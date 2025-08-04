Нобелевский лауреат назвал срок появления ИИ с возможностями человека

Ученый Хассабис заявил о возможном появлении ИИ уровня человека через десять лет

Tекст: Денис Тельманов

Как пишет РИА «Новости», генеральный директор DeepMind и нобелевский лауреат Демис Хассабис выразил мнение, что искусственный интеллект с человеческими когнитивными способностями – так называемый AGI, может появиться в ближайшие пять-десять лет.

«Не знаю, произойдет ли это в одно мгновение. Возможно, это будет происходить постепенно... Но у нас появится нечто, что можно было бы обоснованно назвать AGI, демонстрирующим все когнитивные способности, доступные человеку, возможно, в ближайшие пять-десять лет, а может, и раньше», – заявил Хассабис газете Guardian.

Хассабис отметил, что ответственная интеграция AGI способна привести человечество к «невероятной производительности» и «радикальному изобилию». Он считает, что революция в сфере ИИ может быть в десять раз масштабнее и быстрее промышленной революции.

В качестве главных вызовов Хассабис назвал высокое энергопотребление и влияние развития ИИ на рынок труда. В 2024 году Хассабис получил Нобелевскую премию по химии за разработку модели ИИ, позволяющей предсказывать структуры молекул белков и создавать новые молекулы, включая лекарства и материалы.

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