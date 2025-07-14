Мы можем получить ужасный атомный мир, где ядерное оружие превращается из лучшего инструмента предотвращения войны в стимул для ее начала. А все потому, что Соединенные Штаты и их союзники сами, своими руками, разрушают режим нераспространения.2 комментария
Пентагон не смог объяснить заявление Трампа о выделении Patriot Украине
Министерство обороны США не смогло разъяснить, что именно президент Дональд Трамп имел в виду, когда заявил о передаче Украине 17 комплексов Patriot.
Представители Пентагона порекомендовали журналистам обратиться за разъяснениями непосредственно в Белый дом, добавив: «Рекомендуем обратиться за разъяснениями в Белый дом», передает РИА «Новости».
В понедельник президент США Дональд Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте заявил о подготовке передачи Киеву крупных партий систем противовоздушной обороны Patriot в полной комплектации.
Напомним, Трамп в понедельник сделал ряд заявлений. Он сообщил о договоренности по поставкам оружия США для Киева за счет ЕС и пригрозил России «жесткими пошлинами» при отсутствии соглашения по Украине.