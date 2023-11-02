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    Кирилл Аверьянов Кирилл Аверьянов Румыния готовится поглотить Молдавскую православную церковь

    С началом президентской каденции Майи Санду в Молдавии активно начала развивать деятельность так называемая Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Бухарест готов тратить немалые деньги на то, чтобы подобрать ключи к юго-западным воротам РПЦ.

    2 комментария
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов «Золотой миллиард» стремительно расчеловечивается

    С точки зрения Байдена, есть более ценные жизни (жизни американских военных) и менее ценные (жизни украинцев и русских), причем более ценные с помощью хитрых приемов администрации Байдена («разумных инвестиций») будут сохранены.

    14 комментариев
    Олег Хавич Олег Хавич Как поляки проголосовали за ухудшение своей жизни

    Проголосовавшие за повышение своего благосостояния поляки вот уже несколько недель пребывают в положении людей, облапошенных мошенниками. Они наблюдают за словесной эквилибристикой своих избранников и переживают о том, что ждет Польшу уже в следующем году.

    7 комментариев
    2 ноября 2023, 10:06

    Yle: Балетные группы бегут с Украины ради исполнения «Лебединого озера»

    Yle: Украинские коллективы сбежали за границу ради репетиций спектаклей русского балета «Лебединое озеро»

    Yle: Балетные группы бегут с Украины ради исполнения «Лебединого озера»
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    После запрета на Украине русского балета украинские коллективы вынуждены уезжать за границу для того, чтобы иметь возможность репетировать произведения русских композиторов, сообщила финская телерадиовещательная компания Yle.

    Финские журналисты приводят в пример сложности, с которыми столкнулась прима-балерина Национальной оперы Украины Виктория Зварич, сотни раз исполнявшая главную партию в балете Петра Чайковского «Лебединое озеро». «Движения уже в мышечной памяти», но больше она этого делать не может из-за запрета всего русского украинскими властями, передает РИА «Новости».

    Зварич заявила Yle, что балет – «одно из самых сильных средств мягкой силы» России. По ее словам, «сначала приходит балет, а потом –­ танки».

    По мнению главного хореографа Национальной оперы Украины Виктора Литвинова, решение киевских властей является «верным». Однако, как отмечается в сюжете, называющие себя украинскими балетные коллективы продолжают гастролировать по всему миру с русскими произведениями, чтобы оставаться в форме и поддерживать профессиональные навыки.

    Директор по связям с общественностью украинской Национальной оперы Лана Рокси считает такие аргументы неубедительными и считает исполнение балетными труппами «Лебединого озера», которое является гордостью России и главным балетом страны, «информационной войной».

    Ранее министр культуры Украины Александр Ткаченко потребовал ограничить исполнение произведений русских композиторов, поэтов и писателей в украинских театрах.

    Президент России Владимир Путин заявлял, что попытки отмены российского искусства ничтожны на фоне его величия.

    1 ноября 2023, 10:52
    Премьер Италии раскрыла пранкерам итоги контрнаступления ВСУ

    Премьер Италии Джорджи Мелони: Контрнаступление ВСУ ничего не изменило

    Премьер Италии раскрыла пранкерам итоги контрнаступления ВСУ
    @ Ukraine Presidency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони признала, что украинское контрнаступление принципиально ничего не изменило, но при этом многие устали от конфликта. Об этом она заявила в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), которые представились высокопоставленными африканскими чиновниками.

    Разговор размещен в Telegram-канале пранкеров.

    По словам Мелони, многие устали – и возможно, близко к тому моменту, когда все поймут, что нужен выход, который был бы приемлем для обеих сторон, не нарушая при этом международное право. Она добавила, что у нее есть некоторые соображения, как справиться с этой ситуацией, но она ждет подходящего момента, чтобы попытаться представить свои соображения, передает ТАСС.

    Мелони добавила, что контрнаступление Украины, возможно, идет не так, как ожидалось, то есть оно идет, но принципиально ничего не изменилось.

