  • Новость часаТрамп опроверг прекращение передачи американских разведданных Украине
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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский ПВО становится бизнесом

    Вместо того чтобы перестраивать или создавать с нуля систему ПВО, можно заключить многолетний контракт с «зенитной ЧВК», которая будет комплектовать, интегрировать и эксплуатировать системы ПВО с учетом потребностей клиента. Пока такую услугу предлагают только американцы, но и россиянам ничто не мешает выйти на рынок.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Публичная казнь разрушительна для души

    Против готовящейся в США первой в истории официально разрешенной трансляции смертной казни протестуют в самих США, в ООН и еще много где. Онлайн-трансляция казни – это не что-то совсем новое. Но она показывает, что человечество свернуло куда-то не туда.

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    Илья Ухов Илья Ухов Цифровая инфраструктура России успешно прошла стресс-тест

    Дата-центры – это чрезвычайно чувствительная к внешним воздействиям ключевая инфраструктура. Работа по устранению последствий ударов по ним стала свидетельством высокой квалификации технических специалистов «Яндекса», компаний-партнеров, представителей государственных органов (в первую очередь Минцифры).

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    13 октября 2026, 19:12 • Новости дня

    Лидер АдГ потребовала заключить с Россией «дизельную сделку» по примеру США

    Вайдель призвала перенять опыт США и заключить с Россией «дизельную сделку»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель призвала власти ФРГ последовать примеру президента США Дональда Трампа и заключить с Россией прагматичную «дизельную сделку».

    Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель заявила, что Германия нуждается в «дизельной сделке» с Россией по примеру США. Политик назвала действия американского лидера Дональда Трампа в отношении поставок энергоносителей из России правильным путем, который Германии следует перенять, передает ТАСС.

    «Мы тоже хотим «дизельную сделку» для немцев, для нашей страны, для Германии. И именно поэтому мы должны сесть за стол переговоров», – заявила Вайдель.

    Она подчеркнула, что глава Белого дома действует очень прагматично и заключает выгодные договоренности для своих потребителей, в то время как Берлин остается ни с чем. Кроме того, лидер партии подвергла критике текущую политику ФРГ в отношении Украины, назвав ее провальной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал взаимовыгодным соглашение России и США по поставкам дизеля.

    В воскресенье в Германии уже призывали заключить сделку с Москвой по дизелю вслед за Вашингтоном.

    В субботу Минэкономики ФРГ ответило на договоренность России и Соединенных Штатов по дизтопливу.

    13 октября 2026, 02:11 • Новости дня
    Лидеры Германии, Италии и Бельгии потребовали «экстренный тормоз» для решений ЕС

    Politico: Германия, Италия и Бельгия потребовали механизм блокировки решений ЕС

    Лидеры Германии, Италии и Бельгии потребовали «экстренный тормоз» для решений ЕС
    @ Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Италии Джорджа Мелони и премьер Бельгии Барт де Вевер в письме председателю Европейского совета Антониу Коште предложили ввести в ЕС механизм «экстренного тормоза» для обременительных законопроектов на уровне ЕС.

    Лидеры Германии, Италии и Бельгии заявили, что столицы стран Евросоюза должны получать право останавливать новые законодательные инициативы из Брюсселя, если они чрезмерно обременительны для правительств и бизнеса. Для этого, по их мнению, блоку необходим механизм «экстренного тормоза», который помог бы усилить ослабшую экономическую конкурентоспособность объединения, пишет Politico.

    Мерц, Мелони и де Вевер призвали «существенно ускорить планирование и процедуры одобрения», а также приостановить «отдельные нормативные области на определенный срок» в рамках нового «правила приоритета».

    «Мы призываем к дальнейшим амбициозным пакетам упрощения, чтобы решительно продвигаться в сокращении бюрократических барьеров в Европейском союзе», – говорится в письме, где подчеркивается необходимость в первую очередь снизить регуляторную нагрузку на малый и средний бизнес.

    Авторы обращения указали, что общей целью стран ЕС должно стать предотвращение «ненужного регуляторного бремени и связанных с этим затрат», которые могут привести к постоянным потерям европейских промышленных мощностей и дальнейшему ослаблению инвестиций и конкурентоспособности.

    Письмо направлено накануне саммита лидеров ЕС в Брюсселе, где в четверг и пятницу планируется обсудить долгосрочный бюджет Евросоюза, цены на энергоносители и поддержку Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Евросоюз ради спасения экономики от краха запустил масштабные реформы, направленные на снижение издержек и стимулирование роста.

