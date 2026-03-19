    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Аппетиты Израиля могут вырасти

    Очевидно, цель Израиля – не в обретении новых территорий, а в обеспечении выживания в рамках уже имеющихся территорий и в условиях полностью враждебного окружения. Цель Израиля – не непрерывная война, цель – ослабление и разобщение противника, а война – средство.

    Андрей Манчук Андрей Манчук Иран переживает нашествие варваров

    Атаки на исторические памятники древней Персии отнюдь не случайны – они вполне могут иметь осознанный и даже демонстративный характер. Еще в 2020 году Трамп говорил: «Мы уже наметили пятьдесят две цели в Иране... Некоторые из них очень важны для Ирана и иранской культуры. И по этим целям будет быстро нанесен удар».

    Андрей Колесник Андрей Колесник Мы вступили в новую террористическую реальность

    В начале 2000-х Россия уже справилась с первой тогда для нас волной терроризма в его кавказско-исламском изводе – на том уровне знаний и технологий. Теперь нам предстоит победить терроризм и в его украинско-бандеровском варианте, в современных условиях.

    19 марта 2026, 14:35 • Новости дня

    Макрон сообщил о попытке согласовать создание истребителя FCAS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Париж и Берлин намерены в течение ближайших недель преодолеть разногласия между Dassault и Airbus, чтобы спасти крупнейший оборонный проект Европы – истребитель FCAS, сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон.

    Макрон заявил журналистам перед саммитом ЕС, что Франция и Германия намерены в ближайшие недели наладить диалог между Airbus и Dassault для продвижения проекта FCAS.

    «Я твердо верю в этот проект, считаю его стратегически обоснованным», – заявил Макрон. Он отметил, что и военные ведомства обеих стран поддерживают создание нового истребителя, однако представители промышленности пока не смогли договориться по ряду вопросов, передает ТАСС.

    По данным агентства DPA, Франция и Германия согласовали крайний срок достижения соглашения – 15 апреля, соответствующая договоренность была достигнута во время встречи Макрона и канцлера ФРГ Фридриха Мерца в Брюсселе. Мерц ранее не исключал возможности провала проекта и отмечал, что Германия может рассмотреть альтернативный вариант сотрудничества с Испанией и другими странами.

    Проект FCAS уже неоднократно переносился из-за разногласий между промышленными партнерами. Новый истребитель, согласно плану, должен заменить Eurofighter и Rafale к 2040 году. В случае успеха FCAS станет крупнейшим оборонным проектом Европы с общей стоимостью в несколько десятков миллиардов евро. Комплекс будет включать не только пилотируемый самолет, но и беспилотные платформы различного назначения.

    Ранее FT сообщала, что Франция и Германия могут отказаться от совместного проекта по производству истребителей Future Combat Air System (FCAS). По данным издания, страны планируют сосредоточиться на создании облачной системы управления военными силами.

    17 марта 2026, 20:59 • Новости дня
    Трамп: Макрон очень скоро покинет свой пост
    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что французский лидер Эммануэль Макрон скоро покинет пост главы государства.

    «Он (Макрон) очень скоро покинет свой пост», – заявил глава Белого дома, передает РИА «Новости».

    Ранее Макрон подверг критике удары США и Израиля по Ирану, указав на их несоответствие международному праву и невозможность одобрения Парижем. Он также объявил об отказе Франции участвовать в операции США в Ормузском проливе.

    В январе Трамп заявил о ненужности Макрона.

    18 марта 2026, 10:06 • Новости дня
    Захарова задумалась о «венесуэльском сценарии» для Макрона
    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова напомнила о Венесуэле и Иране, комментируя слова президента США Дональда Трампа о президенте Франции Эммануэле Макроне.

    Президент Франции Эммануэль Макрон рискует лишиться должности не по своей воле, передает радио Sputnik.

    Официальный представитель МИД прокомментировала недавнее заявление Дональда Трампа о незавидной судьбе французского лидера.

    «У меня вопрос другой возник – будет ли к Макрону применен венесуэльский сценарий или иранский сценарий? На самом деле это главный вопрос, которым, думаю, задавался сам Макрон», – заявила Мария Захарова.

    Накануне глава Белого дома отметил, что его коллега из Парижа очень скоро перестанет быть президентом. Выборы в стране пройдут только в апреле 2027 года, однако действующий глава государства уже не сможет в них участвовать.

    Ранее Трамп заявил о скором уходе Эммануэля Макрона с поста главы государства.

