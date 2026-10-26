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    Европейская политика строилась на неписаном обещании, что каждое новое поколение будет жить лучше предыдущего. Деградация возможностей европейского населения в сочетании с нереалистичными потребностями становится политическим ядерным коктейлем.

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    Андрей Манчук Андрей Манчук Как бороться с медвежьей напастью

    История с распространением медведей почти во всем Северном полушарии заставляет задуматься о некоторых вещах, которые казались раньше неочевидными. Мы видим, что «очищение» природы, которое так приветствовали у нас после коронавирусной пандемии, несет в себе не только бонусы и плюсы.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева СВО вернула России настоящее кино

    Трагедия Донбасса, трудные победы русского оружия, отчаяние и героизм донецкого ополчения – все это буквально требовало своего кино. Этого же требовали и зрители. И вот тут российский кинематограф наконец стал просыпаться.

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    26 октября 2026, 17:01 • Новости дня

    Пушков: Глобалисты не смогли повторить в Бразилии аргентинский сценарий

    Пушков: Глобалистам не удалось реализовать аргентинский сценарий в Бразилии

    Пушков: Глобалисты не смогли повторить в Бразилии аргентинский сценарий
    @ IMAGO/Leco Viana

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Попытка глобалистов взять под контроль Бразилию и реализовать там сценарий Аргентины провалилась в связи с победой Лулы да Силвы на президентских выборах, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

    «Захват Бразилии глобалистами и повторение сценария Милея в Аргентине не удались», – написал Пушков в своем Telegram-канале. Он отметил, что Бразилия имеет исключительное значение как крупнейшая страна Латинской Америки, восьмая экономика мира и один из лидеров БРИКС. В связи с этим «глобалисты бросили огромные силы» на битву за нее, но потерпели поражение.

    Пушков добавил, что ситуация остается напряженной, так как оппозиция не намерена признавать результаты голосования.

     Он отметил, что глобалистов устраивают выборы только в случае победы их ставленников, в противном случае они используют «рычаги фон дер Ляйен», включая организацию «майданов» или решения об аннулировании итогов через Конституционный суд.

    По словам сенатора, следующим полем боя станет Франция, для которой структуры уже подбирают соответствующие «рычаги».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва победил на выборах главы государства.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о надежде Москвы на продолжение двустороннего сотрудничества.

    На прошлой неделе предвыборный штаб Луиса Инасиу Лулы да Силвы выразил намерение аннулировать регистрацию оппозиционного кандидата Флавиу Болсонару.

    26 октября 2026, 04:06 • Новости дня
    Маск назвал спутники Starlink законной целью ответного удара России
    Маск назвал спутники Starlink законной целью ответного удара России
    @ Julia Demaree Nikhinson/AP/TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Спутниковая система связи Starlink не должна использоваться для наступательных ударов, иначе ее спутники могут стать законной целью ответного удара, заявил американский предприниматель Илон Маск.

    «Это действительно одна из главных причин, по которым Starlink должен оставаться гражданской системой. Она может использоваться в качестве военной инфраструктуры, но не может применяться для однозначно наступательных ударов, которые сделали бы его законной целью для ответного удара», – приводит слова Маска РИА «Новости».

    По оценке Маска, возможная атака по спутникам Starlink приведет к образованию большого количества обломков на орбите и сделает невозможным нормальное использование космического пространства для связи и других мирных задач.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Starlink стала для украинских войск важнейшим инструментом связи, но ее военное применение создало проблемы для Маска.

    Военный эксперт Юрий Кнутов заявил о потере частью ВСУ возможностей по применению беспилотников из-за ограничений Starlink.

    Маск сообщил, что украинские военные нарушили условия использования спутниковой связи Starlink, применив ее для наступательных атак беспилотников.

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    26 октября 2026, 06:10 • Новости дня
    Многодетная мать арестована в Москве за финансирование терроризма

    Суд в Москве арестовал многодетную мать за финансирование терроризма

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Москве суд арестовал 31-летнюю мать восьмерых детей Марию Давыдову по обвинению в финансировании террористической деятельности.

    Суд в Москве отправил в СИЗО 31-летнюю мать восьмерых детей Марию Давыдову (внесена в РФ в перечень террористов), обвиняемую в финансировании террористической деятельности, передает ТАСС.