    В мае МВФ предупредил, что рост госдолга стран ЕС способен нанести серьезный ущерб экономике Евросоюза.

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    13 октября 2026, 12:30 • Новости дня
    Эксперт: Утрата разведданных США грозит Украине тяжелейшими последствиями

    Военный эксперт Кнутов: Утрата разведданных США грозит Украине тяжелейшими последствиями

    Эксперт: Утрата разведданных США грозит Украине тяжелейшими последствиями
    @ MOD Russia/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Возможное прекращение обмена разведданными между США и Украиной, а также отключение терминалов Starlink приведут к критическому снижению боеспособности украинской армии. Так, дроны будут «лететь вслепую», а изолированные группы ВСУ лишатся связи с командованием, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее в Киеве подтвердили, что не получили вовремя данные о пусках ракет России.

    «США располагают одной из наиболее развитых в мире систем спутникового слежения за ракетными пусками. Передача таких данных существенно помогает Украине», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    Он объясняет: спутники фиксируют подъем бомбардировщиков с ракетами или непосредственно запуск баллистики, информация практически в реальном времени поступает украинской стороне, что дает противнику возможность заблаговременно объявить воздушную тревогу и привести ПВО в состояние готовности.

    Вместе с тем, продолжил собеседник, у Украины есть европейские радиолокационные системы, а также РЛС еще советского производства – они способны с наземных позиций фиксировать и отслеживать, в том числе баллистические и крылатые ракеты, крупные дроны.

    «Однако на протяжении порядка 10 дней ВС России вели целенаправленную работу по радиолокационным станциям. Ослабление первой линии радиолокационного эшелона привело к критическому снижению оперативности: станции второго эшелона не успевают обнаруживать баллистические цели», – рассуждает аналитик.

    Кнутов не исключает, что отсутствие у Украины данных о ракетных пусках с территории России может быть связано с решением США. На этом фоне он упомянул, что ранее главком ВСУ Михаил Драпатый и представитель офиса Владимира Зеленского Павел Палис получали от американских чиновников звонки с требованием прекратить удары по российским НПЗ и угрозами о последствиях продолжения таких атак.

    «Если подтвердится версия об ограничении помощи со стороны Вашингтона, это можно расценивать как определенный сигнал и предупреждение украинской стороне», – считает спикер.

    Как напомнил специалист, в феврале 2025 года США уже приостанавливали обмен разведданными с Украиной, а также рассматривали ограничение доступа ВСУ к Starlink. «Тогда такие меры привели к катастрофе украинского фронта. Я полагаю, что если Штаты вновь примут такое решение, то последствия для Украины окажутся тяжелейшими», – прогнозирует собеседник.

    Во-первых, без американской разведывательной информации украинская сторона лишится данных о системе ПВО России. Это приведет к тому, что российская армия сможет сбивать значительно больше дронов, объясняет Кнутов.

    «США до сих пор предоставляли ВСУ данные о конфигурации российской системы ПВО. Это позволяло планировать маршруты и определять способы обхода средств противовоздушной обороны. Если такой информации у украинской стороны не будет, беспилотники будут лететь фактически вслепую и натыкаться на ЗРК», – детализировал он.

    «Во-вторых, возможное отключение Starlink существенно снизит ситуационную осведомленность украинских подразделений на поле боя. В первую очередь это затронет применение беспилотников. Кроме того, изолированные группы войск противника – например, в районе Волчанского котла в Харьковской области – лишатся канала связи с командованием», – добавил аналитик.

    Как отметил эксперт, в таких условиях украинским подразделениям придется переходить на альтернативные средства и прежде всего на радиосвязь. При этом такие каналы можно эффективно подавлять средствами радиоэлектронной борьбы, а также перехватывать и анализировать передаваемые сведения.

    «Таким образом, одновременное прекращение передачи разведывательной информации и отключение Starlink создаст для Украины крайне сложную оперативную обстановку», – акцентировал он. В итоге, полагает Кнутов, Зеленский будет вынужден уступить Трампу и согласиться на его требования.