    До этого Макрон подверг критике удары Вашингтона и Тель-Авива по Ирану.

    Глава Белого дома в январе назвал Макрона никому не нужным политиком.

    19 марта 2026, 15:55 • Видео
    Развал ЕС продолжится Польшей

    Премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил, что перспектива выхода его страны из Евросоюза реальна, хотя сам он выступает резко против этого. Почему поляки могут последовать примеру британцев?

    17 марта 2026, 20:38 • Новости дня
    Франция провела учения с имитацией ядерного удара

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ночь с понедельника на вторник прошли масштабные учения ВВС Франции с отработкой сценария ядерного удара и помехами связи, сообщили местные СМИ.

    Французские воздушно-космические силы провели операцию «Покер», имитирующую ядерный удар, пишет Parisien. Учения проходили ночью и включали около 40 самолетов Rafale, Mirage 2000, самолет дальнего обнаружения AWACS и заправщики A330 MRTT. Самолеты огибали атлантическое побережье, после чего устремились к Средиземному морю, а затем направились к центру страны, где отрабатывали имитацию запуска ядерной ракеты.

    Во время маневров Rafale и истребители сопровождения противостояли системам ПВО и другим истребителям, а все коммуникационные каналы, включая радиосвязь, передачу данных и GPS-навигацию, были намеренно подвержены помехам. В стратегических ВВС Франции заявили, что подобные учения необходимы для проверки способности действовать в условиях ограниченной функциональности систем.

    Газета уточняет, что учения «Покер» проводятся четыре раза в год, и при их проведении учитываются все разведывательные данные, собранные и проанализированные Парижем.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ядерная доктрина страны претерпит значительные изменения. Макрон также объявил о переходе к фазе усиленного сдерживания совместно с восемью странами Европы.

    Глава МИД России Сергей Лавров с иронией назвал планы Франции по ядерному сдерживанию «макроновским зонтиком».

    18 марта 2026, 11:24 • Новости дня
    Франция заявила о возможности Канады вступить в ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро на конференции Europe 2026 в Берлине заявил, что Канада теоретически могла бы присоединиться к Европейскому союзу, сообщает Politico.

    Барро отметил, что ЕС становится все более привлекательным для партнеров за пределами Европы на фоне роста геополитической напряженности. По его словам, сегодня девять стран официально являются кандидатами на вступление, а в будущем к ним могут присоединиться Исландия и, возможно, Канада, передает Politico.

    Барро подчеркнул, что его заявление не является официальным предложением, а иллюстрирует растущий интерес к ЕС как к «третьей сверхдержаве», способной уравновешивать соперничество между США и Китаем.

    В тот же день президент Финляндии Александр Стубб во время пробежки предложил премьер-министру Канады Марку Карни задуматься о вступлении в ЕС. Обсуждение расширения ЕС совпадает с попытками европейских лидеров укрепить международную роль объединения на фоне конфликта на Украине и ситуации на Ближнем Востоке. Барро также отметил усилия по сближению с Британией и расширению сотрудничества с Индией и Швейцарией.

    Идея вступления Канады в ЕС обсуждается в стране все чаще на фоне обострения отношений с США. Согласно опросу 2025 года, 44% канадцев поддержали бы членство в Евросоюзе. Однако официальный Оттава отвергла такую возможность – премьер Карни заявил, что Канада не планирует присоединяться к ЕС и настроена на углубление сотрудничества без вступления.

    Карни отверг возможность вступления страны в Евросоюз.

    Эксперты оценили данный сценарий как маловероятный из-за юридических и экономических преград.

    Оттава решила укрепить связи с Европой на фоне торговых споров с США.

    17 марта 2026, 11:27 • Новости дня
    Стало известно о рекордных военных расходах Германии при Мерце

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Канцлер Фридрих Мерц инициировал масштабные инвестиции в оборону, что уже приводит к росту заказов для национальных производителей и стимулирует экономику, пишет Bloomberg.

    Правительство Германии приступило к крупнейшей трансформации армии со времён холодной войны, выделив на эти цели рекордные 600 млрд евро, сообщает Bloomberg.

    Канцлер Фридрих Мерц подчеркнул, что новая программа военных расходов стала не только геополитической необходимостью, но и масштабным стимулом для национальной экономики. Ужесточение ситуации на Украине и конфликт в Иране лишь усилили спрос на немецкое вооружение, включая ПВО для стран Персидского залива.

