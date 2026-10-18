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Масштабный пожар произошел на промышленном предприятии в Волынской области
В Волынской области Украины загорелось промышленное предприятие
В Волынской области на Украине начался крупный пожар на промышленном объекте, жителей одного из населенных пунктов попросили временно покинуть дома, сообщили украинские СМИ.
Крупное возгорание произошло на территории промышленного предприятия в Волынской области на Украине, передает РИА «Новости».
Изначально в сообщениях не раскрывалось, какой именно объект пострадал от огня, точный населенный пункт также не приводился.
Впоследствии украинский телеканал сообщил, что сильное задымление зафиксировано в поселке Маневичи. Из-за инцидента местные власти призвали жителей одного из районов населенного пункта временно покинуть свои дома и перебраться к знакомым в другую часть поселка.
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