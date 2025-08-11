Tекст: Дарья Григоренко

Он в своем Telegram-канале отметил, что эта оценка характерна для многих мировых СМИ, ссылаясь на публикацию в одной из ведущих турецких газет.

Пушков подчеркнул: «Наш вывод: западная политика «изоляции» России вылилась в изоляцию Европы и Украины от российско-американских переговоров». Сенатор также опубликовал ссылку на Telegram-канал американского консервативного политического обозревателя, журналиста и телеведущего Такера Карлсона, где приведена цитата из публикации Milliyet: «Путин подойдет к встрече с Трампом на Аляске как победитель. Российский президент уже добился желаемого результата – сидеть за столом переговоров на равных».

Ранее американский политический обозреватель и радиоведущий Стив Джилл заявил, что объективные публикации о России и конфликте на Украине в американских СМИ способствовали бы улучшению отношений между Вашингтоном и Москвой. По его мнению, сегодня практически никто из журналистов в США не готов говорить правду о ситуации в России.

В понедельник телеканал CNN сообщил, что американский лидер Дональд Трамп оказал давление на свою команду с требованием как можно скорее организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее издание Financial Times писало, что Путин и Трамп намерены обсудить на Аляске судьбу Украины без участия Владимира Зеленского.