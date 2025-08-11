Радиоведущий из США Джилл: Американские СМИ не хотят говорить правду о России

Tекст: Дарья Григоренко

По его мнению, сегодня практически никто из журналистов в США не готов говорить правду о ситуации в России, передает ТАСС.

Джилл подчеркнул, что американские СМИ настолько сильно искажают информацию, что не только простые граждане, но даже члены Конгресса и администрация президента Дональда Трампа не видят реальной картины происходящего. Он отметил, что те же редакции, которые охотно отправляют репортеров в Газу, не спешат освещать события в Москве или на востоке Украины объективно.

По словам Джилла, если бы американские политики рисковали жизнями своих семей, их готовность финансировать конфликт на Украине быстро бы сошла на нет. Он добавил, что тогда позиция властей США скорее совпала бы с мнением самих украинцев – согласно последнему опросу Gallup, 69% жителей Украины выступают за скорейшее завершение боевых действий через переговоры.

Эксперт подчеркнул, что сейчас американские политики лишь наращивают свои доходы за счет оборонных контрактов, не испытывая личных потерь. Джилл считает, что только объективное освещение ситуации в России и на Украине могло бы стать важным шагом к нормализации отношений между двумя странами. Однако, по его словам, в американской медиаиндустрии лишь немногие готовы отходить от общепринятых нарративов и публиковать честные репортажи.

В понедельник телеканал CNN сообщил, что американский лидер Дональд Трамп оказал давление на свою команду с требованием как можно скорее организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее издание Financial Times писало, что Путин и Трамп намерены обсудить на Аляске судьбу Украины без участия Владимира Зеленского. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявлял, что не считает продуктивными контакты Путина и Зеленского до саммита Россия – США.