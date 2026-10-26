За неделю в Белгородской области восстановили 80 поврежденных ВСУ домов

Шуваев: В Белгородской области за неделю восстановили 80 поврежденных ВСУ домов

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Всего за прошедшую неделю, с 19 по 25 октября, в Белгородской области восстановили 80 домовладений», – сообщил Шуваев в своем Telegram-канале. В Белгороде за этот период восстановили 60 жилых помещений, уточнил он.

Кроме того, в Белгородском округе завершили работы в 13 квартирах и двух частных домах, в Шебекинском – в трех квартирах, в Борисовском – в двух частных домах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в поселке Дубовое Белгородской области две местные жительницы получили акубаротравмы в результате детонации беспилотника ВСУ.

Количество раненых в результате атаки на Белгород 25 октября увеличилось до 18 человек.

В воскресенье оперативный штаб региона сообщил о ранении пяти мирных жителей при атаках беспилотников.