    Ранее Воздушные силы ВСУ признали, что не получили информацию о пусках российских баллистических ракет по Киеву вечером 12 октября, и теперь «выясняют причины» отсутствия этих разведданных. Согласно опубликованному заявлению, удар по украинской столице был нанесен около 22:10. По предварительной оценке противника, город атаковали примерно шесть баллистических ракет. Их тип не уточняется.

    В ВСУ отметили, что радиолокационные средства обнаружили баллистические цели непосредственно во время атаки. При этом данные о запусках ракет с территории России заранее не поступили.

    Отметим, Украина использует, в том числе разведывательные сведения, предоставляемые США. Некоторые местные издания предположили, что Вашингтон мог прекратить или ограничить передачу Киеву соответствующей информации.

    Впрочем, киевские власти пытаются держать лицо. Так, советник Владимира Зеленского Сергей Бескрестнов (Флэш) заявил, что это не первый случай, когда запуск С-400 не фиксируется разведывательными службами партнеров. По его словам, у ситуации есть «нюансы», а с выводами не стоит спешить.

    Напомним, Зеленский допустил ряд резких высказываний в адрес президента США Дональда Трампа. Он отказался выполнять требование главы Белого дома не наносить удары по российским НПЗ и публично обвинил его в слабости после заключения дизельной сделки с Москвой. Трамп пришел в ярость из-за излишней самонадеянности Зеленского, пишет The Atlantic.

    По информации Financial Times, представители американской администрации пригрозили заблокировать работу механизма PURL, который позволяет европейским странам закупать оружие у Вашингтона и направлять его Киеву, а также прекратить обмен разведданными. Звонки с таким предупреждением поступили, в частности заместителю главы офиса Зеленского Павлу Палисе и главкому ВСУ Михаилу Драпатому.

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    13 октября 2026, 13:24 • Видео
    Британия обвинила Россию в неожиданном

    Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что Россия повлияла на результаты референдума о выходе Соединенного Королевства из ЕС и использовала их в своих целях. Это правда?

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    13 октября 2026, 08:30 • Новости дня
    Зеленский вывел Трампа из себя отказом прекратить удары по российским НПЗ

    Atlantic: Зеленский вывел Трампа из себя отказом прекратить удары по НПЗ

    Зеленский вывел Трампа из себя отказом прекратить удары по российским НПЗ
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп пришел в ярость из-за излишней самонадеянности Владимира Зеленского и его отказа остановить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы.

    В Белом доме считают Владимира Зеленского слишком самонадеянным, его поведение выводит из себя американского лидера, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Atlantic.

    По словам неназванного вашингтонского чиновника, Дональд Трамп просит Киев только об одном – перестать наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. При этом глава государства не считает атаки Украины на НПЗ и удары России по украинским электростанциям равноценными. Президент США требовал сначала остановить налеты на российские заводы, однако Владимир Зеленский ответил отказом.

    На прошлой неделе Дональд Трамп отмечал, что Владимир Зеленский имел множество возможностей урегулировать конфликт, но упустил их. В связи с этим американский лидер выразил мнение о необходимости смены руководства на Украине для успешных переговоров с Москвой. Одновременно британский премьер-министр Энди Бернем в ходе телефонного разговора выразил солидарность с Киевом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник от Киева потребовали не вредить американским потребителям.

    В воскресенье Владимир Зеленский отказался прекращать удары по российским НПЗ.

    В субботу США пригрозили лишить Украину разведданных за атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы.

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    12 октября 2026, 21:48 • Новости дня
    Новак сообщил о переговорах России и США по поставкам дизеля

    Новак: Россия и США ведут переговоры о поставках дизельного топлива

    Новак сообщил о переговорах России и США по поставкам дизеля
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Минэнерго России и США, а также компании ведут переговоры о поставках дизельного топлива, сообщил вице-премьер Александр Новак.

    «Сегодня уже ведутся переговоры между нашими компаниями и покупателями российского сырья, а также между министерством энергетики России и министерством энергетики Соединенных Штатов Америки», – заявил Новак в интервью «Вестям».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Иран оценил договоренность России и США о поставках дизельного топлива.

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    В субботу минэкономики Германии ответило на договоренность России и США по дизтопливу.

    В пятницу Новак объявил о готовности России поставить 300 тыс. тонн дизеля в октябре.

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    13 октября 2026, 12:38 • Новости дня
    Премьер Болгарии вызвал посла России после атак дронов на суда

    Премьер Болгарии вызвал посла России Митрофанову после атак дронов на суда

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил о намерении вызвать российского посла Элеонору Митрофанову в связи с недавними атаками беспилотников на коммерческие суда в Черном море.

