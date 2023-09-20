Путин: Попытки отменить российское искусство ничтожны на фоне его величия

Tекст: Ольга Иванова

«Те, кто встал на этот путь, кто стремится вычеркнуть русскую, российскую культуру из мирового наследия, прежде всего обкрадывают сами себя… Подобные действия ничтожны на фоне величия русского искусства», – приводит его слова ТАСС.

Путин также добавил, что на Западе «русское, отечественное искусство, наши артисты столкнулись с известной достаточно агрессивной дискриминацией, с попытками отменить и нашу историю, и музыку, и балет, и театр, и литературу, живопись, наши достижения в этой сфере».

В июне глава Минкульта Ольга Любимова заявила, что вычеркнуть Россию из мировой культурной системы не удалось, несмотря на многочисленные попытки, тогда она отмечала, что речь идет не только о бессмертных классиках, но и о современных деятелях искусства.



