WSJ: В Кремниевой долине занялись созданием генетической суперкасты детей

Tекст: Вера Басилая

В Кремниевой долине набирает обороты тенденция к рождению «умных детей» с помощью генетических технологий, пишет The Wall Street Journal. Руководители технологических компаний готовы платить от 6 до 50 тыс. долларов (от 550 тыс. до 4,6 млн рублей) за услуги стартапов Nucleus Genomics и Herasight, которые предлагают тестирование эмбрионов на предмет не только здоровья, но и прогнозируемого уровня IQ.

Основатель Nucleus Genomics Киан Садеги отметил: «В Кремниевой долине любят IQ». Некоторые IT-специалисты подходят к отбору эмбрионов с инженерной педантичностью – одна пара из Сан-Франциско создала собственную систему баллов, чтобы выбрать оптимальный эмбрион по совокупности факторов. Их ребенок был зачат из эмбриона с третьим по предполагаемому IQ, но наивысшим общим рейтингом.

Директор Стэнфордского центра права и биологических наук Хэнк Грили назвал происходящее «сценарием научной фантастики», где миллионеры якобы стремятся создать генетическую «суперкасту». Среди сторонников радикального подхода выделяются «рационалисты» – группа ученых из Беркли, которые считают, что целенаправленный генетический отбор поможет человечеству противостоять угрозам, связанным с искусственным интеллектом.

Соучредитель Berkeley Genomics Project Цви Бенсон-Тилсен полагает, что поколение с более высоким интеллектом сможет либо контролировать развитие ИИ, либо убедить общество отказаться от подобных экспериментов. По его мнению, именно умные дети в будущем смогут спасти человечество от рисков, связанных с искусственным интеллектом.

Ранее глава Google DeepMind и нобелевский лауреат Демис Хассабис заявил, что универсальный искусственный интеллект, сравнимый с человеческим, может быть создан в течение ближайших пяти-десяти лет.

РПЦ предупредила об опасности технологий по созданию «нового человека».