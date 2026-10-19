Протаранивший забор аэропорта Лейпцига сириец сдался полиции

Tекст: Валерия Городецкая

«Двадцатилетний мужчина через своего адвоката заявил, что потерял управление неподалеку от аэропорта и протаранил ограждение. Затем он скрылся с места ДТП, а автомобиль был отбуксирован на частную территорию», – приводит РИА «Новости» заявление полиции Лейпцига.

Выяснилось, что у молодого человека не было водительских прав. Прокуратура начала расследование по подозрению в оставлении места ДТП и управлении транспортным средством без прав.

Еще одним фигурантом дела стал 32-летний сириец, который является владельцем машины. Он также добровольно связался с правоохранителями. Мужчину подозревают в передаче автомобиля лицу, не имеющему водительских прав.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в ограждении аэропорта Лейпцига у стоянки российских самолетов нашли дыру. Из-за повреждения администрация гавани закрыла одну из взлетно-посадочных полос.

В прошлом месяце официальный представитель МИД Мария Захарова назвала цель провокации с дроном в этом же аэропорту.