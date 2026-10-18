Иракский Курдистан десятилетиями воспринимается как нечто близкое к Афганистану – земля, где всегда кто-то с кем-то воюет. Но регион, долгие годы бывший территорией войны, постепенно становится точкой развития в самом сердце Ближнего Востока. И уход коалиции во главе с американцами лишь подчеркнул эту перемену.0 комментариев
Российский бизнес согласился финансировать системы ПВО для защиты промышленности
Шохин предложил стимулировать инвестиции бизнеса в создание систем ПВО
Российские предприниматели готовы выделить средства на создание новых систем противовоздушной обороны для защиты промышленных объектов, заявил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей, глава РСПП Александр Шохин.
По словам Шохина, представители бизнеса согласны вложить деньги в разработку и строительство комплексов противовоздушной обороны для охраны производств, передает ТАСС.
«Скинуться готовы, так сказать. И, наверное, вопрос в том, что вот этот процесс надо простимулировать. Вот пилот по налоговому инвестиционному вычету давайте хотя бы с этого начнем. Это серьезные инвестиции. Давайте не бояться того, что в военное время надо простимулировать инвестиции компаний в эту сферу, в сферу защиты производственных объектов от атак», – заявил Александр Шохин.
Глава Российского союза промышленников и предпринимателей подчеркнул, что системы противовоздушной обороны понадобятся предприятиям даже в случае скорейшего урегулирования конфликта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Минобороны и нефтяники занялись усилением противовоздушной обороны для защиты нефтеперерабатывающих заводов. В начале месяца вице-премьер Александр Новак сообщил о результатах усиления безопасности российских предприятий. В прошлом месяце Ростех представил систему защиты заводов от нападений беспилотников.