    Уголовное дело в отношении женщины было возбуждено 2 июля 2026 года по статье 205.1 УК РФ («Финансирование терроризма»).

    Отмечается, что Давыдова является самозанятой, у нее среднее специальное образование. Она не состоит в браке и имеет на иждивении восьмерых малолетних и несовершеннолетних детей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее суд в России приговорил уроженку Башкирии к 13 годам колонии за участие в деятельности террористической организации. Мытищинский суд заключил под стражу женщину по обвинению в финансировании терроризма. Мосгорсуд оставил под стражей жителя столицы по обвинению в финансировании экстремистской деятельности.

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    25 октября 2026, 11:55 • Видео
    Украина опозорилась перед Китаем

    На встрече главы МИД Украины Андрея Сибиги с послом КНР Ма Шенкунем произошел конфуз в киевском духе: украинская протокольная служба напортачила с китайским флагом. Но это не криворожская школа дипломатии. Это другое.

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    25 октября 2026, 23:44 • Новости дня
    Вучич признал поражение своей партии на выборах в парламент Сербии
    Вучич признал поражение своей партии на выборах в парламент Сербии
    @ Predrag Milosavljevic/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Бывший президент Сербии Александар Вучич заявил, что оппозиционный союз «Студенческий список» победил на внеочередных парламентских выборах, а возглавляемая им Сербская прогрессивная партия и коалиция «Объединенная Сербия» проиграли голосование.

    Вучич выступил в штабе Сербской прогрессивной партии, передает ТАСС.

    «Многие будут удивлены, и вы поймете, насколько сильно некоторые люди лгали. Судя по результатам стратифицированной выборки, очевидно, что мы проиграли эти выборы», – отметил Вучич.

    Он заявил, что признал поражение и не будет чинить препятствий конкурентам, передает РИА «Новости».

    «Нас победил студенческий протестный список. У них будет 135-140 мандатов [из 250], у нас около 105, никто больше не вошел в Скупщину», - сказал экс-президент Сербии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье завершилось голосование на досрочных выборах в Скупщину Сербии.

    Наблюдатели от Центральной избирательной комиссии России заявили об отсутствии нарушений на выборах в Сербии.

    В результате обрушения бетонного козырька на вокзале в Нови-Саде в 2024 году погибли 16 человек. После трагедии в Сербии начались протесты студентов и оппозиции. Вучич согласился провести досрочные выборы.

    Он заявлял, что «Студенческий список» при победе на выборах в Сербии введет антироссийские санкции.

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    26 октября 2026, 12:06 • Новости дня
    Политолог объяснил победу да Силвы на выборах в Бразилии вопреки прогнозам

    Политолог Хейфец: Болсонару-младший допустил пять ошибок во втором туре выборов

    Политолог объяснил победу да Силвы на выборах в Бразилии вопреки прогнозам
    @ Paulo Lopes/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Лула да Силва переизбран президентом Бразилии. Он обошел своего соперника Флавио Болсонару с отрывом в четыре миллиона голосов. Политолог Виктор Хейфец в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отметил, что штаб проигравшего допустил сразу несколько ошибок – от преждевременной уверенности в победе до заявлений о мести судьям Верховного суда. Шансы Болсонару-младшего оспорить итоги выборов в суде минимальны.

    «Во втором туре президентских выборов в Бразилии Лула да Силва набрал примерно на 10 млн голосов больше, чем в первом, и обошел Флавио Болсонару с отрывом в четыре миллиона. Этот разрыв оказался даже больше, чем в 2022 году, когда он победил Жаира Болсонару», – отметил Виктор Хейфец, профессор кафедры теории и истории международных отношений факультета международных отношений СПбГУ. По его словам, Болсонару-младший тоже нарастил поддержку по сравнению с первым туром, но не сумел конвертировать этот прирост в победу.

    Первая причина поражения – он слишком рано счел исход предрешенным и расслабился. «Лула в первом туре преждевременно ощутил себя победителем, в том числе опираясь на социологические данные. А в итоге уступил. Так и Флавио почувствовал себя фаворитом, забыв, что второй тур – это фактически новые выборы. И голосуют не опросы, а реальные избиратели», – пояснил собеседник.

