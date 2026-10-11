Так и хочется задать всем попавшим под чары Зеленского вопрос, поставленный Достоевским: «уверены ли вы, что те, которые уже совершенно смирились и считают себе за честь и за счастье быть вашими шутами, приживальщиками и прихлебателями, – уверены ли вы, что они уже совершенно отказались от всякого самолюбия?»5 комментариев
Проголосовавшие за кандидата от АдГ члены ХДС пригрозили покинуть партию
Депутат Бундестага Котре заявил о готовности членов ХДС покинуть партию
Депутат Бундестага от «Альтернативы для Германии» Штеффен Котре заявил, что поддержавшие кандидата от АдГ на выборах главы парламента Саксонии-Анхальт члены ХДС готовы выйти из рядов политической силы в случае продолжения антинародного курса.
Рядовые члены Христианско-демократического союза, проголосовавшие за кандидата от «Альтернативы для Германии» Тобиаса Рауша на пост главы ландтага федеральной земли Саксония-Анхальт, требуют от руководства смены партийного курса. В противном случае они грозят покинуть ХДС, передает РИА «Новости».
«Рядовые члены ХДС, в том числе депутаты земельного парламента, отступившие от партийной линии, посылают руководству однозначный сигнал: либо вы снова начинаете проводить политику в интересах людей, либо мы покидаем ХДС», – рассказал Котре.
По словам парламентария, избрание Рауша демонстрирует готовность избирателей поддерживать реалистичные решения и свидетельствует о трещинах в брандмауэре – принципе бойкотирования инициатив АдГ. Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц не исключил, что часть депутатов его партии поддержала кандидатуру Рауша.
На прошедших в начале сентября выборах в региональный парламент Саксонии-Анхальт партия «Альтернатива для Германии» одержала победу с результатом 43,8% голосов. Политическая сила выступает за защиту традиционных ценностей и ужесточение миграционной политики.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу лидер АдГ обвинил Фридриха Мерца в предпочтении интересов Украины нуждам граждан Германии.
В пятницу первый спикер ландтага от «Альтернативы для Германии» лишился служебного автомобиля.
Во вторник Сара Вагенкнехт поддержала кандидата от АдГ на пост председателя регионального парламента.