    По словам Мелони, все понимают, что конфликт может продлиться долгие годы, если не попытаться найти решение. «Проблема в том, какое решение приемлемо для обоих, не начиная других конфликтов», – отметила премьер-министр.

    Ранее бывший американский госсекретарь Генри Киссинджер рассказал Вовану и Лексусу о виновных в подрыве «Северных потоков».

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    1 ноября 2023, 13:38
    Шойгу пообещал уничтожить F-16 на Украине за 20 дней
    Шойгу пообещал уничтожить F-16 на Украине за 20 дней
    @ Вадим Савицкий//ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Истребителей F-16, которые Запад обещал передать Киеву, Украине хватит примерно на 20 дней с учетом такой работы российских систем ПВО, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

    По его словам, за прошлый месяц российскими средствами ПВО было сбито 37 самолетов ВСУ, что почти в два раза больше того обещанного Украине количества F-16, передает ТАСС. По расчетам, при такой работе ПВО самолетов Украине хватит дней на 20, заявил Шойгу.

    Всего, по словам Шойгу, расчеты противовоздушной обороны за прошедший месяц уничтожили свыше 1400 средств воздушного нападения противника, в том числе 37 самолетов и шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства США.

    Газета ВЗГЛЯД выяснила, что на фоне будущих поставок Украине американских истребителей F-16 Россия должна наращивать плотность ПВО у границ.

    Минобороны РФ сообщало, что за неделю было уничтожено 12 самолетов.

    Коментарии (44)
    1 ноября 2023, 20:37
    В Британии назвали дроны «Ланцет» лучшим оружием России
    В Британии назвали дроны «Ланцет» лучшим оружием России
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство обороны Британии назвало дроны-камикадзе «Ланцет» одной из лучших боевых систем России.

    В сообщении, опубликованном в аккаунте британского Минобороны в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России), отмечается высокая эффективность российских беспилотников «Ланцет» на поле боя в зоне проведения спецоперации на Украине, передает Ura.ru.

    В ведомстве добавили, что эти дроны применяются для нанесения ударов по приоритетным целям, вражеской артиллерии, они особенно хороши в контрбатарейной борьбе. Там назвали использование «Ланцетов» Россией значительным шагом вперед в использовании БПЛА, которые ранее применялись в основном в целях разведки.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие беспилотники оказались наиболее эффективны в зоне спецоперации и как они в итоге меняют сценарий боевых действий.

    Коментарии (13)
    1 ноября 2023, 13:05
    Российские силы отразили массированный ракетный удар по Крыму

    Губернатор Сальдо: Российские силы сбили семь ракет над Херсонской областью

    Российские силы отразили массированный ракетный удар по Крыму
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В южных российских регионах отражен массированный ракетный удар киевского режима, мирные жители не пострадали, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    Над Херсонской областью сбиты семь ракет, запущенных с самолетов и летевших на Крым, сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

    Большая часть снарядов уничтожена в воздухе, две ракеты сдетонировали на земле, в пустынном районе на Арабатской стрелке. Инфраструктура и люди не пострадали.

    Сальдо подчеркнул, что ракетная опасность не миновала, но расчеты противовоздушной обороны «в полной готовности».

    Ранее сообщалось, что киевский режим попытался атаковать Крымский полуостров с помощью крылатых ракет Storm Shadow. Российскими силами ПВО были сбиты все восемь ракет.

    Коментарии (11)
    1 ноября 2023, 15:24
    В США назвали несущую угрозу для украинских систем ПВО российскую авиабомбу
    В США назвали несущую угрозу для украинских систем ПВО российскую авиабомбу
    @ РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Новые российские авиационные бомбы ФАБ-1500 создадут угрозу украинским системам противовоздушной обороны, пишет Newsweek.

    Как заявляют авторы статьи, новые огромные управляемые бомбы пополнят арсенал вооружений Москвы и окажут давление на системы ПВО Украины, передает РИА «Новости».

