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В ДТП на трассе «Таврида» пострадали пять человек
МЧС: Пять человек пострадали в ДТП на трассе «Таврида» в Крыму
В Белогорском районе Крыма на трассе «Таврида» произошло ДТП с участием легкового автомобиля Hyundai, в результате которого пострадали пять человек, в том числе двое детей, сообщило министерство чрезвычайных ситуаций республики.
Водитель автомобиля не справился с управлением, и машина опрокинулась в кювет. В салоне находились пять человек, среди которых были дети шести и 15 лет, сообщает ведомство в «Максе».
Сотрудники МЧС с помощью гидравлического инструмента деблокировали женщину и шестилетнего ребенка, оказавшихся зажатыми в салоне.
Пострадавший шестилетний ребенок госпитализирован с тяжелыми травмами в республиканскую детскую больницу. Взрослому и подростку с травмами легкой степени тяжести оказана помощь в Белогорской центральной районной больнице, они направлены на амбулаторное лечение. Двое пострадавших продолжают обследование в Симферопольской клинической больнице скорой медицинской помощи № 6, сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.
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