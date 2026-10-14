В российском сегменте интернета зафиксирован массовый сбой

Россияне пожаловались на массовые сбои в работе сервисов в Рунете

Tекст: Алексей Дегтярёв

Наиболее серьезные проблемы наблюдаются у сервисов Mail.ru, а также платежного сервиса Mokka – количество жалоб превышает 1,4 тыс., передает РИА «Новости» со ссылкой на данные «Сбой.РФ».

Больше всего жалоб на Mail.ru поступает из Москвы, Нижегородской, Вологодской и Ленинградской областей, а также из Пензенской и Ростовской областей.

Кроме того, россияне жалуются на сбои в работе операторов связи – «Мегафона», «Ростелекома», МТС, «Билайна» и Т2. Число жалоб на их работу колеблется около 400.

Трудности также наблюдаются у сервисов «Яндекса» (такси и карт), «ВКонтакте» и Россельхозбанка.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду россияне пожаловались на сбои в работе сервисов Mail.Ru.

В понедельник в России зафиксировали массовые сбои в работе сервисов «Яндекса».

В прошлом месяце пользователи в России столкнулись с массовыми сбоями в работе нейросети DeepSeek.