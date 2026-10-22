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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как горстка бойцов спасла сотни тысяч людей в Ленинграде

    22 октября 1942 года немцы попытались высадить десант на остров Сухо в Ладожском озере. Успех означал бы огромные потери для мирного населения блокированного Ленинграда. Но на пути захватчиков встали корабли и батарея Ладожской военной флотилии.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Урсула фон дер Ляйен – новая шальная императрица Европы

    Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.

    12 комментариев
    22 октября 2026, 18:39 • Новости дня

    Муртазин: История с PHP показала необходимость противостоять ИИ с помощью ИИ

    Муртазин: История с PHP показала необходимость противостоять ИИ с помощью ИИ
    @ Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Обнаружение уязвимостей в языке программирования PHP стало своеобразной тренировкой для IT-индустрии, которой предстоит научиться быстрее реагировать на новые угрозы, сказал газете ВЗГЛЯД техноблогер Эльдар Муртазин. По его словам, алгоритмы уже превосходят человека в поиске слабых мест программного обеспечения. Поскольку этими возможностями будут пользоваться и хакеры, противостоять атакам с применением ИИ должны тоже системы защиты на основе искусственного интеллекта.

    «Если говорить конкретно про эти уязвимости в PHP, то они относительно умозрительны, атак с их использованием на данный момент не было. Тем не менее это серьезные уязвимости нулевого дня (неустраненная уязвимость в ПО, о которой разработчики не знают или не успели выпустить защитный патч – прим. ВЗГЛЯД), и таких находок с каждым днем будет становиться все больше. Поэтому сегодня все пытаются защититься от них теми или иными способами. Крайне важно, чтобы индустрия научилась реагировать на такие угрозы как можно быстрее», – говорит Муртазин.

    По его словам, происходящее можно считать своеобразной тренировкой, в ходе которой вырабатывается порядок действий в подобных ситуациях. Страны, отключающие свои ресурсы, выбирают наиболее простой и, по их оценке, надежный способ защиты. Те, кто продолжает работу, вероятно, больше уверены в защищенности своих систем, отметил эксперт.

    «Если возвращаться к поиску уязвимостей, то алгоритмы находят их намного быстрее, чем человек. Уже сегодня они настолько продвинуты, что будут обнаруживать уязвимости все быстрее и быстрее. Но хакеры будут использовать алгоритмы для того, чтобы атаковать. Поэтому выстроенные сегодня системы защиты должны стать эвристическими – это должен быть искусственный интеллект, который борется против атаки искусственного интеллекта, то есть программа против программ. По-другому никак не получится», – заключил Муртазин.

    Во вторник стало известно, что ИИ обнаружил критическую уязвимость в языке программирования PHP, на котором работает почти 70% сайтов мира. Эти дыры уже пытаются использовать для взлома сайтов. После обнаружения проблемы Бельгия, Нидерланды, Финляндия, Франция, Германия и другие страны временно вывели государственные порталы из Сети для установки обновлений. В среду госсайты были отключены уже по меньшей мере в 13 странах, а власти Великобритании и США потребовали проверить все системы на базе PHP на наличие вредоносной активности. В четверг к ним присоединилась Венгрия.

    21 октября 2026, 23:07 • Новости дня
    Из-за уязвимости PHP 13 стран отключили государственные сайты

    Tекст: Антон Антонов

    Государственные сайты по меньшей мере в 13 странах мира были отключены из-за обнаруженной критической уязвимости в языке программирования PHP, следует из сообщений правительственных пресс-служб и СМИ.

    Первыми об отключении официальных сайтов сообщили Нидерланды, Финляндия и Бельгия. Позже работу ряда правительственных порталов приостановили в Австрии, Великобритании, Дании, Латвии, Словакии, США, Франции, Германии, Чехии и Японии, передает ТАСС.

    Кроме того, власти Великобритании и США выпустили предупреждение с требованием проверить все системы на базе PHP на наличие вредоносной активности.

    Проблема затронула не только правительственные ресурсы, но и сайты ряда СМИ. Отключения также коснулись интернет-платформ некоторых немецких и австрийских университетов, образовательных программ и футбольных клубов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду из-за угрозы взлома отключили сайты немецких ведомств.

    Массовое отключение сайтов произошло в Нидерландах.

    МИД Бельгии сообщил об отключении сайтов из-за сообщений о кибератаках, использующих уязвимость в языке программирования PHP.

