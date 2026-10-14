Кнайсль: Население Германии теряет терпение на фоне кризиса

Tекст: Дарья Григоренко

«Думаю, что в Германии сейчас люди теряют терпение и скоро могут совсем отчаяться», – заявила Кнайсль в интервью изданию 360.ru.

Руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ отметила, что граждане Германии могут выразить стремление к переменам на выборах, однако проблемы в стране продолжают углубляться.

Она резюмировала, что в Германии наступает социальный и экономический кризис.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Германии призвали готовить медицину ЕС к военному кризису.

В воскресенье эксперты предрекли расплату Европы за поддержку Киева.

В субботу премьер Баден-Вюртемберга назвал дешевый российский газ столпом экономики ФРГ.