    Также журналисты указывают, что российская бомба, которую могут запускать с истребителей Су-34, Су-30 и Су-35, способна уничтожать бункеры на глубине до 20 метров и пробивать три метра железобетона.

    В Сети есть видеоролики, показывающие процесс сброса авиабомбы ФАБ, оснащенной УМПК, и момент раскрытия складных крыльев.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Российская армия устроила ВСУ сюрприз под Авдеевкой с помощью «Солнцепеков», а также тяжелых авиабомб ФАБ-500 и ФАБ-1500 с УМПК.

    Коментарии (3)
    1 ноября 2023, 14:00
    Военный эксперт: Активная оборона позволила России перехватить инициативу в зоне СВО

    Военный эксперт Артамонов: Активная оборона позволила России перехватить инициативу в зоне СВО

    Военный эксперт: Активная оборона позволила России перехватить инициативу в зоне СВО
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Тактика активной обороны, с одной стороны, сохранила жизни российских военных, а с другой – подточила силы противника. А наращивание производства вооружений в России и необдуманные шаги украинского военного руководства позволили ВС РФ перехватить инициативу. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Александр Артамонов. Ранее польские СМИ сообщили, что на фоне успехов российской армии главком ВСУ Валерий Залужный вынужден мобилизовать последние резервы.

    «Активная оборона оказалась невероятно полезной тактикой для российских войск. Напомню, схожим образом мы действовали еще во времена Великой Отечественной. Как и 80 лет назад, этот подход позволил нам накопить силы и существенно измотать противника. Это можно расценивать как подготовку к началу собственного продвижения вперед», – сказал Александр Артамонов, военный эксперт, специалист по вооружениям НАТО.

    «В настоящий момент инициатива в конфликте действительно принадлежит России. Перехватить ее удалось благодаря нескольким факторам. Во-первых, со стороны украинского руководства были допущены просчеты, что привело к существенному снижению наступательного потенциала ВСУ», – отмечает он.

    «Атаки противника, во многом бездумные с военной точки зрения, подточили его ресурсную базу. Огромное количество техники было уничтожено. Велики и потери личного состава. В рядах ВСУ начался процесс деморализации – тысячи солдат теряют веру в руководство», – указывает собеседник.

    «Во-вторых, российские войска были в обороне, что позволило нам сохранить существенную часть имеющихся сил. В это же время России удалось нарастить производство вооружений. Резко возросло число беспилотников и барражирующих боеприпасов. Все это аккуратно и своевременно доставлялось на фронт», – уточняет эксперт.

    «Кроме того, наши бойцы перед отправкой на передовую проходят полугодовое обучение. Такие условия для Украины кажутся чем-то невообразимым. Вполне возможно, что нам удавалось провести и некоторые переброски личного состава на приоритетные направления. В конечном счете, разведка, в том числе западная, не может обеспечить ВСУ полную осведомленность о действиях России на фронте», – акцентирует он.

    «Разумеется, доступ к западным спутникам дает Украине некоторые преимущества в части получения информации. Однако у страны практически нет авиации, а она, в свою очередь, также является важным элементом разведывательной системы. Таким образом, возможности слежения ВСУ за нашими войсками зачастую приукрашены западными СМИ», – резюмирует Артамонов.

    Ранее польское издание Mysl Polska сообщило, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный был вынужден мобилизовать последние резервы ВСУ. Отмечается, что в конце сентября российские войска перешли к «активной обороне» почти на всех направлениях, что привело к «кризисной ситуации» для украинских сил.

    В связи с этим Залужному пришлось «перебрасывать силы между секторами». По словам автора публикации, «только дилетант» не признает переход инициативы к России. При этом за последнее время участились случаи бегства бойцов ВСУ с позиций. Так, особо активно данную тенденцию фиксируют на Купянском направлении.

    Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал РИА «Новости», что в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка и Берестовое выявлены факты самовольного оставления местности украинскими военнослужащими. По его оценке, этот процесс в сравнении с предыдущей неделей усилился.

