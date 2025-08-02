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Минченко назвал последствия чрезмерного увлечение ИИ в политике и медиа
Политолог Минченко: Чрезмерное увлечение ИИ отправит медиарынок в новое средневековье
Использование искусственного интеллекта (ИИ) и в политике и медиа ведет к снижению качества создаваемых продуктов, упрощению контента, сокращению аналитической работы и сегментации самих отраслей, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Ранее эксперты выразили обеспокоенность злоупотреблением нейросетями в коммуникационной и политической сферах.
Чрезмерное увлечение нейросетями, «которые не блещут креативом и интеллектуальностью», стало одной из причин деградация навыков специалистов по коммуникациям, считает Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».
От так же отметил деградацию общего уровня журналистики: «в отрасли стало гораздо меньше качественной аналитики, а жанр расследований практически исчез». «В общем, это глобальная проблема всего цеха коммуникаций, экспертного сообщества и работников медиа», – продолжил спикер.
Кроме того, отдельную обеспокоенность вызывает избыточное использование ИИ в новых медиа: «Некоторые российские компании используют целую сеть Telegram-каналов, которые полностью ведутся ИИ. И я далек от восторга по поводу результатов их работы. Но заказчик эти результаты принимает, а значит, такая деятельность будет расширяться», – спрогнозировал эксперт.
«В политике также есть множество вариантов применения ИИ – это аналитика, сбор информации, оценка данных. Если же говорить о генерировании контента, то возникает большой вопрос к его качеству, а также к юридическому регулированию материалов и их использованию в предвыборной агитации», – пояснил Минченко.
«Но самая главная угроза ИИ применительно к политической сфере – это использование качественных дипфейков с политиками и вбрасывание компромата, который полностью срежиссирован и нарисован нейросетями», – указал эксперт.
Минченко также прогнозирует сегментацию медиарынка: с одной стороны, сформируется премиальный сегмент с качественной аналитикой и интересным содержанием, а с другой – «второсортный» контент низкого качества. При этом, как отмечает эксперт, «золотой середины» практически не останется. Такую перспективу эксперт сравнивает «с новым своеобразным средневековьем».
Накануне Сергей Старовойтов, глава «Клуба регионов», в рамках заседания Комитета по политтехнологиям РАСО заявил о деградации базовых навыков специалистов по коммуникациям, политических райтеров, журналистов и аналитиков на фоне увлечения ИИ.
«Поиск решений в области технологий – это ловушка, искать надо в сфере смыслов: идеологии и верификации информации за счет повышения качества коммуникации. И политики как раз могут вернуть себе функцию интерпретации происходящих событий, выполняя не только госзадачи, но и отвечая на запрос общества», – отметил политолог в своем Telegram-канале. – «Те из политиков, которые смогут себя переосмыслить и пересобрать для новой реальности, обеспечат себе будущее. Те, кто не впишется в повестку – естественно, проиграют уже в ближайшей перспективе».
Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова в своем выступлении на форуме «Территория смыслов» заявила, что отсутствие регулирования ИИ создает риск подрыва легитимности выборов, особенно перед осенним Единым днем голосования.
Она отметила, что главным риском становится распространение фейков и дипфейков с помощью ИИ, что способно напрямую отразиться на общественном мнении и поставить под угрозу свободу волеизъявления граждан. «Если в этой гонке не будет четких правил, то мы рискуем столкнуться с масштабной манипуляцией», – указала глава ЦИК.