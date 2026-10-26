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За неделю в Белгородской области восстановили 80 поврежденных ВСУ домов
Шуваев: В Белгородской области за неделю восстановили 80 поврежденных ВСУ домов
За прошедшую неделю в Белгородской области восстановили четыре частных дома и 76 квартир, которые получили повреждения при атаках ВСУ, сообщил губернатор Александр Шуваев.
«Всего за прошедшую неделю, с 19 по 25 октября, в Белгородской области восстановили 80 домовладений», – сообщил Шуваев в своем Telegram-канале. В Белгороде за этот период восстановили 60 жилых помещений, уточнил он.
Кроме того, в Белгородском округе завершили работы в 13 квартирах и двух частных домах, в Шебекинском – в трех квартирах, в Борисовском – в двух частных домах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в поселке Дубовое Белгородской области две местные жительницы получили акубаротравмы в результате детонации беспилотника ВСУ.
Количество раненых в результате атаки на Белгород 25 октября увеличилось до 18 человек.
В воскресенье оперативный штаб региона сообщил о ранении пяти мирных жителей при атаках беспилотников.