В аэропорту Лейпцига закрыли взлетную полосу из-за поврежденного ограждения

Tекст: Дарья Григоренко

В ночь на воскресенье в аэропорту Лейпциг/Галле приостановили полеты в северной зоне и закрыли взлетно-посадочную полосу в целях безопасности, передает РИА «Новости».

«Около 23:00 было обнаружено повреждение ограждения аэропорта», – сообщили в местном полицейском управлении. В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов выясняют причины инцидента и устанавливают, проникали ли на территорию посторонние лица.

DPA со ссылкой на представителя полиции сообщает, что ограждение воздушной гавани мог пробить автомобиль. Поврежденный участок находится в непосредственной близости от стоянки грузовых самолетов Ан.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в ограждении аэропорта Лейпцига у стоянки российских самолетов нашли дыру.

В августе председатель ХДС Фридрих Мерц анонсировал ответ Германии на инцидент с беспилотниками в аэропорту Лейпцига.

Издание Politico сообщило о планах Берлина обвинить Россию в нападении на этот инфраструктурный объект.