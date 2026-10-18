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В аэропорту Лейпцига закрыли одну из полос из-за повреждения
В аэропорту Лейпцига закрыли взлетную полосу из-за поврежденного ограждения
Власти Германии закрыли северную взлетно-посадочную полосу в аэропорту Лейпцига из-за пробитого ограждения возле стоянки самолетов, сообщило местное полицейское управление.
В ночь на воскресенье в аэропорту Лейпциг/Галле приостановили полеты в северной зоне и закрыли взлетно-посадочную полосу в целях безопасности, передает РИА «Новости».
«Около 23:00 было обнаружено повреждение ограждения аэропорта», – сообщили в местном полицейском управлении. В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов выясняют причины инцидента и устанавливают, проникали ли на территорию посторонние лица.
DPA со ссылкой на представителя полиции сообщает, что ограждение воздушной гавани мог пробить автомобиль. Поврежденный участок находится в непосредственной близости от стоянки грузовых самолетов Ан.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в ограждении аэропорта Лейпцига у стоянки российских самолетов нашли дыру.
В августе председатель ХДС Фридрих Мерц анонсировал ответ Германии на инцидент с беспилотниками в аэропорту Лейпцига.
Издание Politico сообщило о планах Берлина обвинить Россию в нападении на этот инфраструктурный объект.