободить захваченного лидера.