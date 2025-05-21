Третьим обвиняемым в поджоге дома Стармера оказался украинец

Tекст: Мария Иванова

Третий подозреваемый в поджоге дома премьер-министра Британии Кира Стармера оказался гражданином Украины, сообщает ТАСС.

Имя 34-летнего обвиняемого – Петр Починок, он проживает на севере Лондона. Починок был задержан 19 мая в районе Челси и должен предстать перед Вестминстерским магистратским судом Лондона в полдень по московскому времени.

Скотленд-Ярд отмечает, что Починок действовал в сговоре с двумя ранее задержанными – 21-летним гражданином Украины Романом Лавриновичем и 26-летним гражданином Румынии, выходцем с Украины, Станиславом Карпюком. Им предъявлены обвинения в умышленном повреждении имущества, а также в создании угрозы жизни других лиц.

Суд ранее оставил под стражей Лавриновича и Карпюка. Им также инкриминируется участие в трех эпизодах поджога, связанных с угрозой жизни людей. Речь идет о поджоге двери дома Стармера в Кентиш-тауне, старого автомобиля главы правительства и квартиры в районе Ислингтон, принадлежавшей премьеру в 1990-х годах.

Все инциденты произошли в период с 8 по 12 мая. Премьер-министр Стармер после победы лейбористов на выборах в июле 2024 года переехал с семьей на Даунинг-стрит.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Станислав Карпюк предстал перед судом по обвинению в попытке поджога дома премьер-министра Британии на фоне серии инцидентов в мае.

Вторым фигурантом дела стал 26-летний гражданин Румынии, которого задержали в аэропорту Лутон.

Украинец Роман Лавринович обвиняется в попытках поджога имущества премьер-министра Британии, при этом отмечается, что его родственники участвуют в боевых действиях на Украине.