    В результате спрос на продукцию оборонных предприятий Германии растёт беспрецедентно: компании быстро увеличивают производственные мощности, а кредиты становятся доступнее. Например, Rheinmetall всего за 15 месяцев построила новый завод боеприпасов, а её акции с начала 2025 года выросли более чем на 160%. Аналитик UBS Феликс Хюфнер прогнозирует, что вклад оборонки добавит 0,5 процентных пункта к росту ВВП ФРГ к 2028 году.

    Более 85% контрактов размещаются внутри Германии и Евросоюза, чтобы поддержать собственных производителей и снизить зависимость от импорта, прежде всего из США. Ведущие банки, такие как Deutsche Bank, создают специальные команды для финансирования военной отрасли. Для ускорения закупок власти упростили процедуры и расширили практику прямых контрактов с немецкими компаниями.

    Рост оборонных расходов уже дал толчок многим отраслям, включая стартапы и автопром, которые переориентируются на выпуск продукции для армии. Эксперты отмечают, что такой подход может стать катализатором технологических инноваций с последующим выходом на гражданский рынок – как это уже случалось в истории с интернетом или GPS.

    Параллельно Еврокомиссия предложила реформировать систему торговли выбросами ETS, используя доходы от продажи квот для поддержки декарбонизации в менее развитых странах ЕС. Президент ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости ускорить модернизацию энергоёмких отраслей и удерживать цены на выбросы под контролем, а также о планах по корректировке траектории снижения выбросов после 2030 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания Helsing получила 600 млн евро на разработку военных дронов для Украины. Стартапы ФРГ получат заказы на беспилотники для немецкой бригады, размещенной в Литве. Bloomberg сообщил о приостановке заказов БПЛА Helsing для Украины.

    18 марта 2026, 19:59 • Новости дня
    Разведка США признала преимущество России на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские разведслужбы пришли к выводу, что Россия сохраняет преимущество в конфликте на Украине и способна бросать вызов интересам США по всему миру.

    Разведорганы США признали преимущество России в вооруженном конфликте на Украине, сообщает ТАСС. Директор Национальной разведки США Тулси Габбард заявила: «Россия в 2025 году сохраняла преимущество в войне против Украины». Ее слова прозвучали во вступительном слове на слушаниях в специальном комитете по разведке Сената Конгресса США.

    По мнению Габбард, Россия по-прежнему способна выборочно бросать вызов интересам США по всему миру, используя как военные, так и невоенные средства. Россиz продолжает инвестировать в оборонно-промышленный комплекс и разрабатывать новые виды вооружений, которые, по оценке Директорf Национальной разведки, представляют для США большую угрозу, чем обычные виды вооружений.

    Помимо этого, по словам Габбард, Россия располагает передовыми системами, среди которых вооружения для противодействия в космосе, гиперзвуковые ракеты и подводные средства, способные нивелировать военное преимущество США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская разведка допустила возможность развития избирательного партнерства между Россией и США.

    Ранее сообщалось, что директор национальной разведки США Тулси Габбард не проявляет заинтересованности в преследовании России. Также Габбард заявила, что deep state и НАТО пытаются втянуть военных США в прямой конфликт с Россией.

    19 марта 2026, 08:48 • Новости дня
    Мерц потребовал участия Европы в переговорах по Украине
    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о необходимости присутствия Европы на переговорах по Украине и призвал выдать срочный кредит Киеву, сообщает издание Die Welt.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с резким заявлением по поводу переговорного процесса по Украине, передает РИА «Новости».

    Он выразил недовольство тем, что диалог по урегулированию конфликта ведется только между Россией и США, без участия европейцев и самой Украины.

    «Не может быть так, чтобы переговоры велись исключительно между Россией и США, минуя Украину и европейцев», – заявил Мерц в беседе с Die Welt.

    Мерц также подчеркнул необходимость как можно скорее согласовать кредит на 90 млрд евро для поддержки Украины, отметив срочность этого вопроса для европейских стран.

    Премьер Словакии Роберт Фицо раскритиковал европейских политиков за поддержку продолжения конфликта на Украине и выразил сомнения в эффективности дипломатии Евросоюза.

    Президент Финляндии Александр Стубб отметил важность единой позиции Евросоюза в переговорах с Россией и подчеркнул, что приближается время для открытия политических каналов.

    Постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский подчеркнул, что Москва по-прежнему поддерживает переговоры по Украине, но видит давление ЕС и НАТО на Киев с целью их срыва.

    Эксперты рассматривают разные пути посадить Европу за стол переговоров с Россией.