    Два гражданских судна подверглись атаке беспилотников недалеко от болгарского побережья, одно из них затонуло. «Сегодня я вызову на встречу посла России Митрофанову», – приводит слова Радева РИА «Новости» со ссылкой на агентство BTA.

    При этом глава правительства добавил, что в настоящее время у Софии нет веских и четких доказательств для предъявления официальных обвинений в причастности к инциденту какому-либо конкретному государству.

    В начале октября в акватории Черного моря уже фиксировались подобные нападения на гражданский флот. В результате ударов с зерновоза Able под флагом Палау эвакуировали 18 моряков, двое из них получили тяжелые ранения. Экипаж затонувшего судна Alfa Watan, следовавшего под флагом Того, пропал без вести.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что из-за террористических действий киевского режима Черное море стало малопригодным для безопасного судоходства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Болгария запросила помощь Евросоюза и НАТО после атаки на суда в Черном море.

    На прошлой неделе болгарское Минобороны не установило принадлежность атаковавших корабли дронов.

    Президент страны созвала заседание Совета национальной безопасности из-за инцидентов.

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    13 октября 2026, 09:46 • Новости дня
    В Германии задержали двух турок за поджог польской станции Starlink

    Tекст: Игорь Иножарский

    В Германии задержали двух граждан Турции по подозрению в совершении диверсии на станции связи Starlink в центральной Польше, обеспечивавшей интернетом украинскую армию.

    Польские официальные лица сообщили об аресте граждан Турции, которые подозреваются в поджоге энергосистемы и резервного генератора станции Starlink в польской Мазовии, пишет Al Jazeera.

    «У нас нет сомнений в том, что за этим актом саботажа стоят российские спецслужбы», – заявил министр по делам спецслужб Польши Томаш Семоняк.

    По словам польского министра внутренних дел Марцина Кервиньского, задержанным предъявят обвинения в проведении диверсии по поручению иностранной разведки. По данным Deutsche Welle, аресты производила немецкая полиция по запросу польских служб.

    Отмечается, что украинские военные сильно зависят от терминалов Starlink для связи на поле боя, а оплату за подписку для ВСУ вносит Польша.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Германии задержали подозреваемых в поджоге шлюза Starlink в Польше. В прошлом месяце неизвестные подожгли эту обеспечивающую интернет на Украине станцию. Летом Варшава пригрозила прекратить оплату терминалов для украинской армии.

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    13 октября 2026, 07:48 • Новости дня
    Трамп заявил о желании остаться на третий президентский срок

    Associated Press: Трамп захотел остаться на третий президентский срок

    Трамп заявил о желании остаться на третий президентский срок
    @ Anthony Behar/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп во время выступления перед сторонниками Республиканской партии в Огайо заявил о желании остаться на посту главы государства на третий срок.

    «Я бы с удовольствием это сделал», – сказал политик в ответ на скандирование толпой лозунга про еще четыре года пребывания у власти, пишет ТАСС со ссылкой на Associated Press.

    Вторая каденция действующего американского лидера должна завершиться в январе 2029 года. Согласно 22-й поправке к Конституции США, которая была принята в 1951 году, пребывание на посту президента ограничивается двумя сроками.

    Несмотря на законодательные ограничения, Трамп неоднократно допускал возможность добиваться переизбрания. Осенью прошлого года о таких перспективах также заявлял бывший политстратег главы государства Стив Бэннон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Белый дом заявил, что в США были бы рады третьему сроку Трампа. При этом сам Трамп напомнил о запрете переизбираться на третий срок. Тем временем американский лидер рассказал о знании лазеек для нового президентского срока.

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    13 октября 2026, 13:46 • Новости дня
    Премьер Болгарии обсудил с послом России атаки дронов на суда в Черном море

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Болгарии Румен Радев обсудил с послом России Элеонорой Митрофановой атаки беспилотников на торговые суда в исключительной экономической зоне страны.

    Глава болгарского правительства отметил, что София продолжит расследование инцидентов вместе с союзниками по Евросоюзу и НАТО, чтобы установить истину, передает ТАСС.

    По словам Радева, страна не располагает категоричными доказательствами о происхождении использованных для нападения дронов. При этом он добавил, что нет логики в том, что Украина уничтожает собственные суда, а результаты этих действий в пользу России.