    Вторая причина состоит в том, что Болсонару-младший дал понять: в роли президента он вряд ли станет «отцом нации» и намерен ставить интересы клана выше государственных. «В частности, он обозначил одним из главных приоритетов освобождение отца из тюрьмы, где тот отбывает срок за попытку организации переворота, а также дал понять, что хочет свести счеты с судьями Верховного суда. Это встревожило часть элит, дорожащих системой сдержек и противовесов», – уточнил Хейфец.

    Третья причина – неудачные высказывания правого политика в ходе дебатов. «Флавио позволил себе ироничные реплики по поводу отсутствия одного пальца у Лулы: тот потерял его в молодости, когда работал помощником токаря на заводе. Это оттолкнуло прежде всего неопределившихся избирателей. В итоге многие не столько осознанно проголосовали за Лулу, сколько твердо решили не поддерживать сенатора», – добавил политолог.

    Четвертая причина поражения Болсонару-младшего – он не сумел конвертировать формальную поддержку выбывших после первого тура кандидатов в реальные голоса электората. Как подчеркнул эксперт, показателен пример Аугусту Кури: хотя сам Кури поддержал Флавио, от половины до трех четвертей его избирателей в итоге проголосовали за Лулу. «Более того, Кури прямо советовал сенатору сосредоточиться на поиске путей национального примирения. Однако тот не предпринял заметных шагов в этом направлении. Итог закономерен», – считает аналитик.

    Наконец, на результатах сказалась мобилизация левого и центристского электората. Она дала Луле да Силве очень значительную прибавку голосов. «Небогатые избиратели испугались возможности отмены или сокращения социальных программ при потенциальной победе Флавио. Этот страх стал мощным стимулом прийти на участки и проголосовать», – уточнил спикер.

    «Таким образом, бразильские выборы показали, что внешнее воздействие никакой роли не сыграло. Бразильцы, как и многие в Латинской Америке, голосовали не потому, что этого хочет Дональд Трамп, а потому, что решали сугубо свои, внутренние проблемы. Именно они и оказались решающими», – считает Хейфец.

    По его оценкам, шансы Болсонару-младшего добиться в суде аннулирования голосования практически равны нулю. «Оба кандидата просили продлить голосование, разница лишь в масштабе: штаб Флавио – в нескольких штатах, а команда Лулы – по всей стране. Именно предложение действующего лидера в итоге поддержал судья Верховного федерального суда. Аргумент о неравных условиях несостоятелен: принятое решение, при всей его спорности, обеспечивало равные права всем участникам», – детализировал политолог.

    Кроме того, добавил он, Лула да Силва победил с отрывом в 4 млн голосов, а за два часа, на которые продлили работу участков, столько избирателей просто не могли проголосовать. «Поэтому доказать, что это решение существенно повлияло на волеизъявление, не получится. При этом нельзя исключать протесты: общество остается глубоко расколотым», – отметил собеседник.

    Впрочем, нынешняя ситуация отличается от событий 2022 и 2023 годов. «Тогда до инаугурации Жаир Болсонару оставался президентом и обладал серьезными возможностями для взаимодействия и с армией, и с силовыми структурами. Сейчас Флавио Болсонару – сенатор, а не глава государства. Да и армия еще пару лет назад ясно дала понять, что не пойдет на переворот. С тех пор ничего не поменялось», – пояснил эксперт.

    «Что касается внешней политики Бразилии, то после переизбрания Лулы да Силвы ее модель останется примерно такой же, как сейчас. Для России принципиально ничего не изменилось: отношения будут развиваться в том же русле, что и прежде», – прогнозирует Хейфец.

    «А вот администрация США, которая рассчитывала на победу Болсонару-младшего, получила серьезный щелчок по носу. Сближения Бразилии с Вашингтоном ожидать не стоит, но и рвать отношения Лула не станет – он намерен сохранять ровные связи со всеми постоянными членами Совета Безопасности. Да и взаимодействие с Европой, скорее всего, останется вполне конструктивным. Для Евросоюза победа Лулы была куда предпочтительнее, чем победа Флавио Болсонару», – заключил аналитик.

    Напомним, Луис Инасиу Лула да Силва победил во втором туре президентских выборов в Бразилии, набрав 51,79% голосов. Его соперник сенатор Флавио Болсонару получил 48,21% голосов, свидетельствуют данные Высшего избирательного суда страны (TSE).