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    22 октября 2026, 14:56 • Новости дня
    Путин поручил внедрить искусственный интеллект в работу ФТС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин заявил о необходимости реализовать планы по внедрению искусственного интеллекта (ИИ) в работу Федеральной таможенной службы (ФТС).

    Все планы, включая внедрение искусственного интеллекта в работу таможенной службы, должны быть реализованы, заявил президент России Владимир Путин. Заявление прозвучало на церемонии вручения знамени ФТС, передает ТАСС.

    «Идет большая системная работа в рамках Стратегии развития таможенной службы. В ее обновленной редакции речь идет об ускорении и повышении надежности ключевых административных процедур и дальнейшей автоматизации, внедрении передовых технологий, включая искусственный интеллект. Все эти планы, безусловно, должны быть реализованы. Уверен в вашей компетентности и ответственности», – заявил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал участие Путина в церемонии вручения знамени ФТС. Позже президент принял участие в этом мероприятии в Кремле.

    В прошлом месяце Путин на встрече с главой ФТС Валерием Пикалевым оценил внедрение системы QR-кодов для контроля за перемещением товаров через государственную границу.

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    21 октября 2026, 18:11 • Видео
    Вэнс хочет уйти. Что мы теряем?

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что, вероятно, не будет участвовать в следующих выборах, хотя его считали преемником Дональда Трампа. Кто же тогда возглавит США?

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    21 октября 2026, 19:34 • Новости дня
    Сайты немецких ведомств отключили из-за угрозы взлома

    RBB: Ряд государственных сайтов в Германии отключили из-за угрозы кибератак

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Несколько государственных сайтов в Германии были отключены в связи с обнаруженной уязвимостью в языке программирования PHP, которая может привести к кибератакам, сообщает телерадиокомпания RBB.

    Отмечается, что уязвимость в PHP, используемом для работы многих интернет-ресурсов, позволяет злоумышленникам удаленно запускать вредоносные программы на серверах. Эта брешь в безопасности дает хакерам возможность проводить масштабные атаки и получать несанкционированный доступ к IT-системам, передает РИА «Новости» со ссылкой на RBB.

    «Многие организации, в том числе немецкие ведомства и местные администрации, в качестве меры предосторожности отключили свои сайты… В их числе сайты федеральной полиции, таможни и министерства внутренних дел Германии», – говорится в сообщении.

    Помимо государственных структур, доступ к своим порталам ограничили Институт Роберта Коха, благотворительная организация Berliner Tafel, Потсдамский университет, клиника «Шарите» и партия «Зеленые».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду министерство иностранных дел Бельгии отключило свои сайты из-за риска хакерских атак.

    В тот же день массовые отключения интернет-ресурсов по аналогичной причине произошли в Нидерландах.

    Во вторник партия «Альтернатива для Германии» подверглась масштабной кибератаке.

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    21 октября 2026, 19:18 • Новости дня
    В работе «Википедии» по всему миру произошел массовый сбой

    Пользователи по всему миру сообщили о сбое в работе «Википедии»

    Tекст: Ольга Иванова

    Пользователи по всему миру столкнулись со сбоями в работе приложения и веб-сайта популярной интернет-энциклопедии «Википедия».

    Сбой в работе сервисов «Википедии» начался в районе 18:00 мск. Пользователи испытывают трудности при открытии веб-сайта и приложения, а также жалуются на проблемы со входом в учетную запись, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные платформы Downdetector.

    Наибольшее количество жалоб поступает из США, откуда пришло почти 2 тыс. обращений. О неполадках также сообщают пользователи из Британии, Германии, Франции, Испании, Индии, Японии и других стран.

    Интернет-энциклопедия «Википедия» функционирует с 2001 года. На сегодня она включает более 68 млн статей на разных языках, а количество ежемесячных посетителей ресурса превышает 1 млрд человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в российском сегменте интернета зафиксировали массовый сбой.

    В сентябре глобальный сбой затронул работу сервиса Discord.

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    21 октября 2026, 21:49 • Новости дня
    Разработчик видеоигр Electronic Arts запланировал уволить часть штата

    Bloomberg: Electronic Arts сократит 3% персонала и закроет серию Mass Effect

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американская компания Electronic Arts решила уволить около 400 сотрудников, включая часть штата студии BioWare, и отказаться от дальнейшего развития франшизы Mass Effect, пишет Bloomberg.

