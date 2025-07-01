Искусственный интеллект научился выявлять причину инфаркта по снимкам ОКТ

Tекст: Ольга Иванова

Сотрудники Научно-исследовательского института комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний в Кемерово обучили искусственный интеллект выявлять нестабильные атеросклеротические бляшки при помощи внутрисосудистой визуализации, сообщает Минобрнауки России.

Специалисты отмечают, что новая система позволяет обрабатывать изображения за время менее 400 миллисекунд, тогда как врачу на анализ одного исследования требуется от десяти до тридцати минут.

Исследования по созданию автоматизированной системы анализа снимков оптической когерентной томографии велись два года. Использование современных нейронных сетей обеспечило высокую точность распознавания опасных изменений в сосудах.

Руководитель проекта Никита Кочергин подчеркнул: «Разрыв нестабильных бляшек в сосудах сердца вызывает инфаркт миокарда, поэтому их выявление является ключевой задачей современной кардиологии». Он добавил, что внедрение искусственного интеллекта поможет профилактировать развитие инфарктов и соответствует приоритету превентивной медицины.