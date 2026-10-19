Лавров: Россия борется за права русскоязычных на Украине

Tекст: Валерия Городецкая

«Боремся за права русских людей и людей русской культуры, в том числе тех, кто остается сейчас на территории, контролируемой Зеленским. За их права быть частью русской истории», – цитирует Лаврова РИА «Новости».

По его словам, поддерживаемый европейскими элитами украинский режим нацелен на искоренение этих исконных и неотъемлемых прав. Министр добавил, что линия на подрыв канонической Украинской православной церкви началась еще при Петре Порошенко, который попытался подменить ее искусственно созданным конкурентом.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что каноническая церковь по-прежнему остается ведущей на Украине, однако искоренение многовекового православия привносит в развязанный против России конфликт серьезный религиозный фактор.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в РПЦ заявили о росте преследований канонического православия на Украине. В четверг радикалы напали на адвоката УПЦ на суде по делу Киево-Печерской лавры.

В прошлом месяце на Украине пригрозили штрафами за использование русского языка в школьных чатах.