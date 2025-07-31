Израильский шовинизм придумала явно не русскоязычная писательница Рубина. У него есть свои традиции. Но непонятно, почему подобные граждане периодически начинают учить нас гуманизму, интернационализму и правилам поведения за столом, причем делают это почему-то от имени русской культуры.6 комментариев
Microsoft подписала кодекс ЕС по регулированию искусственного интеллекта
Microsoft присоединилась к своду правил Евросоюза по внедрению ИИ
Американская корпорация официально согласилась с дополнительным сводом правил Евросоюза, который конкретизирует требования к системам искусственного интеллекта на европейском рынке.
Microsoft объявила о подписании свода правил ЕС по искусственному интеллекту, сообщает Euractiv.
Новый документ детализирует положения закона о регулировании ИИ и определяет шаги для компаний, желающих обжаловать нормы через Еврокомиссию. К инициативе также выразили намерение присоединиться Google, xAI, Mistral, Aleph Alpha и Anthropic.
В заявлении Microsoft подчеркивается стремление компании укрепить доверие к своим ИИ-моделям и продемонстрировать соответствие европейскому законодательству, а также отмечается, что упрощение регулирования принесет пользу всем участникам рынка. Корпорация призвала европейских политиков доработать цифровые меры для совершенствования как самого закона об ИИ, так и нового кодекса, отмечает ТАСС.
Ранее главы ряда крупнейших компаний Европы, в том числе Airbus и Philips, направили председателю Еврокомиссии письмо с просьбой приостановить введение закона об ИИ. По мнению бизнес-лидеров, новые правила могут затормозить развитие европейских технологий ИИ и снизить конкурентоспособность региона. В марте 2024 года Европарламент одобрил закон, который требует от компаний прозрачности в вопросах создания и использования ИИ, а также проведения оценки рисков для разработчиков мощных моделей. За несоблюдение предусмотрены значительные штрафы и возможный запрет деятельности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай предложил создать новую международную организацию для развития искусственного интеллекта.
Китай и США стали мировыми лидерами в области искусственного интеллекта.
Между тем эксперты объяснили причину появления так называемых «ИИ-галлюцинаций».