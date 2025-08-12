Шеф Пентагона допустил присутствие на встрече Путина и Трампа на Аляске

Министр обороны США не исключил свое участие в саммите на Аляске

Tекст: Денис Тельманов

Министр обороны США Пит Хегсет не исключил возможность своего присутствия на встрече между президентом России Владимиром Путиным и американским президентом Дональдом Трампом, передает РИА «Новости». В интервью Fox News Хегсету задали вопрос, собирается ли он участвовать в переговорах лидеров двух стран. Он ответил: «Я не знаю. Посмотрим, как будет выглядеть мое расписание. Может быть».

Ранее Кремль и Белый дом сообщили о планах Путина и Трампа встретиться на Аляске 15 августа. Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время визита в Москву предлагал рассмотреть трехсторонний формат с участием Владимира Зеленского. Российская сторона оставила это предложение без комментариев, подчеркнув приоритет подготовки двустороннего саммита.

Президент России также упомянул возможность переговоров с Владимиром Зеленским, но отметил, что для их проведения пока не созданы необходимые условия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, профессор Алексей Фадеев заявил о стратегическом интересе Дональда Трампа к освоению арктических территорий, что отражается в выборе Аляски для проведения саммита президентов России и США.

Воздушное пространство над Анкориджем будет закрыто на один день в радиусе почти 50 км из-за встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Дональд Трамп сообщил о намерении проинформировать Владимира Зеленского и лидеров европейских стран о результатах переговоров с Владимиром Путиным.