    Марочко уточнил, что беглецы нередко переодеваются в гражданскую одежду и, как правило, под покровом ночи пытаются покинуть зону боевых действий. Кроме того, неуклонно снижаются и возможности ВСУ сформировать боеспособную армию.

    Между тем, глава Минобороны России Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании заявил, что ВСУ терпят поражение даже несмотря на поставки натовской техники. «Группировка российских войск продолжает вести активную оборону, нанося противнику эффективное огневое поражение. Наши подразделения продвигаются вперед, занимая более выгодные рубежи и позиции», – сказал министр. Он также подчеркнул, что противник предпринимает «безуспешные попытки атак наших боевых порядков на Запорожском, Донецком и Херсонском направлениях».

    Коментарии (5)
    2 ноября 2023, 02:59
    Залужный призвал не ждать от ВСУ прорыва в конфликте с Россией

    Залужный посоветовал не рассчитывать на возможность ВСУ совершить прорыв в конфликте с Россией

    Залужный призвал не ждать от ВСУ прорыва в конфликте с Россией
    @ Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины, вероятно, не смогут совершить «глубокий и красивый прорыв», хотя ожидалось, что ВСУ за несколько месяцев смогут «добраться до Крыма», заявил главком ВСУ Валерий Залужный.

    По мнению Залужного, как и в Первую мировую войну достигнут «уровень развития технологий», который ставит конфликт «в тупик». Залужный рассказал, что «по всем подсчетам» ВСУ должны были за четыре месяца «добраться до Крыма, повоевать в Крыму, вернуться из Крыма», но застряли на минных полях, передает РИА «Новости» со ссылкой на Economist.

    Как заявил Залужный, поначалу он считал, что «что-то не так с командирами» ВСУ, некоторых из них заменили. Затем он начал сомневаться в солдатах, но в итоге пришел к выводу, что ситуация зашла в тупик, вывести из которого может лишь технологический скачок.

    Залужный сказал, что стороны конфликта видят «все, что делает противник». «Чтобы выйти из этого тупика, нам нужно что-то новое, как например, порох, который изобрели китайцы и который мы до сих пор используем, чтобы убивать друг друга», – заявил он.

    Напомним, Залужный признал, что Россия сохраняет преимущество перед Украиной в авиации, превосходит украинские силы в радиоэлектронной борьбе, а «Ланцеты» позволили российским войскам улучшить контрбатарейную борьбу.

    Коментарии (6)
    1 ноября 2023, 21:48
    В Закарпатье отказались от переименования Первомайской улицы

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В украинском поселке Чернотисов в Закарпатской области отказались от переименования Первомайской улицы в рамках программы Киева по декоммунизации.

    В поселке провели устный опрос местных жителей, вместе с депутатами они единогласно решили отказаться от переименования улицы, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    В тексте ответа местных властей отмечается, что улица названа в честь 1 Мая – праздника весны и труда. На какое название предлагалось поменять улицу, не сообщается. Указывается, что поселок заселен этническими венграми.

    Ранее в другом поселке в Закарпатской области отказались от переименования улицы, названной в честь советского космонавта Юрия Гагарина.

    Коментарии (2)
    2 ноября 2023, 09:55
    Минобороны показало уничтожение немецкого танка Leopard

    Минобороны показало видео уничтожения танка Leopard на Запорожском направлении

    Минобороны показало уничтожение немецкого танка Leopard
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Минобороны России опубликовало в четверг видео уничтожения FPV-дроном танка ВСУ Leopard немецкого производства на Запорожском направлении.

    В видеоролике, снятом на камеру беспилотника, показано, как он «преследует» украинский Leopard, который шел в атаку на Запорожском участке фронта, передает РИА «Новости». После того как дрон нависает над боевой машиной, видео обрывается. На следующих кадрах демонстрируется стоящий в степи Leopard с горящей башней.

    Напомним, во вторник Минобороны России опубликовало кадры уничтожения танка ВСУ российским FPV-дроном.

