С какой целью британских коммандос готовят к высадке на побережье российского Заполярья? Какие такие наши объекты в Арктике они собираются атаковать или наводить на них огонь «союзных сил»?0 комментариев
Вэнс обвинил западных либералов в импорте третьего мира во Францию
Вице-президент США Вэнс связал беспорядки во Франции с политикой либералов
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что массовые беспорядки во Франции стали следствием решения западных либералов впустить в страну жителей стран третьего мира.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс прокомментировал массовые беспорядки во Франции, связав происходящее с миграционной политикой, сообщают «Вести».
«Западные либералы импортировали третий мир во Францию и другие страны во имя разнообразия и жалости. Они проигнорировали фундаментальные вопросы ассимиляции и совместимости», – отметил политик.
Он также выразил надежду на то, что это безумие удастся остановить до того, как пострадают исторические достопримечательности страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Макрон пообещал наказать участников погромов во Франции. Число задержанных в ходе беспорядков достигло 1,2 тыс. человек. В субботу протестующие против роста цен подожгли здание мэрии Лиможа.