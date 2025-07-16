Подсчитан объем военной помощи США для Украины с 2014 года

NYT: США за 11 лет передали Украине военную помощь на сумму более 67 млрд долларов

Tекст: Алексей Дегтярев

США начали оказывать военную помощь Украине еще при администрации Барака Обамы после событий 2014 года, пишет New York Times.

На ранних этапах речь шла о нелетальной поддержке, а с 2017 года при первом сроке Дональда Трампа Киеву начали поставлять противотанковые ракеты Javelin. Перед полномасштабным конфликтом на Украине Вашингтон уже отправил тысячи Javelin и комплексы Stinger.

С 2022 года администрация Байдена выделила Украине 33,8 млрд долларов вооружений со складов Пентагона и еще 33,2 млрд долларов на закупки техники у американских производителей. Первая партия оружия по президентской программе вывода была отправлена в августе 2021 года.

Новая схема, предложенная Трампом, подразумевает продажу оружия странам НАТО с целью последующей передачи Украине либо замещения их собственных запасов. После возвращения Трампа в Белый дом поставки из США были приостановлены, а руководство международной координационной группы перешло к Британии.

США передали Украине широкий спектр техники: системы ПВО, танки, бронированные машины, артиллерию, авиационные боеприпасы, мины и стрелковое оружие. Точные объемы некоторых видов вооружений не раскрываются, однако Пентагон сообщил о поставке трех миллионов 155-миллиметровых артиллерийских снарядов на апрель 2024 года.

Помимо военной, США предоставили почти 1 млрд долларов на программы обучения и поставки оборудования, а также направляли гуманитарные грузы, включая медтехнику и средства для разминирования. Киев продолжает настаивать на острой необходимости дополнительных средств ПВО, в частности, ракетных комплексов Patriot.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что ракеты для систем Patriot уже отправляются на Украину из Германии. Берлин будет восполнять свои запасы самостоятельно.