    Коментарии (4)
    1 ноября 2023, 15:38
    ВКС России за сутки сбили два украинских истребителя

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В последние сутки авиация Воздушно-космических сил России уничтожила два украинских Су-27, сообщило Министерство обороны России.

    Самолеты украинских ВВС сбиты у Куроедовки и Новоселовки в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили живую силу и технику ВСУ в 129 районах. Поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 67-й механизированной бригады ВСУ и 31-й бригады оперативного назначения.

    ПВО и средства РЭБ перехватили восемь снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган», а также авиабомбу JDAM.

    Уничтожены 48 беспилотников у Лозовой, Ольшан (Харьковская область), Волновахи, Подгорного и Клещеевки (ДНР), Золотаревки (ЛНР), Нового, Очеретоватого, Тарасовки (Запорожская область), Саг и Раденска (Херсонская область).

    С начала СВО уничтожено: 520 самолетов, 254 вертолета, 8512 беспилотников, 441 ЗРК, 13 089 танков и других боевых бронированных машин, 1172 машины РСЗО, 6941 орудие полевой артиллерии и минометов.

    Коментарии (2)
    1 ноября 2023, 14:13
    Bild: Техника НАТО оказалась беспомощна перед российскими «зубами дракона»
    Bild: Техника НАТО оказалась беспомощна перед российскими «зубами дракона»
    @ t.me/vvgladkov

    Tекст: Валерия Городецкая

    Линию обороны Вооруженных сил России не сможет прорвать никакая техника НАТО, заявил немецкий журналист Юлиан Репке.

    В репортаже для газеты Bild Репке, комментируя ситуацию на фронте, отметил, что российская армия продолжает укреплять линию обороны с помощью «зубов дракона» – кусков бетона в форме пирамид, используемых для остановки военной техники, передает РИА «Новости».

    «Зубы дракона» представляют серьезную проблему для украинских войск, так как западная техника не сможет преодолеть подобные сооружения, и именно это повлекло провал контрнаступления ВСУ, считает журналист.

    Ранее в США сообщили, что ВСУ задействовали последние резервы в контрнаступлении.

    Коментарии (3)
    2 ноября 2023, 08:23
    Над Крымом и Черным морем сбиты и перехвачены шесть украинских БПЛА

    Минобороны: ПВО уничтожила украинский дрон над Черным морем и перехватила пять БПЛА над Крымом

    Над Крымом и Черным морем сбиты и перехвачены шесть украинских БПЛА
    @ РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российские средства ПВО уничтожили один украинский беспилотный летательный аппарат над акваторией Черного моря, пять перехватили над территорией республики Крым, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что утром 2 ноября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением шести БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над акваторией Черного моря, пять перехвачены над территорией Республики Крым.

    На прошлой неделе российский Су-27 развернул от госграницы над Черным морем беспилотник США.

    Коментарии (3)
    1 ноября 2023, 12:57
    Украине предрекли потерю еще 30% территорий

    Экс-разведчик США Риттер: Украина может потерять еще 30% территорий

    Tекст: Ольга Никитина

    Законным объектом для освобождения российскими военными в настоящее время являются по крайней мере пять областей Украины, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

    Риттер в эфире подкаста Ask the Inspector подчеркнул, что киевский режим не стремится к заключению мира.

    «Если Украина не добьется прекращения этого конфликта на приемлемых для России условиях, она может потерять еще 20-30% своих земель», – приводит его слова РИА «Новости».

    Российские военные, как подчеркнул эксперт, полностью выполняют задачи, поставленные президентом Владимиром Путиным. В то же время киевская верхушка и ее армия находятся на грани полного коллапса, отметил он.

    Украины в ее нынешнем виде не будет, как не будет и правительства Владимира Зеленского, и никаких бандеровцев у власти, заключил Риттер.

    Ранее СМИ писали, что Зеленский обманывает сам себя, не замечая поражений ВСУ на фронте.