    Явка достигла 80,78%. В голосовании приняли участие более 128,2 млн человек. Согласно итоговым результатам, Лулу да Силву поддержали 64,26 млн избирателей, а Болсонару – 59,83 млн. Разрыв между кандидатами составил около 4,43 млн голосов.

    Лула да Силва стал первым в современной истории Бразилии политиком, которому удалось победить на президентских выборах после отставания в первом туре. Лидеры Латинской Америки уже поздравили его с переизбранием. Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что Бразилия может рассчитывать на Кубу в деле укрепления единства и интеграции стран региона.

    «Да здравствует демократия, победил народ Бразилии. Поздравления, президент Лула!» – написала в свою очередь президент Мексики Клаудия Шейнбаум. Президент Боливии Родриго Пас высказал намерение вместе работать с Бразилией над укреплением отношений двух стран и созданием возможностей для развития.

    При этом Болсонару отказался признать поражение и сообщил, что будет требовать аннулирования результатов голосования. Он обвинил Верховный федеральный суд (выполняет обязанности ЦИК) в изменении правил проведения выборов. Поводом для этого стало решение о продлении работы избирательных участков на два часа.

    «Я не приму того, что правила игры были изменены в очередной раз друзьями Лулы в Верховном федеральном суде. Так что многое еще предстоит прояснить, прежде чем Бразилия просто признает эту грязную уловку, которая имела место на этих выборах. Я не откажусь от своей Бразилии», – подчеркнул Болсонару.

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    26 октября 2026, 09:54 • Новости дня
    ФСБ предотвратила атаку дронов СБУ на систему ПРО Москвы

    ФСБ: В Подмосковье задержали двух агентов СБУ за подготовку атаки дронов на ПРО

    ФСБ предотвратила атаку дронов СБУ на систему ПРО Москвы
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали двух агентов Службы безопасности Украины (СБУ), которые готовили атаки дронов на один из ключевых элементов системы противоракетной обороны Москвы и объект электроэнергетики.

    «Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена диверсионно-террористическая деятельность двух выходцев из Закавказья, 1991 г.р., и 1998 г.р., являвшихся агентами Службы безопасности Украины, причастных к подготовке террористического акта», – цитирует Центр общественных связей ФСБ РИА «Новости».

    По данным спецслужбы, один из фигурантов был завербован сотрудником СБУ и за обещанное денежное вознаграждение прибыл в Россию. Для подготовки теракта он привлек своего знакомого. Действуя под руководством куратора из СБУ, злоумышленники изъяли FPV-дроны и компоненты самодельных взрывных устройств из тайников в Смоленской и Калужской областях.

    Агенты отработали задание по настройке ударных беспилотников, их доставке на точку запуска в Московской области и включению устройств перед взлетом. Дальнейшее управление дронами должно было происходить дистанционно с территории Украины.

    Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело по статье «Участие в террористическом сообществе». Фигуранты задержаны на этапе приготовления к теракту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе ФСБ сообщила об активизации попыток украинских спецслужб организовать диверсионно-террористические акты в Москве и Московской области с использованием небольших беспилотников.

    В июле ведомство заявило об оснащении СБУ предназначенных для удара по оборонному заводу в Подмосковье FPV-дронов канадской системой борьбы со средствами радиоэлектронной борьбы.

    В марте спецслужба предотвратила серию планируемых киевским режимом терактов с использованием беспилотников в Московском регионе.

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    26 октября 2026, 05:01 • Новости дня
    Болсонару отказался признать результаты выборов в Бразилии
    Болсонару отказался признать результаты выборов в Бразилии
    @ Marina Uezima/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Сенатор Флавиу Болсонару, проигравший второй тур президентских выборов в Бразилии, заявил, что не признает результаты голосования и потребовал их аннулирования.

    «То, что произошло сегодня, было неприемлемым. Впервые в истории росчерком пера меняются правила избирательного процесса. Выборы должны были быть аннулированы. Признать такой результат невозможно», – приводит слова Болсонару ТАСС.

    Болсонару отметил, что не согласен с продлением времени голосования, которое было принято «друзьями Лулы (да Силвы) в Верховном федеральном суде», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник действующий президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва получил большинство голосов во втором туре выборов.

