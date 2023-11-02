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Yle: Балетные группы бегут с Украины ради исполнения «Лебединого озера»
Yle: Украинские коллективы сбежали за границу ради репетиций спектаклей русского балета «Лебединое озеро»
После запрета на Украине русского балета украинские коллективы вынуждены уезжать за границу для того, чтобы иметь возможность репетировать произведения русских композиторов, сообщила финская телерадиовещательная компания Yle.
Финские журналисты приводят в пример сложности, с которыми столкнулась прима-балерина Национальной оперы Украины Виктория Зварич, сотни раз исполнявшая главную партию в балете Петра Чайковского «Лебединое озеро». «Движения уже в мышечной памяти», но больше она этого делать не может из-за запрета всего русского украинскими властями, передает РИА «Новости».
Зварич заявила Yle, что балет – «одно из самых сильных средств мягкой силы» России. По ее словам, «сначала приходит балет, а потом – танки».
По мнению главного хореографа Национальной оперы Украины Виктора Литвинова, решение киевских властей является «верным». Однако, как отмечается в сюжете, называющие себя украинскими балетные коллективы продолжают гастролировать по всему миру с русскими произведениями, чтобы оставаться в форме и поддерживать профессиональные навыки.
Директор по связям с общественностью украинской Национальной оперы Лана Рокси считает такие аргументы неубедительными и считает исполнение балетными труппами «Лебединого озера», которое является гордостью России и главным балетом страны, «информационной войной».
Ранее министр культуры Украины Александр Ткаченко потребовал ограничить исполнение произведений русских композиторов, поэтов и писателей в украинских театрах.
Президент России Владимир Путин заявлял, что попытки отмены российского искусства ничтожны на фоне его величия.