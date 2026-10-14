Восстание школьников, которое сравнивают со студенческими протестами в той же Франции 1968 года, пока и не думает утихать. Как и в 1968 году, речь идет о тяжелом кризисе общества, которое потеряло веру в будущее и в то, что современная власть Франции вообще может его гарантировать.0 комментариев
Кнайсль указала на отчаяние немцев из-за кризиса
Кнайсль: Население Германии теряет терпение на фоне кризиса
Население Германии теряет терпение и может окончательно отчаяться из-за наступающего социально-экономического кризиса, сообщила бывшая глава МИД Австрии, руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль.
«Думаю, что в Германии сейчас люди теряют терпение и скоро могут совсем отчаяться», – заявила Кнайсль в интервью изданию 360.ru.
Руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ отметила, что граждане Германии могут выразить стремление к переменам на выборах, однако проблемы в стране продолжают углубляться.
Она резюмировала, что в Германии наступает социальный и экономический кризис.
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