    Избирательные участки в Бразилии закрылись после того, как Высший избирательный суд продлил их работу на два часа.

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    26 октября 2026, 00:03 • Новости дня
    Вучич заявил, что новые власти Сербии введут санкции против России

    Вучич: Победивший на выборах «Студенческий список» введет санкции против России

    Вучич заявил, что новые власти Сербии введут санкции против России
    @ Yurii Rylchuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Победивший на выборах в Сербии союз «Студенческий список» введет санкции против России к весне, заявил бывший президент страны Александр Вучич, партия которого потерпела поражение на выборах.

    Вучич назвал результаты выборов «подтверждением революции, осуществленной при прямой поддержке ряда европейских стран и глубинного государства США». По его словам, речь идет о «той фракции, которая противостоит» нынешней американской администрации, передает ТАСС.

    «Больше всего меня беспокоит то, что к марту или апрелю против России будут введены санкции. Они сделают все то, о чем они не хотели, чтобы бы я вам рассказал», – заявил он.

    Ранее представители «Студенческого списка» говорили, что выступают против введения санкций в отношении России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье завершилось голосование на досрочных выборах в Скупщину Сербии.

    Вучич заявил о победе оппозиционного союза «Студенческий список» и поражении своей Сербской прогрессивной партии на внеочередных парламентских выборах.

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    26 октября 2026, 12:56 • Новости дня
    Иран сообщил о размещении украинских БПЛА в сопредельных странах

    МИД Ирана: Киев разместил беспилотники в соседних с республикой странах

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Ирана отслеживают ситуацию у своих границ на фоне данных о размещении украинских беспилотников в сопредельных странах, сообщил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

    Багаи заявил, что Тегеран контролирует обстановку на государственных границах после появления информации о переброске украинских дронов в сопредельные государства, передает РИА «Новости».

    «Те, кто должен внимательно следить за ситуацией, могу заверить, следят и продолжат следить за ней и примут необходимые меры для защиты страны и отражения любых угроз», – заявил Багаи.

    Ранее агентство Tasnim со ссылкой на источник в органах безопасности проинформировало, что Украина разместила тысячи боевых беспилотников в странах, соседствующих с Исламской республикой. В качестве одной из зон дислокации аппаратов назывался Иракский Курдистан.

    По данным издания, украинские военные занимались в этом регионе обучением членов антииранских группировок управлению дронами и организации диверсий. В Тегеране расценивают подобные действия Киева как элемент враждебной политики со стороны стран Европы и НАТО.

    Ранее первый вице-президент Ирана Мохаммад-Реза Ареф заявил о необходимости пресекать попытки Украины создать проблемы в отношениях Москвы и Тегерана.

    Напомним, в марте Киев обсудил с США и странами Персидского залива создание системы акустического обнаружения беспилотников на Ближнем Востоке.

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    26 октября 2026, 09:22 • Новости дня
    При атаке дрона на поезд Анапа – Москва пострадали пять пассажиров
    При атаке дрона на поезд Анапа – Москва пострадали пять пассажиров
    @ Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В результате атаки беспилотного летательного аппарата в Воронежской области поврежден вагон пассажирского поезда, следовавшего из Анапы в Москву, сообщили в РЖД.

    В результате атаки беспилотника в Воронежской области пропало напряжение в контактной сети на участке Тресвятская – Сомово – Отрожка – Воронеж, движение поездов было приостановлено, указала компания в Max.

    На станции Сомово получил повреждения вагон пассажирского поезда № 11 Анапа – Москва. По предварительной информации, травмы получили пять пассажиров, им оказывается необходимая помощь.

    В настоящее время на участке работают восстановительные бригады для возобновления движения. В компании предупредили о возможных задержках пассажирских поездов южного направления и пригородных составов.

    Напомним, в ходе ночной атаки дронов на Воронежскую область погибли два человека, еще 17 получили ранения.

    В воскресенье в Брянской области машинист поезда погиб в результате удара украинского беспилотника.

