Josei Jishin: Трамп проигнорировал премьера Японии на саммите АТЭС

Tекст: Катерина Туманова

На саммите АТЭС в Шэньчжэне Дональд Трамп проигнорировал попытки Санаэ Такаити пообщаться с ним, пишет журнал Josei Jisin. При этом Такаити прокомментировала ситуацию фразой: «К нему относились как к эксцентрику во всем мире».

Такаити на саммите пыталась привлечь внимание президента США Дональда Трампа, похлопав его по спине, но он игнорировал ее.

«Американские журналисты выражают обеспокоенность по поводу «грубого поведения» и ухудшения американо-японских отношений», – сказано в материале.

Главный редактор Arc Times Тошихико Огата отметил, что сцена «прекрасно иллюстрирует текущее состояние американо-японских отношений и самую большую слабость дипломатии Такаити».

Репортер The New York Times Дэвид Сангер подчеркнул отсутствие «теплоты» в отношении Трампа к Такаити по сравнению с его связью с бывшим премьером Синдзо Абэ.

Также сообщается, что телефонный разговор между политиками после саммита длился всего около 20 минут через переводчика, что оставляет сомнения об искренности разговора.

В статье указано и на то, что японские СМИ широко сообщали о холодном приеме премьер-министра Такаити со стороны Китая, чего, отмечает Josei Jishin, и следовало ожидать от ближайшего партнера России, с которым Токио только начал возобновлять контакты в ноябре после длительного перерыва.

Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель МИД Захарова сообщила об организации краткого контакта президента России Путина и Такаити на полях саммита АТЭС.

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