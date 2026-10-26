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Минэкономики Украины предрекло снижение роста ВВП страны почти до нуля
Минэкономики Украины снизило прогноз роста ВВП на 2026 год почти до нуля
Министерство экономики Украины ухудшило прогноз роста ВВП страны на 2026 год по сравнению с июньской оценкой до 0,1%, сообщил глава ведомства Александр Кравченко.
«В начале года прогнозы роста ВВП на 2026 год составляли 2,4%. В июне Минэкономики пересмотрело прогноз роста до 1,6% на 2026 год и 1,3% на 2027 год. Сейчас мы снова пересматриваем прогноз. Окончательной цифры пока нет, но мы уже видим, что это минус 1,5 процентных пункта к нашему июньскому прогнозу», – приводит его слова радио NV.
Министр пояснил, что к такой ситуации привело блокирование морских портов страны и перенос капитальных бюджетных расходов на конец года, передает ТАСС.
В первом квартале 2026 года, как заявлял Госстат Украины, реальный ВВП страны сократился на 0,6% в сравнении с тем же периодом 2025-го. Украинское правительство снижало прогноз роста показателя на 2026 год с 2,4% до 1,6%. В июне – июле МВФ ухудшал прогноз роста реального ВВП Украины на текущий год с 1,8–2,5% до 1,0–1,6%.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца эксперты отмечали, что охвативший Украину экономический кризис имеет системный характер.
В сентябре министр финансов США Скотт Бессент заявил о невозможности решения украинского кризиса без прямого взаимодействия с Россией.
В июле Украина спровоцировала на своей территории дефицит как бензина, так и дизеля из-за отказа от российских нефтепродуктов.