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    25 октября 2026, 19:58 • Новости дня
    В ЕС установили срок для решения проблемы с дефицитом бюджета Украины

    Politico: Евросоюз решил закрыть дефицит бюджета Украины до конца 2026 года

    Tекст: Ольга Иванова

    Еврокомиссия намерена найти решение для покрытия дефицита украинского бюджета в размере 70 млрд евро до конца 2026 года, пишет Politico со ссылкой на внутренний документ.

    Работа по поиску вариантов устранения нехватки средств на 2027 год должна завершиться политическим соглашением до конца текущего года, сообщает РБК со ссылкой на Politico.

    Лидеры стран Евросоюза обсудят возможные источники финансирования на внеочередном саммите в Брюсселе 26 ноября. При этом из-за сложных переговоров по европейскому бюджету сроки могут сдвинуться на начало 2027 года.

    Использование замороженных российских активов вряд ли войдет в итоговый список вариантов. Власти Бельгии выступают против этой инициативы из опасений ответных мер со стороны Москвы, а у Еврокомиссии не осталось времени на политические споры по этому вопросу.

    Документ также призывает международных партнеров активизировать усилия по поддержке Киева на фоне высокого уровня неопределенности. Выполнение странами НАТО обязательств может сократить дефицит Украины в оборонной сфере до 27 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу оппозиционная партия «Всегреческое движение греко-российской дружбы» назвала поддержку Киева причиной потери гражданами Евросоюза социальных благ.

    В четверг Еврокомиссия призвала достичь политического соглашения о выделении Украине дополнительного финансирования.

    В среду премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил об угасании интереса европейских лидеров к использованию замороженных российских активов.

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    26 октября 2026, 05:28 • Новости дня
    После схода вагонов в Свердловской области загорелись семь цистерн
    После схода вагонов в Свердловской области загорелись семь цистерн
    @ МЧС России

    Tекст: Антон Антонов

    С рельсов сошли 20 вагонов грузового поезда, загорелись семь цистерн, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

    «В 04.47 произведена расцепка горящих вагонов, восстановительным поездом производится буксировка 54 негорящих вагонов на безопасное расстояние», – приводит ТАСС текст сообщения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на перегоне Макарцево – Седельниково в Свердловской области произошел сход вагонов грузового поезда с возгоранием.

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    26 октября 2026, 10:32 • Новости дня
    ФСБ показала подготовленные агентами СБУ для атаки на Москву дроны
    ФСБ показала подготовленные агентами СБУ для атаки на Москву дроны
    @ ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    ФСБ обнародовала видеозапись с дронами, которые выходцы из Закавказья планировали использовать для ударов по объектам противоракетной обороны и энергетики Москвы по заданию Службы безопасности Украины.

    На опубликованных кадрах запечатлено, как фигуранты дела под руководством куратора собирают аппараты и готовят их к запуску, пишет ТАСС.

    По словам оперативного сотрудника спецслужбы, ведомство заранее обладало информацией о принадлежности задержанных к украинской разведке и знало личность их куратора. Контрразведка провела комплекс мероприятий, в результате которых злоумышленники были задержаны на этапе подготовки к террористическому акту.

    Своевременное вмешательство позволило избежать жертв среди населения и ущерба городской инфраструктуре. В ведомстве добавили, что российские спецслужбы продолжают вести оперативную игру с кураторами задержанных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник сотрудники ФСБ задержали двух агентов СБУ при подготовке атаки на ключевой элемент системы противоракетной обороны Москвы.

    В июле ФСБ информировала, что дроны, которыми СБУ собиралась ударить по оборонному заводу в Подмосковье, оборудовали канадской системой борьбы со средствами радиоэлектронной борьбы.

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    26 октября 2026, 01:27 • Новости дня
    Нетаньяху пригрозил нанести «несоразмерные» удары по Ирану

    Tекст: Антон Антонов

    Израильские власти располагают информацией о готовящихся попытках помешать парламентским выборам, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, пригрозив Ирану и его союзникам «несоразмерными» ударами.

    «У нас есть разведывательные данные, указывающие на то, что наши враги могут попытаться спровоцировать нас на удары с целью дестабилизировать ситуацию и помешать проведению выборов», – приводит слова Нетаньяху РИА «Новости».

    Обращаясь к Ирану и его союзникам, он предупредил: «По вам будут нанесены несоразмерные удары, намного сильнее, чем вы можете себе представить… не испытывайте нас».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Нетаньяху разместил сгенерированное нейросетью изображение уничтоженного атомной бомбой Тель-Авива и напомнил об угрозе со стороны Ирана.

