Microsoft подписала кодекс ЕС по регулированию искусственного интеллекта

Microsoft присоединилась к своду правил Евросоюза по внедрению ИИ

Tекст: Мария Иванова

Microsoft объявила о подписании свода правил ЕС по искусственному интеллекту, сообщает Euractiv.

Новый документ детализирует положения закона о регулировании ИИ и определяет шаги для компаний, желающих обжаловать нормы через Еврокомиссию. К инициативе также выразили намерение присоединиться Google, xAI, Mistral, Aleph Alpha и Anthropic.

В заявлении Microsoft подчеркивается стремление компании укрепить доверие к своим ИИ-моделям и продемонстрировать соответствие европейскому законодательству, а также отмечается, что упрощение регулирования принесет пользу всем участникам рынка. Корпорация призвала европейских политиков доработать цифровые меры для совершенствования как самого закона об ИИ, так и нового кодекса, отмечает ТАСС.

Ранее главы ряда крупнейших компаний Европы, в том числе Airbus и Philips, направили председателю Еврокомиссии письмо с просьбой приостановить введение закона об ИИ. По мнению бизнес-лидеров, новые правила могут затормозить развитие европейских технологий ИИ и снизить конкурентоспособность региона. В марте 2024 года Европарламент одобрил закон, который требует от компаний прозрачности в вопросах создания и использования ИИ, а также проведения оценки рисков для разработчиков мощных моделей. За несоблюдение предусмотрены значительные штрафы и возможный запрет деятельности.

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