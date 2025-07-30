Эксперты ВТБ объяснили причину «ИИ-галлюцинаций»

Эксперты ВТБ объяснили причины выдачи нейросетями вымышленных фактов

Tекст: Вера Басилая

Аналитики ВТБ объяснили, что нейросети создают вымышленные факты из-за особенностей построения языковых моделей. Ответы формируются не на понимании, а на вероятностных связях в обучающих данных, поэтому при нехватке информации модель «додумывает» детали. Ограничения выборки и невозможность проверки фактов в реальном времени усиливают риск ошибок, особенно в редких или специфических областях, передает ТАСС.

В ВТБ подчеркнули, что так называемые «ИИ- галлюцинации» способны повлечь финансовые и репутационные риски для бизнеса и затруднить работу пользователей.

По словам руководителя направления ИИ-решений ВТБ Льва Меркушова, модель не проверяет факты, а подбирает наиболее вероятный ответ, в результате ошибки выглядят правдоподобно, но вводят в заблуждение.

Для снижения числа «ИИ-галлюцинаций» необходимо четко формулировать запросы и проводить проверки результатов человеком, полагает Меркушов.

Кроме того, Алексей Пустынников из ВТБ считает важным фильтровать исходные данные и включать в обучение только проверенные источники, хотя это увеличивает стоимость создания моделей.

В пресс-службе банка добавили, что в ВТБ применяют каскадные решения, где несколько моделей корректируют друг друга. Такой подход используется в задачах распознавания речи, прогнозирования операций банкоматов и создании интеллектуального поиска по корпоративным данным.

В банке подчеркнули, что внедрение ИИ требует ответственности, прозрачности алгоритмов и контроля за результатами, чтобы повысить доверие клиентов и минимизировать число ошибок.

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