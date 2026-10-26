Европейская политика строилась на неписаном обещании, что каждое новое поколение будет жить лучше предыдущего. Деградация возможностей европейского населения в сочетании с нереалистичными потребностями становится политическим ядерным коктейлем.11 комментариев
Молдавия решила дать скидку в 50% на транзит украинских грузов
Премьер Тофан: Молдавия даст скидку в 50% на транзит украинских грузов
Молдавия предоставит скидку в 50% на тарифы железнодорожного транзита для украинских грузов, перевозимых по территории республики, заявил молдавский премьер Василе Тофан.
«Нами принято решение о 50-процентной скидке на тарифы железнодорожного транзита для украинских грузов, перевозимых через Республику Молдова. Это было нелегкое решение. Но дружба не измеряется заявлениями. Она доказывается решениями», – цитирует Тофана ТАСС.
Премьер-министр также подчеркнул важность развития транспортной инфраструктуры и создания новых логистических маршрутов, которые облегчат движение грузов и поддержат украинский экспорт.
Ранее Тофан также отмечал, что правительство Молдавии рассматривает возможность закупки газа у Украины на более длительный срок и по ценам ниже рыночных.
В прошлом месяце Тофан сообщал о готовности украинского бизнеса арендовать складские помещения республики.
Летом президент Молдавии Майя Санду пообещала содействовать транзиту украинской агропродукции вопреки протестам местных фермеров.
Киев просил у Кишинева 50-процентную скидку на железнодорожные перевозки зерна.