    18 марта 2026, 17:40 • Новости дня
    Президент Кипра назвал британские базы на острове пережитком колониализма

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Кипра Никос Христодулидис подчеркнул необходимость открытого диалога с Британией о будущем военных баз после завершения кризиса на Ближнем Востоке.

    Присутствие британских военных баз на острове является пережитком колониализма, заявил президент Кипра Никос Христодулидис, выступая на мероприятии научно-исследовательского центра «Европейский центр политики», передает ТАСС.

    Глава Кипра отметил, что больше не является дипломатом и может открыто говорить о необходимости пересмотра статуса баз. Он подчеркнул: «Присутствие британских баз на Кипре – это пережиток колониализма. Когда этот кризис закончится, нам нужно провести открытый и честный разговор с британским правительством».

    Британские базы «Акротири» и «Декелия» остались на Кипре после подписания Лондонского соглашения в 1960 году, когда остров получил независимость, но Британия сохранила на территории военное присутствие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 2 марта иранский беспилотник ударил по базе Акротири, жертв не было, был нанесен незначительный ущерб. После этого Британия решила вывести второстепенный персонал с базы на Кипре.

    Позже власти Кипра выразили недовольство отсутствием гарантий безопасности от Лондона. В ответ два британских вертолета AW159 Wildcat с антидроновой защитой прибыли на авиабазу Акротири.

    18 марта 2026, 12:34 • Новости дня
    Венгрия обвинила Брюссель, Берлин и Киев в нефтяной блокаде
    Tекст: Дарья Григоренко

    Брюссель, Берлин и Киев согласовали план нефтяной блокады Венгрии с целью смены власти в стране и поддержки оппозиционной партии «Тиса», заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    Сийярто отметил в эфире программы «Час правды», соответствующее соглашение было достигнуто в Мюнхене, а партия «Тиса» была заранее проинформирована о намерениях, передает РИА «Новости».

    Сийярто подчеркнул, что целью блокады является создание в Венгрии энергетического кризиса и повышение цен на бензин до тысячи форинтов за литр, чтобы это способствовало победе оппозиции на выборах. Как отметил министр, нефтепровод «Дружба» находится в рабочем состоянии и может быть перезапущен в любой момент.

    Тем не менее, по словам Сийярто, блокада продолжается исключительно из-за политического решения Киева, которое, по его мнению, направлено на поддержку партии «Тиса» на выборах.

    Ранее Владимир Зеленский согласился отремонтировать поврежденный участок магистрали «Дружба», чтобы разблокировать многомиллиардный кредит от Евросоюза.

    Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан потребовал разблокировать нефтепровод «Дружба», иначе Украина не получит новое финансирование Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Будапеште тысячи человек приняли участие в акции в поддержку Виктора Орбана и против давления со стороны Киева.

    17 марта 2026, 15:07 • Новости дня
    Американский летчик заявил об уничтожении ядерных ракет США ударами НЛО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В 1967 году возле базы в Монтане межконтинентальные баллистические ракеты были неожиданно выведены из строя после появления странных огней в небе, сообщил офицер ВВС США в отставке Роберт Салас.

    Офицер ВВС США в отставке Роберт Салас рассказал в подкасте Дэнни Джонса, что в 1967 году рядом с военной базой в Монтане произошел необычный инцидент. По словам Саласа, охранники заметили в небе загадочные огни, после чего над подземными шахтами внезапно выключился свет, передает РИА «Новости».

    Салас заявил: «Ядерные ракеты были выведены из строя неопознанными летающими объектами». Ракеты Minuteman I, оснащенные ядерными боеголовками, стали неисправны практически одновременно с появлением НЛО.

    Салас подчеркнул, что данный случай вызвал серьезное беспокойство у военного командования. Ранее британское издание Daily Mail сообщило о загадочном исчезновении в США генерала, который был связан с темой НЛО.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении обнародовать секретные документы Пентагона о внеземных цивилизациях и НЛО.

    Позже американский военный министр Пит Хегсет также заявил, что не исключает существование инопланетян и также намерен опубликовать материалы Пентагона после анализа.

    Между тем, после поручения Трампа раскрыть все связанные с НЛО материалы с сайта-архива Black Vault через день были удалены сотни гигабайт рассекреченных документов об НЛО и проектах ЦРУ.


    16 марта 2026, 20:54 • Новости дня
    Мерц отказался втягивать Германию в войну с Ираном

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что конфликт вокруг Ирана не касается НАТО, и Германия останется в стороне от этой войны.

    Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции в Берлине с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном, передает ТАСС.

    «Ясно, что эта война не является делом НАТО. Это не ее война», – подчеркнул Мерц, добавив, что Германия не участвует в конфликте и не планирует менять свою позицию.

    Ранее генсек НАТО Марк Рютте исключил участие альянса в операции против Ирана.

    Накануне президент США Дональд Трамп призвал мировое сообщество направить военные корабли для обеспечения безопасности Ормузского пролива.

    Пять стран отказали США во вступлении в коалицию по обеспечению безопасности прохода нефтяных танкеров через Ормузский пролив.

    18 марта 2026, 20:30 • Новости дня
    США заявили о готовности к военному диалогу с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пентагон подтвердил намерение поддерживать диалог с российскими военными для предотвращения эскалации и обсуждения контроля над ядерным оружием.

    Министерство войны США готово к поддержанию каналов связи с российскими военными для предотвращения непреднамеренной эскалации. Помощник главы Пентагона по вопросам международной безопасности Дэниел Циммерман заявил, что ведомство открыто для содействия диалогу между военными с Россией, включая поддержку переговоров после завершения действия СНВ-3 и обсуждение вопросов стратегической стабильности, передает ТАСС.

    В его письменном заявлении для слушаний в Палате представителей Конгресса США отмечается, что Пентагон готов к диалогу на высоком уровне, объявленному в прошлом месяце генералом Алексусом Гринкевичем, главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе.

    Циммерман подчеркнул, что Вашингтон рассматривает защиту национальных интересов, особенно по вопросам будущего контроля над ядерными вооружениями, как приоритет.

    В заявлении также подчеркивается важность сохранения диалога между военными для обеспечения стратегической стабильности и предотвращения случайных инцидентов между странами.

    Ранее в среду американские разведслужбы пришли к выводу, что Россия сохраняет преимущество в конфликте на Украине и способна бросать вызов интересам США по всему миру. При этом, американская разведка допустила возможность развития избирательного партнерства между Россией и США.

    До этого замглавы Пентагона Элбридж Колби заявил, что США считают приоритетом предотвращение войны с Россией.

    18 марта 2026, 20:12 • Новости дня
    Россия подготовила доклад в ООН о связях немецких дипломатов с нацистами

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Россия подготовила доклад с разоблачением нацистского прошлого ряда дипломатов Германии и намерена направить его экс-главе МИД ФРГ Анналене Бербок, сообщили в МИД.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге, что Россия направит председателю сессии Генассамблеи ООН, экс-главе МИД ФРГ Анналене Бербок доклад о нацистском прошлом некоторых высокопоставленных германских дипломатов. Она подчеркнула, что многие руководители внешнеполитического ведомства Германии происходят из нацистских структур, а в последнее время немецкие дипломаты отличились открытой русофобией и агрессивными заявлениями в адрес России, передает ТАСС.

    Захарова отметила: «Давайте посмотрим, что это такое МИД ФРГ, из каких шинелей в прямом смысле этого слова вышли многие не просто дипломаты, а руководители внешнеполитического ведомства». По ее словам, доклад опровергает миф о том, что дипломаты Третьего рейха были лишь исполнителями приказов, и доказывает их активное участие и инициативу в преступлениях нацистов, включая Холокост.

    Она также указала на недружественное поведение немецких спортсменов по отношению к российским лыжникам на Паралимпиаде в Италии, добавив, что это вызвало возмущение даже в самой Германии. Захарова подчеркнула, что посольство ФРГ в Москве и МИД Германии должны ознакомиться с этим докладом и рекомендовала провести его допечатку и распространение среди чиновников.

    Дипломат также напомнила о нацистском прошлом деда Анналены Бербок и пообещала опубликовать доклад в интернете, если он не будет передан адресату.

    Ранее Захарова заявила, что после «глупейших заявлений» Бербок ее председательство в Генассамблее ООН сохранится еще на полгода. Она также отметила, что на Западе выбрали «внучку вермахтовского офицера, полуграмотного политика из Германии на эту должность нарочно, чтобы забыть Великую Отечественную войну».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, решение Германии выдвинуть Бербок на пост председателя Генассамблеи ООН вызвало резкую критику со стороны МИД России в октябре 2025 года.

    17 марта 2026, 20:54 • Новости дня
    Глава NORTHCOM назвал Россию сильнейшим противником для США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Северного командования США (NORTHCOM) Грегори Гийо заявил о способности России создать максимальную угрозу Северной Америке из всех вероятных противников Штатов.