    Разработчик видеоигр Electronic Arts уволит около 400 человек, что составляет порядка 3% от общего числа сотрудников компании, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Bloomberg.

    Под сокращение также попали около 50 работников дочерней студии BioWare. Согласно опубликованному корпоративному письму, из-за этих увольнений Electronic Arts прекратит разработку серии игр Mass Effect.

    При этом руководство компании намерено продолжить работу над другими проектами. Издатель собирается выпустить следующую часть игровой серии «Звездные войны», разрабатывает новую игру про Железного человека по франшизе Marvel, а также планирует создать новую часть шутера Battlefield.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Минцифры представило меры поддержки российской индустрии видеоигр.

    Ранее президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность производства в России игровых приставок и создания собственной операционной и облачной системы доставки игр.

    До этого стало известно о покупке частными инвесторами Electronic Arts за 55 млрд долларов.

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    22 октября 2026, 15:13 • Новости дня
    Симоньян: Сгенерированный ИИ Достоевский станет политическим экспертом на RT

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сгенерированный искусственным интеллектом писатель Федор Достоевский будет выступать постоянным политическим экспертом на телеканале RT, сообщила главный редактор телеканала Маргарита Симоньян.

    Она опубликовала ролик, в котором сгенерированный литератор цитирует свой «Дневник писателя», передает RT. «Обещала – сделали. Теперь Достоевский будет постоянным политическим экспертом на RT», – заявила Симоньян.

    В представленном видео писатель рассуждает о людях, пытавшихся перенять европейские вкусы. «Кончилось тем, что они прямо обозвали нас врагами и будущими сокрушителями европейской цивилизации. Вот как они поняли нашу страстную цель стать общечеловеками!» – говорит сгенерированный Достоевский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году телеканал RT с помощью искусственного интеллекта воссоздал историю отношений России и Индии.

    Ранее Симоньян спрогнозировала полное вытеснение журналистов искусственным интеллектом в ближайшее время.

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    22 октября 2026, 07:53 • Новости дня
    Раскрыта схема выманивания денег у родителей поддельными голосами учителей

    МВД: Мошенники с помощью ИИ подделывают голоса учителей для обмана родителей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мошенники стали использовать искусственный интеллект для подделки голосов учителей и классных руководителей, чтобы выманивать деньги у родителей школьников.

    Злоумышленники начали активно применять возможности искусственного интеллекта для обмана родителей школьников. Аферисты подделывают голоса классных руководителей и под предлогом срочной проблемы выманивают у людей деньги и коды из СМС, передает РИА «Новости» со ссылкой на материалы МВД России.

    В ведомстве подчеркнули, что сгенерированный голос звонящего может быть практически неотличим от речи настоящего преподавателя, и в этом заключается главная опасность новой схемы.

    Полицейские советуют не выполнять требования мошенников сразу. При поступлении подозрительного звонка рекомендуется прервать разговор и перезвонить учителю самостоятельно, а также уточнить у других родителей, не обращались ли к ним с аналогичными просьбами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг злоумышленники придумали способ кражи денег с «Пушкинской карты». Во вторник мошенники начали красть Telegram-аккаунты под предлогом детского голосования. В понедельник была раскрыта схема обмана с выигрышами в мессенджере.

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    22 октября 2026, 13:30 • Новости дня
    В Бундестаге предупредили о новом уровне киберугроз из-за уязвимости в PHP

    Бундестаг предупредил о новом уровне киберугроз из-за уязвимости языка PHP

    Tекст: Мария Иванова

    Председатель парламентского комитета по контролю за деятельностью спецслужб Бундестага Марк Хенрихман предупредил о выходе киберугроз на качественно новый уровень из-за обнаружения критической уязвимости в языке программирования PHP.

    В интервью газете Handelsblatt политик пояснил, что технологии искусственного интеллекта позволяют злоумышленникам быстро использовать бреши в системах. Он указал на незащищенность государственных институтов в ситуациях, когда ключевое программное обеспечение годами содержит скрытые дефекты, передает ТАСС.

    Ранее Федеральное ведомство по безопасности информационной техники (BSI) выпустило предупреждение из-за масштабной уязвимости в PHP. Под угрозой оказалась стабильность множества ресурсов, включая новостные порталы, онлайн-магазины и системы управления контентом, в частности WordPress. Хенрихман поддержал увеличение финансирования BSI на 2027 год, отметив, что профильным службам нужны дополнительные кадры и полномочия, «чтобы оставаться впереди в этой гонке».

