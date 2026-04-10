Куба не объявляла о реанимации мирных ядерных исследований. Но не стоит забывать, что на острове с помощью СССР давно накоплен соответствующий научно-технический потенциал, а потребность в энергетической независимости будет только расти.
Япония решила ввести тюремные сроки за «дизайнерских детей»
Японское правительство одобрило законопроект, запрещающий генетическую модификацию эмбрионов для рождения детей с заданными характеристиками, установив суровые наказания за нарушения.
Власти Японии поддержали инициативу об уголовной ответственности за редактирование генома человеческих эмбрионов ради создания так называемых «дизайнерских детей», передает РИА «Новости».
Документ устанавливает строгий запрет на имплантацию генетически измененных эмбрионов в матку человека или животного.
За нарушение новых правил предусмотрено суровое наказание. Виновным может грозить до десяти лет лишения свободы, а также штраф в размере до 10 млн иен, что эквивалентно примерно 63 тыс. долларов. Действие законопроекта также охватывает использование модифицированных сперматозоидов и яйцеклеток.
Согласно новым требованиям, исследователи обязаны заранее уведомлять государство о планируемых работах и вести строгий учет. После подачи соответствующей заявки любые манипуляции с измененными эмбрионами будут запрещены на 60 дней.
Руководство страны признает, что технологии геномного редактирования способны помочь в предотвращении наследственных заболеваний. Однако они несут риски непредсказуемых последствий и злоупотреблений, в том числе попыток создания детей с определенной внешностью или физическими данными. Новый закон призван устранить пробелы в регулировании этих процедур.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Российской академии наук Геннадий Красников допустил в будущем возможность выбора родителями генетических особенностей будущих детей.
