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Бастрыкин оценил ущерб от действий Киева Донбассу почти в 1,1 трлн рублей
Бастрыкин: Ущерб от действий Киева Донбассу составил почти 1,1 трлн рублей
Следственный комитет России оценил ущерб, нанесенный киевским режимом Донбассу, а также приграничным и тыловым регионам страны, почти в 1,1 трлн рублей, сообщил председатель Сдежственного комитета Александр Бастрыкин.
«Размер установленного на текущий момент ущерба инфраструктуре на территории Донбасса и Новороссии составляет более 560 млрд рублей, на территории приграничных и тыловых регионов – свыше 535 млрд рублей», – цитирует Бастрыкина РИА «Новости».
По его словам, Следственный комитет продолжает проводить комплексные оценочные строительно-технические экспертизы.
Он также сообщил, что следователи завершили расследование более 1,2 тыс. уголовных дел по обвинению свыше 1,5 тыс. военных ВСУ, националистических формирований и иностранных наемников, участвующих в боевых действиях на стороне Киева.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Следственный комитет сообщил, что более 80 военных ВСУ получили пожизненные сроки в России. В марте СК подсчитал ущерб от преступлений киевского режима в Донбассе.