    По данным телеканала N-TV, в среду в Германии многие сайты были отключены из-за угрозы взлома, включая ресурсы больниц, университетов и административных органов. Эксперты отмечают, что только на базе системы WordPress работают 400-500 млн сайтов в мире, а уязвимости могут позволить злоумышленникам удаленно захватить контроль над серверами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Австралия и Новая Зеландия предупредили об уязвимости языка программирования PHP.

    В среду 13 стран приостановили работу государственных интернет-ресурсов из-за уязвимости PHP.

    Сайты немецких ведомств отключили из-за угрозы взлома.

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    22 октября 2026, 12:50 • Новости дня
    Дмитриев назвал российскую электроэнергию самой дешевой в мире для развития ИИ

    Глава РФПИ объявил электроэнергию для ИИ в России самой дешевой в мире

    Tекст: Мария Иванова

    Россия обладает самой дешевой в мире электроэнергией для развития искусственного интеллекта, заявил спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Россия обладает самой дешевой в мире электроэнергией для развития искусственного интеллекта, передает ТАСС.

    «Я вчера говорил, например, о проекте совместного дата-центра. Потому что Россия обладает самой дешевой электроэнергией для искусственного интеллекта в мире, и мы видим, что мы можем сотрудничать в технологической сфере», – сказал журналистам спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Дмитриев сообщил об обсуждении между Россией и США создания совместных дата-центров искусственного интеллекта.

    На прошлой неделе глава РФПИ рассказал о переговорах с американской стороной по проектам в этой сфере.

    Президент Владимир Путин назвал развитие систем больших данных и искусственного интеллекта конкурентным преимуществом России.

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    22 октября 2026, 14:58 • Новости дня
    В Европарламенте поссорились из-за правил ответственности для создателей ИИ

    Politico: Сторонники фон дер Ляйен поссорились из-за правил регулирования ИИ

    Tекст: Игорь Иножарский

    Поддерживающие главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен центристские партии столкнулись на пленарном заседании Европарламента из-за вопроса о привлечении к ответственности компаний, занимающихся искусственным интеллектом.

    Еврокомиссия рассматривала специальные правила ответственности в 2022 году, но отказалась от них в прошлом году ради масштабного упрощения процедур и повышения конкурентоспособности блока, пишет Politico.

    «Отказ от директивы об ответственности за ИИ был большой ошибкой», – заявил вице-председатель фракции «Социалисты и демократы» Алекс Агиус Салиба. Он настоятельно призвал Еврокомиссию представить этот важный законопроект.

    В ходе дебатов представители левоцентристских и «зеленых» партий потребовали ввести новый закон для борьбы с хакерскими атаками с использованием нейросетей. По их мнению, создатели моделей должны нести ответственность за причиненный ущерб по аналогии с производителями традиционных товаров. Правоцентристские депутаты выступили против инициативы, призвав к снижению бюрократической нагрузки и увеличению частных инвестиций для конкуренции в глобальной гонке технологий.

    Европейский комиссар по международному партнерству Йозеф Сикела напомнил, что правила отменили из-за неспособности стран Евросоюза и евродепутатов достичь по ним соглашения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе эксперты отметили троекратное опережение Евросоюза Соединенными Штатами по темпам роста инвестиций в искусственный интеллект. В июле европейские страны запланировали масштабные вложения в собственные нейросети для избежания возможной блокировки зарубежных алгоритмов. В июне европейские чиновники начали применять искусственный интеллект для проверки законодательства стран-кандидатов на вступление в блок.

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    22 октября 2026, 11:33 • Новости дня
    В США усомнились в работоспособности военного ИИ стран Европы

    Rapporteur: В компании Palantir усомнились в военном ИИ Евросоюза

    Tекст: Мария Иванова

    Руководитель американской компании Palantir в Великобритании и Европе Луис Мосли заявил, что работоспособность европейских военных разработок на базе искусственного интеллекта пока не доказана в реальных боевых условиях.

    Американская технологическая компания Palantir выразила сомнения в качестве европейских военных технологий на основе искусственного интеллекта из-за отсутствия проверок в бою, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Rapporteur.

    «Что касается так называемых европейских конкурентов, то сейчас никто не имеет ни малейшего представления, работают ли их разработки вообще», – заявил Мосли.

