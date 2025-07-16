Трамп заявил о начале поставок ракет для Patriot на Украину из Германии

Tекст: Вера Басилая

По словам Трампа, ракеты для зенитных комплексов Patriot уже начали отправлять на Украину, передает РИА «Новости».

Он заявил, что поставки организованы через Германию, которая впоследствии восполнит свой арсенал, а США, как подчеркнул политик, «получают полную оплату» за эти вооружения.

Россия неоднократно выступала против передачи западных вооружений на Украину, указывая, что такие действия препятствуют мирному урегулированию и фактически вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД России Сергей Лавров ранее подчеркивал, что любые грузы с оружием для Украины рассматриваются как возможные законные цели для российских военных.

В Кремле также отмечали, что продолжение поставок оружия Украине со стороны стран Запада лишь усугубляет ситуацию и препятствует началу переговоров, создавая дополнительные риски дальнейшей эскалации.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Украина вскоре получит 17 систем Patriot от страны, которой они сейчас не нужны.

Министр обороны Германии Борис Писториус призвал не строить иллюзий относительно поставок этих систем на Украину.

Министерство обороны США не смогло разъяснить, что именно имел в виду Трамп, говоря о передаче 17 комплексов Patriot.

Украинская сторона также не смогла понять, что имел в виду Дональд Трамп