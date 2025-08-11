Трамп не подтвердил присутствие Зеленского на встрече на Аляске

Трамп пообещал проинформировать Европу и Зеленского по итогам встречи с Путиным

Tекст: Дарья Григоренко

Во время пресс-конференции в Белом доме Трамп заявил: «После встречи незамедлительно, может быть, после того как покину комнату, я позвоню европейским лидерам. Я буду говорить с Зеленским», передает ТАСС.

Трампу был также задан уточняющий вопрос о том, приглашен ли Зеленский на встречу 15 августа. «Он не является частью этого», – заявил президент США.

Ранее Трамп, выступая перед журналистами, поделился своими ожиданиями от встречи с президентом России Владимиром Путиным. Кроме того, президент США объявил о намерении отправиться в Россию в пятницу и провести встречу с Путиным. Судя по всему, президент США оговорился, так как переговоры лидеров России и США запланированы на территории Соединенных Штатов – они пройдут на Аляске.

В понедельник член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков заявил, что западная политика изоляции России обернулась изоляцией Европы и Украины от российско-американских переговоров.