    Коментарии (4)
    2 ноября 2023, 02:29
    Захарова поинтересовалась готовностью властей Италии героизировать фашистов

    Захарова поинтересовалась у премьера Италии Мелони готовностью героизировать фашистов

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова премьер-министра Италии Джорджи Мелони о праве властей Украины героизировать пособников нацистов Степана Бандеру и Романа Шухевича.

    Комментируя в Telegram слова Мелони, Захарова заявила, что «либо это извечная проблема современных западных политиков – дурное образование, либо национализм». Она предложила это «проверить».

    Захарова поинтересовалась, готова ли Мелони «героизировать Акилле Стараче» – первого секретаря Национальной фашистской партии и инициатора антисемитской кампании 1938 года – или других сторонников итальянского фашизма.

    Также Захарова спросила, захочет ли Мелони «возродить печально знаменитые «черные бригады», которые действовали в 1943–1945 годах на севере Италии в качестве боевого крыла Республиканской фашистской партии».

    Захарова предположила, что у «сильно занятой» Мелони вряд ли найдется время на книги, поэтому предложила «выкроить 1,5 часа на кино» и посмотреть Der Fall Collini – «немецкий фильм, в котором играют в том числе итальянские актеры». «Вас никто не обвинит в увлечении кремлевской пропагандой. Может, что и поймете», – заявила Захарова.

    «Дело Коллини» – фильм режиссера Марко Кройцпайнтнера, снятый по одноименному роману Фердинанда фон Шираха. В нем рассказывается о том, как офицер СС в Италии после гибели двоих немцев в результате взрыва бомбы в кафе решает провести акцию возмездия, расстреляв 20 мирных итальянцев, для чего немцы произвольно выбирают населенный пункт на карте. Фильм повествует о расследовании убийства этого офицера СС в 2001 году, когда тот был уже влиятельным фабрикантом.

    Напомним, о праве властей Украины героизировать пособников нацистов Мелони заявила в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), которые представились ей высокопоставленными африканскими чиновниками.

    Коментарии (0)
    2 ноября 2023, 08:47
    Костромские десантники уничтожили машину ВСУ с пяти километров

    МО: Костромские десантники подбили под Артемовском машину ВСУ с пяти километров

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделение костромских десантников на Артемовском направлении уничтожило машину с военнослужащими ВСУ при помощи противотанкового управляемого ракетного комплекса «Корнет», сообщили в Минобороны России.

    По сообщению Минобороны, разведгруппа костромских десантников обнаружила передвижение по дороге в сторону наших оборонительных позиций автомобиля украинских формирований с личным составом, для его уничтожения был задействован расчет ПТРК «Корнет» гвардейского Костромского полка ВДВ, передает РИА «Новости». Там добавили, что заняв позицию на крыше одного из многоэтажных домов на окраине Артемовска, десантники совершили пуск противотанковой управляемой ракеты из ПТРК и с расстояния около пяти километров уничтожили автомобиль неонацистов.

    Уточняется, что во избежание ответного огня со стороны противника расчет оперативно осуществил сбор установки и убыл в безопасный район.

    Ранее ивановские десантники уничтожили разведчиков ВСУ у Артемовска.

    Коментарии (0)
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    Европа опять выбрала для себя путь потери колоний

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    Какими должны быть кибервойска в России

    В правительстве обсуждается инициатива по созданию кибервойск. Как заявил глава Минцифры Максут Шадаев, этот вопрос может рассмотреть Минобороны. В экспертной среде отмечают, что функции кибервойск сейчас выполняют различные подразделения силовых ведомств, а вот нужно ли создавать кибервойска как отдельную структуру – вопрос дискуссионный. Подробности

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    Рейтинг Зеленского начал стремительно падать, утверждают украинские социологи. Они же заявляют, что три четверти граждан страны железобетонно уверены в победе киевского режима над Россией. Как проводятся все эти социологические опросы, в какой мере им стоит верить и почему за ними могут стоять Соединенные Штаты? Подробности

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