    Россия остается противником, обладающим наибольшими возможностями для создания угрозы Северной Америке, заявил глава Северного командования США (NORTHCOM) Грегори Гийо в письменных показаниях для слушаний в палате представителей. Он подчеркнул, что Москва развивает арсенал межконтинентальных баллистических ракет и существенно укрепляет неядерный военный потенциал, передает ТАСС.

    Гийо отметил, что именно российские возможности представляют наибольшую опасность для территории США и Канады. По его словам, этот фактор требует повышенного внимания со стороны американского военного командования.

    В Москве неоднократно подчеркивали, что не планируют нападать на страны НАТО, несмотря на регулярные заявления Вашингтона и Альянса об угрозе со стороны России. Российские власти акцентировали, что действия НАТО у западных границ России провоцируют рост напряженности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Гийо заявил об усилении сотрудничества между Россией, Китаем, КНДР и Ираном, что увеличивает риск коллективного противостояния Вашингтону.

    Он также отмечал, что за последние три года Россия значительно нарастила потенциал крылатых ракет, что создает угрозу для США. Генерал допускал и прямой конфликт США с Россией из-за Украины.


    18 марта 2026, 14:25 • Новости дня
    Песков указал на отличие Стармера и Макрона от Черчилля и де Голля
    Tекст: Валерия Городецкая

    В Кремле согласны с оценкой президента США Дональда Трампа по поводу современных европейских лидеров, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, нынешний премьер-министр Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон не сопоставимы с лидерами прошлого – Уинстоном Черчиллем и Шарлем де Голлем, передает ТАСС.

    «В данном случае можно констатировать и, наверное, согласиться, что, действительно, Стармер – это не Черчилль, действительно, Макрон – это не де Голль. Далее можно продолжать этот перечень достаточно долго. Это, действительно, те политические реалии, в которых мы живем», – сказал он.

    Ранее глава Белого дома отметил, что отношения с Лондоном испортились из-за позиции премьера Британии, подчеркнув, что, «к сожалению, Кир (Стармер) – это не Уинстон Черчилль».

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил о предательстве Парижем заветов де Голля.

    Российские войска освободили Павловку и Федоровку Вторую в ДНР
    WSJ: Арабские страны выразили недовольство США из-за атак по «Южному Парсу»
    TWZ: США вывели из зоны конфликта с Ираном противоминные корабли
    Иран потребовал компенсацию от ОАЭ за удары США
    «Радиостанция Судного дня» за день передала слова «Перова» и «надевание»
    На Марсе впервые обнаружили рубины и сапфиры
    Подросток из Петербурга пытался расчленить тело после убийства

    Китай и Индия доказали опасность европейских «зеленых» идей

    Из-за физического дефицита газа азиатские страны стали активней использовать угольные электростанции. Европа тоже переходит на грязный уголь, но по другой причине – чтобы сэкономить. Получается это плохо – слишком много ЕС закрыл угольных станций. Зато в Азии выиграли те страны, которые не поддались на европейскую экологическую повестку и сохранили свои угольные мощности. Подробности

    В деле археолога Бутягина польский суд поддался русофобии

    Варшавский суд удовлетворил запрос Украины об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина. Защита ученого намерена обжаловать этот вердикт. Российский МИД назвал суд над Бутягиным политическим процессом и обещает добиваться возвращения ученого на родину. Юристы говорят, что Варшава вообще не должна была рассматривать вопрос об экстрадиции – по делу вышли все сроки, а то, в чем обвиняют Бутягина, не является преступлением на Украине. Подробности

    «Другого варианта у Крыма быть не могло»

    «Сегодня мы спокойно смотрим в будущее и знаем, что за нами всегда великая Россия, в которой Крым занимает достойное место. Поэтому даже гипотетически рассуждать о каком-то возвращении в состав Украины – это анахронизм», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД глава Общественной палаты Крыма Александр Форманчук. На полуострове празднуют очередную годовщину воссоединения с Россией и отмечают достигнутые успехи. Подробности

    ИИ превращает беспилотники в боевых роботов

    На наших глазах происходит очередной этап технологической революции в военной сфере: беспилотники становятся полностью автономными боевыми системами. Они больше не требуют управления оператором, эту функцию берет на себя искусственный интеллект (ИИ). Первые образцы таких машин уже применяются в зоне СВО, а украинский министр обороны даже хочет построить на этом коммерческий проект. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