    По его словам, главное преимущество Palantir заключается в практическом применении создаваемых технологий. Топ-менеджер также раскритиковал подход Брюсселя к технологическому суверенитету. Он подчеркнул, что определяющим критерием должна быть возможность заказчика контролировать системы, а не место регистрации предприятия.

    В компании подтвердили отсутствие прямых контрактов с институтами Евросоюза. При этом Palantir сотрудничает с НАТО и правительствами Франции, Великобритании, Нидерландов и Швеции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом аналитики спрогнозировали трехкратное отставание Евросоюза от США по темпам инвестиций в искусственный интеллект.

    Весной в НАТО объяснили зависимость украинской армии от подобных систем.

    В апреле министерство обороны Германии решило укрепить армию ИИ-психологами.

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    22 октября 2026, 11:02 • Новости дня
    Китай возглавил создание мировых стандартов интерфейсов «мозг – компьютер»

    SCMP: Китай начал формировать мировые стандарты интерфейса «мозг – компьютер»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Китай взял на себя руководство процессом стандартизации технологий интерфейса «мозг – компьютер» (BCI), возглавив секретариат подкомитета при Международной организации по стандартизации (ISO) и Международной электротехнической комиссии (IEC).

    Китай сделал важный шаг в стандартизации технологий BCI, став председателем подкомитета ISO/IEC JTC 1/SC 43, пишет South China Morning Post.

    Подкомитет под руководством Юй Юньтао из Китайского института стандартизации электроники занимается разработкой глобальных стандартов взаимодействия мозга и компьютера. Уже опубликованы стандарты словаря BCI, формата данных для неинвазивного сбора информации о мозге, эталонной архитектуры и вариантов использования.

    Пекин включил применение этих технологий в список национальных приоритетов развития. Эксперты отмечают, что китайское правительство делает ставку на эту отрасль, считая ее потенциально такой же значимой, как сектор электромобилей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее министр финансов США исключил передачу Китаю технологий ИИ.

    Также Китай разработал около 200 стандартов для искусственного интеллекта.

    Кроме того, китайские ученые создали робота для вживления имплантов в мозг.

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    22 октября 2026, 13:41 • Новости дня
    Роскосмос привлек искусственный интеллект к обработке спутниковых снимков

    Роскосмос внедрил нейросеть GigaChat для отчетов космонавтов на орбите

    Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что ракетно-космическая отрасль активно внедряет технологии искусственного интеллекта, в том числе для помощи экипажу на орбите.

    Ракетно-космическая сфера активно внедряет нейросети в свою деятельность, включая использование искусственного интеллекта при проведении научных работ в космосе, сообщил Дмитрий Баканов на встрече со студентами РЭУ им. Г. В. Плеханова, передает ТАСС.

    «Этот переломный момент нельзя упустить. ИИ – вещь дорогая, сейчас в это направление активно идут программисты, растут спрос и цены на чипы. И мы в этом направлении очень активно движемся. Я глубоко убежден, что с точки зрения математической школы мы справимся с этим вызовом», – отметил Баканов.

    С помощью искусственного интеллекта специалисты обрабатывают снимки со спутников дистанционного зондирования Земли, улучшая их качество и выделяя необходимые объекты. Кроме того, космонавты на Международной космической станции используют нейросеть GigaChat от Сбербанка для составления отчетности.

    Руководитель госкорпорации добавил, что крупные иностранные компании вкладывают значительные средства в ИИ-технологии. По его оценке, уже через три года человечество может получить техническое изделие, которое будет полностью спроектировано и произведено искусственным интеллектом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце глава Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил о подготовке нейросетью GigaChat более 350 отчетов для космонавтов на Международной космической станции.

    В сентябре он заявил об интеграции технологий искусственного интеллекта в ключевые системы управления Российской орбитальной станции.

    Летом заместитель главы Роскосмоса Сергей Крикалев рассказал о тестовом использовании искусственного интеллекта на борту МКС.

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    22 октября 2026, 14:40 • Новости дня
    Венгрия приостановила работу госсайтов из-за уязвимости PHP

    Правительство Венгрии временно отключило государственные сайты из-за угрозы

    Министр науки и технологий Венгрии Золтан Танач заявил, что власти страны приостановили работу некоторых правительственных сайтов из-за критических уязвимостей языка программирования PHP.

    «Мы в качестве меры предосторожности ночью временно отключили сайт magyarorszag.hu и доступ к ряду других правительственных сайтов из-за критической угрозы информационной безопасности (уязвимости PHP2Shell), затронувшей некоторые страны», – написал Танач, передает РИА «Новости».

