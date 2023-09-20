По сути, ситуация в Нагорном Карабахе не представляла бы особой угрозы для России, если бы не мандат российских миротворцев.18 комментариев
Путин: Попытки отменить российское искусство ничтожны на фоне его величия
Попытки отмены российского искусства ничтожны на фоне его величия, заявил президент России Владимир Путин, открывая заседание попечительского совета Мариинского театра.
«Те, кто встал на этот путь, кто стремится вычеркнуть русскую, российскую культуру из мирового наследия, прежде всего обкрадывают сами себя… Подобные действия ничтожны на фоне величия русского искусства», – приводит его слова ТАСС.
Путин также добавил, что на Западе «русское, отечественное искусство, наши артисты столкнулись с известной достаточно агрессивной дискриминацией, с попытками отменить и нашу историю, и музыку, и балет, и театр, и литературу, живопись, наши достижения в этой сфере».
В июне глава Минкульта Ольга Любимова заявила, что вычеркнуть Россию из мировой культурной системы не удалось, несмотря на многочисленные попытки, тогда она отмечала, что речь идет не только о бессмертных классиках, но и о современных деятелях искусства.