    В свою очередь, Элеонора Митрофанова сообщила об отсутствии информации от Министерства обороны России о последних атаках на торговые корабли в Черном море. Дипломат также не исключила, что в данном случае речь может идти о провокации третьей стороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник премьер-министр Болгарии вызвал посла России после атак беспилотников на суда.

    В понедельник София запросила помощь Евросоюза и НАТО из-за инцидентов в Черном море.

    На прошлой неделе Министерство обороны страны не установило принадлежность атаковавших корабли аппаратов.

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    13 октября 2026, 13:24 • Новости дня
    Кремль ответил на идею Трампа о встрече Путина и Зеленского

    Песков: Позиция Москвы о встрече Путина с Зеленским хорошо известна

    Tекст: Ольга Иванова

    Позиция Москвы о возможной встрече президента Владимира Путина с Владимиром Зеленским и проведении выборов на Украине хорошо известна, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя слова президента США Дональда Трампа.

    «Мы неоднократно вчера говорили об этом. Мне нечего дополнить. Тут никаких новаций. Наша позиция очень хорошо известна по всем этим вопросам», – приводит слова Пескова ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Трамп счел Путина более заинтересованным в сделке по Украине, чем Зеленского.

    В воскресенье Путин и Трамп выдали Зеленскому «черную метку».

    В субботу экс-депутат Верховной рады Вадим Новинский назвал договоренности Путина и Трампа поводом для отставки Зеленского.

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    13 октября 2026, 01:36 • Новости дня
    Трамп счел Путина более заинтересованным в сделке по Украине, чем Зеленского

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин проявляет больше стремления к урегулированию конфликта на Украине, чем украинский лидер Владимир Зеленский.

    «Путин хочет заключить сделку больше, чем Зеленский», – заявил Трамп.

    По его словам, теперь необходимо добиться, чтобы и Зеленский проявил готовность к заключению соглашения, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что лидеры России и Украины должны встретиться и «положить конец этой нелепой войне».

    Американский президент также раскритиковал однопартийцев по Республиканской партии, которые выразили недовольство договоренностями с Россией по поставкам дизельного топлива, и подчеркнул, что эти договоренности направлены на поддержку американских фермеров и стабилизацию глобального рынка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, конфликт Трампа с Зеленским поставил под угрозу разведпомощь Украине.

    Трамп заявил, что Украине надо найти нового лидера, «который сможет заключить сделку» с Россией.

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    12 октября 2026, 21:50 • Новости дня
    Постпредство России сравнило санкции ЕС с игрой отчаявшегося картежника

    Постпредство: Новые санкции ЕС напоминают действия отчаявшегося картежника

    Tекст: Вера Басилая

    Новые санкции Евросоюза против России напоминают действия отчаявшегося картежника, пытающегося отыграться, что в итоге приведет к фиаско, заявили в постоянном представительстве России при ЕС.

    Евросоюз в своей санкционной политике все больше напоминает отчаявшегося картежника, который повышает ставки в надежде отыграться, заявили в российской дипмиссии.

    В постпредстве отметили, что в то время как отдельные союзники ЕС пытаются вести с Россией прагматичный диалог, Брюссель объявляет о самом масштабном единовременном расширении ограничений, передает ТАСС.

    «К чему обычно ведет подобный азарт, хорошо известно: к полному фиаско, болезненным разочарованиям и запоздалым мучительным вопросам, а стоило ли изначально начинать играть. Уверены, что у Евросоюза все это впереди», – подчеркнули в представительстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Евросоюз утвердил 22-й пакет антироссийских санкций.

    Евросоюз расширил антироссийский санкционный список до 4,7 тыс. позиций.

    Брюссель подготовил ограничения против производства российских ракет.


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    12 октября 2026, 20:17 • Новости дня
    Дмитриев назвал отказ Мерца от российского топлива ошибкой

    Дмитриев назвал ошибкой отказ Мерца от топлива из России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Отказ канцлера Германии Фридриха Мерца от закупок российского дизельного топлива приведет к падению его рейтингов и заставит немцев страдать, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    «Еще одна ошибка Мерца, заставляющая немцев страдать. Он хочет, чтобы его рейтинг упал с 10% до 5% на фоне резкого роста цен на дизельное топливо и газ в Германии», – отметил Дмитриев, передает РИА «Новости».