    По его словам, признаков кибератак не обнаружено, однако для устранения уязвимости работу государственных сервисов приостановили на 48 часов. Министр отметил, что отключения произведены по рекомендации национального института кибербезопасности.

    В среду разработчики PHP объявили о двух критических уязвимостях и призвали пользователей как можно скорее обновить системы, а в противном случае – приостановить работу сайтов. Язык программирования PHP широко используется для создания интернет-сервисов разного масштаба.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг председатель парламентского комитета по контролю за деятельностью спецслужб Бундестага Марк Хенрихман предупредил о выходе киберугроз на новый уровень из-за обнаружения критической уязвимости в языке программирования PHP.

    Власти Австралии и Новой Зеландии выпустили предупреждения о возможности утечки конфиденциальной информации.

    В среду государственные сайты по меньшей мере в 13 странах мира отключили из-за обнаруженной угрозы.

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    22 октября 2026, 18:12 • Новости дня
    Синод РПЦ поручил комиссии по биоэтике выработать позицию по ИИ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Священный синод Русской православной церкви поручил Синодальной комиссии по биоэтике и высоким технологиям подготовить официальную церковную позицию по вопросам искусственного интеллекта и иным высоким технологиям с последующим представлением результатов работы священноначалию.

    Комиссии также поручили взаимодействовать по этим темам с государственными органами, научным и деловым сообществом, а также общественными организациями, передает РИА «Новости» со ссылкой на сайт РПЦ.

    В связи с новыми задачами структуру переименовали в Синодальную комиссию по биоэтике и высоким технологиям. Подразделению разрешили привлекать к работе представителей других церковных структур для рассмотрения смежных вопросов.

    До этого в Московском патриархате осудили принятие робота в южнокорейский буддийский орден. Ранее член Синодальной комиссии по биоэтике РПЦ Владимир Духович выразил опасения по поводу возможной угрозы свободной воле человека из-за внедрения чипов в мозг.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам развития искусственного интеллекта.

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    Россия готова помочь Америке не только с дизелем

    Пока готовится к отправке первый танкер с российским дизелем в США – это ожидается на днях, – Россия налаживает с Америкой новые контракты на поставку еще и своих удобрений. Проблем с их продажей у России тоже нет. Зато американские фермеры страдают как от удорожания дизеля, так и от нехватки удобрений. Россия готова помочь по всем фронтам. Подробности

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    Путин заставил США смириться с интересами России на Украине

    Конфликт на Украине постепенно движется к своему завершению – так оценил результаты прошедшей в среду в Санкт-Петербурге встречи Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом помощник президента России Юрий Ушаков. Как считают эксперты, прошедший диалог показал: Москва укрепила свои позиции, а Вашингтон перестал говорить языком ультиматумов. В повестку добавились и вопросы торговли – поставок дизеля и удобрений в США. Что изменило позицию Белого дома и какие возможности это открывает для России? Подробности

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    Безэкипажные танки возьмут на себя опасные задачи

    В российской армии планируют создать подразделения безэкипажных танков. Такую технику уже испытали на учениях «Центр-2026» на полигоне «Чебаркульский». Как будут устроены эти подразделения, какие задачи смогут выполнять тяжелые боевые роботы и с какими ограничениями столкнется их применение на поле боя? Подробности

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    Москву обвинили в инспирировании бунта в еще одной стране Европы

    Албанию, как Францию, охватили протесты молодежи, переросшие в поджоги и погромы. Премьер-министр Эди Рама, чью резиденцию и партийный штаб тоже сожгли, обвинил в происходящем Россию и Иран, «которые не хотят, чтобы страна вошла в ЕС». Однако причины того, что называют «революцией фламинго», явно иные. Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Вэнс хочет уйти. Что мы теряем?

      Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что, вероятно, не будет участвовать в следующих выборах, хотя его считали преемником Дональда Трампа. Кто же тогда возглавит США?

    • «Альтернатива для Германии» продолжает удивлять

      Руководство партии «Альтернатива для Германии» сделало несколько заявлений, на которые стоит обратить внимания. Обращать внимание на заявления канцлера Фридриха Мерца, напротив, не стоит.

    • По чьему приказу разносят Францию

      Протесты школьников во Франции переросли в погромы невиданных масштабов. Во времена мигрантских бунтов и «желтых жилетов» такого не было. Но кто за этим стоит?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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