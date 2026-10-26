Минэкономики Украины снизило прогноз роста ВВП на 2026 год почти до нуля

Tекст: Елизавета Шишкова

«В начале года прогнозы роста ВВП на 2026 год составляли 2,4%. В июне Минэкономики пересмотрело прогноз роста до 1,6% на 2026 год и 1,3% на 2027 год. Сейчас мы снова пересматриваем прогноз. Окончательной цифры пока нет, но мы уже видим, что это минус 1,5 процентных пункта к нашему июньскому прогнозу», – приводит его слова радио NV.

Министр пояснил, что к такой ситуации привело блокирование морских портов страны и перенос капитальных бюджетных расходов на конец года, передает ТАСС.

В первом квартале 2026 года, как заявлял Госстат Украины, реальный ВВП страны сократился на 0,6% в сравнении с тем же периодом 2025-го. Украинское правительство снижало прогноз роста показателя на 2026 год с 2,4% до 1,6%. В июне – июле МВФ ухудшал прогноз роста реального ВВП Украины на текущий год с 1,8–2,5% до 1,0–1,6%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца эксперты отмечали, что охвативший Украину экономический кризис имеет системный характер.

В сентябре министр финансов США Скотт Бессент заявил о невозможности решения украинского кризиса без прямого взаимодействия с Россией.

В июле Украина спровоцировала на своей территории дефицит как бензина, так и дизеля из-за отказа от российских нефтепродуктов.