    Так глава Российского фонда прямых инвестиций прокомментировал заявление канцлера ФРГ о сделке США и России. Ранее немецкий политик сообщил, что для Германии подобное соглашение исключено, и призвал ужесточить санкции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Минэкономики Германии ответило на договоренность России и США по дизельному топливу.

    Премьер Баден-Вюртемберга назвал дешевый газ из России столпом экономики ФРГ.

    В прошлом месяце Вайдель заявила о необходимости газа из России для Германии.

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    13 октября 2026, 07:35 • Новости дня
    Заявление Трампа о новом лидере Украины сочли приговором для Зеленского

    Глава заксобрания Запорожья Емельяненко назвал слова Трампа приговором Киеву

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Заявление президента США Дональда Трампа о необходимости сменить власть на Украине прозвучало как приговор для амбиций Владимира Зеленского, заявил председатель заксобрания Запорожской области Виктор Емельяненко.

    Амбиции Владимира Зеленского не оставили шансов для заключения мирного соглашения с Россией. Заявление американского лидера, что для Украины пришло время обзавестись новым президентом, стало политическим диагнозом для Киева, передает ТАСС слова председателя заксобрания Запорожской области Виктора Емельяненко.

    «Трамп открыто констатирует: у Зеленского было предостаточно шансов на урегулирование вопроса, но каждый из них был бесславно провален из-за амбиций и неспособности мыслить стратегически», – заявил Емельяненко.

    Глава заксобрания отметил, что президент США требует от Киева прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, которые дестабилизируют мировую энергетику. Однако украинские власти игнорируют эти призывы, демонстрируя свою неуправляемость.

    По словам политика, киевский режим стал токсичным даже для западных кураторов, которые начинают осознавать тупиковость ставки на человека, готового пожертвовать глобальной стабильностью ради собственных амбиций. Ранее Дональд Трамп отметил, что Зеленский мог много раз положить конец конфликту с Москвой, и посоветовал Украине найти нового президента для заключения мирной сделки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент США Дональд Трамп счел российского лидера более заинтересованным в мирной сделке, чем Владимира Зеленского. Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник отметил недостаточность заявлений американского президента для проведения выборов на Украине. Украинский лидер напомнил главе Белого дома о праве граждан самостоятельно выбирать руководителя государства.

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    12 октября 2026, 21:41 • Новости дня
    В Германии задержали подозреваемых в поджоге шлюза Starlink в Польше

    Туск: В Германии задержали граждан Турции за поджог шлюза Starlink в Польше

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Немецкая полиция арестовала двоих граждан Турции по подозрению в поджоге наземного шлюза спутниковой связи Starlink под Варшавой, сообщил польский премьер-министр Дональд Туск.

    Возгорание на станции с наземным шлюзом спутниковой связи произошло в ночь на 24 сентября в населенном пункте Воля Кробовская. Этот объект обслуживает Европейский регион, включая Украину, заявил Туск, передает ТАСС.

    «По заданию польских спецслужб германская полиция задержала двоих турецких граждан, подозреваемых в поджоге шлюза Starlink в Мазовии», – сообщил глава польского правительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом во Франции премьера Польши Дональда Туска назвали «истеричным евроястребом» из-за «Северных потоков».

    В прошлом году Туск потребовал от Владимира Зеленского данные об устроивших диверсию в Польше украинцах.

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    13 октября 2026, 10:40 • Новости дня
    «Радикальные дочери» осудили Мерца и остались без денег

    S&#252;ddeutsche Zeitung: Критика Мерца оставила «Радикальных дочерей» без денег

    Tекст: Игорь Иножарский

    Немецкий демократический проект «Радикальные дочери» обратился в суд после внезапной отмены государственного финансирования, последовавшей за критикой в адрес канцлера ФРГ Фридриха Мерца.

    Проект «Радикальные дочери» раскритиковал канцлера Мерца и внезапно лишился финансирования, которое считалось гарантированным, пишет Süddeutsche Zeitung.

    Теперь спор между организацией и правительством будет решаться в суде. Отмечается, что внутренние электронные письма профильных ведомств подтверждают подозрения о связи потери гранта с критикой в адрес главы правительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев назвал отказ канцлера ФРГ Фридриха Мерца от российского топлива ошибкой. В субботу лидер АдГ Тино Хрупалла обвинил главу правительства в предпочтении Украины интересам граждан Германии.

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