Власти ФРГ обязали украинцев искать работу после лишения социального пособия

Focus: Украинцев в Германии обязали искать работу после отмены выплат
Украинцам, прибывшим в Германию после 1 апреля 2025 года, перестанут выплачивать привычные пособия по безработице, а трудоспособным беженцам придется срочно искать работу или проходить интеграционные курсы, пишет журнал Focus.
Украинцам, находящимся в Германии, придется искать работу сразу после отмены выплат социального пособия для обеспечения прожиточного минимума (Burgergeld), передает РИА «Новости» со ссылкой на материал немецкого журнала Focus.
Такое требование появилось после принятия правительством ФРГ законопроекта, который предусматривает, что украинцы, прибывшие в страну после 1 апреля 2025 года, будут получать не Burgergeld, а меньшие по размеру пособия для просителей убежища.
Министр труда ФРГ Бэрбель Бас заявила: «Хочу, чтобы украинцы, которые больше не будут получать Burgergeld, как можно быстрее нашли работу и интегрировались в немецкое общество». Внутреннее письмо правительства подчеркивает, что основной целью властей остается быстрая и устойчивая интеграция украинских беженцев в рынок труда и общественную жизнь Германии.
Согласно документу, все трудоспособные беженцы обязаны незамедлительно начать поиск работы. Для тех, кто сталкивается с языковыми трудностями, предусмотрено прохождение интеграционных курсов. Если же они не смогут доказать свои усилия по трудоустройству, согласно закону о социальных выплатах для соискателей убежища, их обяжут участвовать в общественных работах.
При этом законопроект еще не вступил в силу и предусматривает переходное положение. Уже известно, что никого из украинцев не заставят возвращать ранее полученные Burgergeld, а выплаты продолжатся еще некоторое время.
По данным издания, пособие для просителей убежища составляет 441 евро в месяц, тогда как пособие по безработице выше – 563 евро. Медицинские услуги для украинских беженцев будут ограничены рамками законодательства о соискателях убежища. В 2024 году траты на Burgergeld достигли рекордных 47 млрд евро, из которых около 6,4 млрд евро потрачено на выплаты нескольким сотням тысяч украинцев.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии уравняли украинских беженцев в правах с выходцами из других стран.
Канцлер Германии Фридрих Мерц ранее призвал Владимира Зеленского снизить поток украинских беженцев в страну.
Между тем президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что программа помощи украинским беженцам продлена только на один год, а неработающие иностранцы лишатся ряда социальных выплат.