    Издание New York Times сообщило о плане США и Израиля возобновить интенсивные удары по иранской территории после выборов в Конгресс США.

    По данным СМИ, Нетаньяху отдал приказ подготовить масштабные удары по Ирану, но отменил операцию из-за возражений США.

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    26 октября 2026, 12:24 • Новости дня
    Эксперт: Новые власти Сербии не допустят деградации отношений с Москвой

    Политолог Энтина: Новые власти Сербии сохранят близкие отношения с Россией

    Эксперт: Новые власти Сербии не допустят деградации отношений с Москвой
    @ Armin Durgut/AP/TASS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Александр Вучич на посту президента Сербии не смог обеспечить надлежащее расследование громких коррупционных дел, а также доступ весомой части молодежи к экономическим и карьерным лифтам. Эти факторы стали одними из основных причин поражения Сербской прогрессивной партии на парламентских выборах, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Екатерина Энтина.

    «За годы нахождения у власти Александр Вучич так и не смог наладить диалог со значительной частью сербского общества. Этим в первую очередь и объясняется поражение партии экс-президента на выборах», – пояснила Екатерина Энтина, профессор, директор центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ.

    Спикер напомнила: Вучич имеет огромный опыт в политике и отличается незаурядным умом. «Тем не менее он пошел по пути условного разделения сербского общества на «хороших» и «плохих». Этим решением политик в еще большей степени спровоцировал протестную волну против себя», – указала собеседница.

    По словам эксперта, протестное движение выражало абсолютно законные и объективные требования. «Люди призывали власти к полноценному разбирательству по ряду громких коррупционных скандалов. Одно из дел касается обрушения навеса на железнодорожной станции Нови-Сад, приведшего к гибели 16 человек», – указала аналитик.

    В данный момент, напомнила собеседница, ни одно из расследований не было доведено до логичного завершения. «Ситуация предсказуемо сделала требование борьбы с коррупцией одним из основных лозунгов протестного движения и оппозиционной избирательной кампании», – подчеркнула спикер.

    Кроме того, продолжила Энтина, Вучича можно назвать заложником собственного успеха. «Сербская прогрессивная партия развивалась как экспансионистская сила, постоянно расширяющая состав. Она насчитывала более 750 тыс. членов. Для страны с населением 6,5 млн человек такие показатели означают фактически политическую монополию», – детализировала профессор.

    Однако, указала спикер, процесс роста партийных рядов «замыкает сам себя». «Кусок экономического, финансового и карьерного пирога должен доставаться каждому новому члену. Но эти ресурсы не бесконечны и еще несколько лет назад фактически подошли к точке исчерпания», – рассказала собеседница.

    «В итоге все большему количеству молодых людей просто не находилось места в экономических и карьерных лифтах Сербии. С решением этой задачи Вучич справиться также не смог», – подчеркнула политолог.

    В итоге партия Вучича потерпела сокрушительное поражение. «Такой разрыв мало кто мог предсказать, он рассматривался как наименее вероятный даже представителями «Студенческого списка», – поделилась аналитик.

    По ее словам, свою роль в отрыве сыграла и грандиозная мобилизация граждан с явкой выше 70%. «Такие показатели на выборах в Сербии в последний раз были в 2000 году, когда свергали режим Слободана Милошевича», – напомнила Энтина.

    Спикер отметила: результат выборов не позволяет партии власти даже предполагать создание коалиционных вариантов работы в парламенте. «Кроме того, не прошла избирательный ценз Социалистическая партия – традиционный партнер Вучича. Ряды социалистов накануне выборов покинули несколько значимых членов», – продолжила она.

    Эксперт также коснулась потенциальных изменений в российско-сербских отношениях в ближайшем будущем в свете изменения политического ландшафта Сербии.

    «Внешнеполитическая программа «Студенческого списка» ничем не отличается от программы Вучича и от курса, заложенного во внешней политике Белграда в 2008 году», – считает политолог.

