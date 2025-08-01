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Times: Вероятность гибели человечества из-за ИИ оценили в 95%
Times: Эксперт оценил риск вымирания человечества из-за ИИ как максимальный
Британское издание опубликовало мнение главы Machine Intelligence Research Institute о почти полной вероятности вымирания людей из-за развития искусственного интеллекта.
По данным британской газеты Times, глава некоммерческой организации Machine Intelligence Research Institute и бывший инженер Google и Microsoft Нейт Соарес заявил, что риск вымирания человечества из-за искусственного интеллекта составляет «по меньшей мере 95%» при сохранении нынешних темпов развития технологий.
В публикации подчеркивается, что Соарес сравнил ситуацию с движением автомобиля к обрыву на максимальной скорости. «Я не говорю, что мы не сможем остановить машину. Но мы просто несемся на всех парах к обрыву», – приводит газета прямую речь эксперта.
Издание отмечает, что по одному из возможных сценариев ИИ может создать и распространить биологическое оружие в крупных мегаполисах, что позволит незаметно заразить почти все население планеты. Times напоминает, что этот прогноз разделяют и некоторые другие специалисты в области искусственного интеллекта.
Ранее, в 2024 году, генсек ООН Антониу Гутерреш заявлял о необходимости регулирования развития ИИ, чтобы избежать возможных экзистенциальных угроз для человечества.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американская корпорация согласилась с дополнительным сводом правил Евросоюза по искусственному интеллекту.
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