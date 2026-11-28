Власти Ленобласти разместили в тепле не прошедших границу с Эстонией

Tекст: Катерина Туманова

«По состоянию на 21:00 28 ноября 2026 года на улице у погранперехода людей нет – все распределены: в кафе, автобус и гостиницы Ивангорода», – передает РИА «Новости» слова Донцова.

Он уточнил, что по поручению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко ситуация на погранпереходе остается на контроле до 1 декабря.

Днем у погранперехода дежурят скорая помощь, спасатели и администрация. На ночь выставляется автобус-пункт обогрева, его работа продлена с 18:00 до 8:00 утра. Соседнее кафе перешло на круглосуточный режим, там оборудован детский уголок.

В пятницу Северо-Западное таможенное управление сообщило, что перед закрытием Эстонией пункта пропуска «Нарва-1» время ожидания может достигать 30 часов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу губернатор Ленинградской области Дрозденко сообщил об оставленных властями Эстонии ночью на морозе людях в очереди на границе с Россией.

Замминистра иностранных дел Грушко назвал закрытие Эстонией пограничных пунктов пропуска на границе с Россией актом политического безумия.

Администрация Кингисеппского района сообщила об организации властями Ленинградской области в Ивангороде ночного пункта обогрева для ожидающих пересечения границы с Эстонией.