    Сербская внешнеполитическая концепция зиждется на четырех столпах, детализировала собеседница. «Один из базисов – евроинтеграция при сохранении сбалансированных и масштабных отношений с Россией, США и Китаем. В ходе предвыборной кампании представители «Студенческого списка» с самыми разными политическими взглядами заявляли о недопустимости деградации отношений с Москвой и введения санкций», – пояснила профессор.

    «Судя по всему, победившая партия будет придерживаться озвученных позиций. Это поспособствует сохранению Москвой высокого уровня отношений с Белградом, поддержке договоренностей по энергетике, по совместной работе на международных площадках и по многим другим трекам, развивающимся в двусторонних отношениях с 2000 года», – резюмировала Энтина.

    Ранее бывший президент Сербии Александр Вучич признал, что его партия потерпела поражение на парламентских выборах, в то время как оппозиционный блок «Студенческий список» одержал победу, передает РИА «Новости». «У них будет 135-140 мандатов, у нас около 105, никто больше не вошел в Скупщину», – сказал он в штаб-квартире Сербской прогрессивной партии.

    Он подчеркнул, что не будет чинить препятствий конкурентам. При этом экс-президент заявил, что за победой оппозиции стоят «глубинное государство» США и силы из стран ЕС. Вучич также не исключил, что в марте-апреле новые власти Сербии введут санкции против России. «Они сделают все, чего мы не хотели», – добавил он.

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Антониу Кошта поздравили «Студенческий список» с победой. «Мы готовы поддержать реформы в сфере верховенства права, свободы СМИ, борьбы с коррупцией и укрепления сильных демократических институтов, а также совместно работать над построением будущего Сербии в Европейском союзе», – заявили они.

    Тем временем сторонники «Студенческого списка» устроили стихийное празднование в центре Белграда. Жандармерия в тяжелой экипировке и полиция под оскорбительные крики и свист молодежи покинули центр столицы.

    Собравшаяся толпа повалила ограждение и разрушила пустующий лагерь сторонников Вучича «Чациленд», а также подожгла несколько палаток. Затем молодежь собралась на ступенях здания Скупщины, где скандировала, пела, свистела, размахивала флагами, зажигала файеры, запускала фейерверки.

    В сентябре Вучич утвердил решение о роспуске Народной скупщины (парламента) Сербии. В этот же день правящая СПП официально выдвинула его кандидатом на пост премьера. Сам экс-президент не раз говорил о планах уйти в отставку и принять участие в парламентских выборах «как обычный гражданин». В конце прошлого месяца он покинул свой пост.

    Видео выступления Вучича смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.

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    25 октября 2026, 19:22 • Новости дня
    Прокурор запросил 22 года колонии за хищения у бойцов СВО в Шереметьево

    Tекст: Ольга Иванова

    В ходе прений сторон прокурор попросил суд приговорить к 22 годам лишения свободы руководителей группы, обвиняемой в хищениях у участников спецоперации в московском аэропорту Шереметьево, сообщил адвокат Павел Чигилейчик.

    На скамье подсудимых находятся Дмитрий Боглаев, Руслан Хусенов и еще шесть человек. Боглаева и Хусенова следствие считает организаторами преступного сообщества. Остальных фигурантов прокурор попросил приговорить к срокам от 10 до 12 лет, передает РИА «Новости».

    В деле о хищениях несколько эпизодов. Одни из них касаются обмана потерпевших «попрошайками», рассказывавшими вымышленные истории об опоздании на рейс и отсутствии денег. Ущерб от их действий в 2024 году превысил 760 тыс. рублей. Потерпевшими признаны 17 человек, из которых восемь – участники СВО.

    Боглаев ранее признал вину в участии в Лобненском ОПС, члены которого собирали плату с попрошаек и вымогали деньги у независимых таксистов. При этом он отрицал причастность к обману пассажиров.

    Следствие считает, что ОПС намеренно выбирало жертвами прибывающих в Шереметьево участников спецоперации. Злоумышленники завышали цены на такси, а при отказе платить угрожали физическим насилием. В мае четверо таксистов были приговорены к срокам от 10 до 17 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле дело о хищении денежных средств у участников специальной военной операции в аэропорту Шереметьево передали в суд.

    В том же месяце основатель Лобненского организованного преступного сообщества Игорь Бардин признал вину за хищения у бойцов СВО в Шереметьеве.

    В феврале четверо таксистов по этому делу остались под стражей еще на полгода.

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