Technology Review: Дата-центры вызвали бум газовой генерации в США

Tекст: Игорь Иножарский

В США бум дата-центров для искусственного интеллекта подстегнул возвращение газовой генерации: в Луизиане число запланированных газовых электростанций для дата-центра Meta* выросло с трех до 10, а застройщики стали проектировать собственные автономные газовые станции, пишет Technology Review.

Крупнейший оператор энергосети США PJM, обслуживающий часть 13 штатов от Иллинойса до Вашингтона, принял заявки на 715 проектов мощностью более 200 ГВт, почти половина этой мощности приходится на газовые станции. Если все проекты построят, доля ископаемого топлива в сети PJM вырастет с 61% до 67%, по оценке специалиста по энергетическому моделированию, доцента Purdue Кевина Кирхера.

Газ уже является крупнейшим источником электроэнергии в США и фактически стал выбором по умолчанию для покрытия взрывного спроса. Выбросы Meta выросли на 45% за год, у Google – на 18%, у Amazon – на 16%, у Microsoft – на 25%; компания также пересматривает цель достичь нулевых выбросов к 2030 году.

В США предложено более 100 автономных энергообъектов для дата-центров общей мощностью 115 ГВт, что более чем вдвое превышает пиковый спрос Калифорнии; большинство заявок появилось с начала 2025 года. Альтернативами остаются дешевые ветер и солнце с накопителями и гибкое потребление, но сейчас свидетельства указывают на то, что бум ИИ в США фактически совпал с газовым бумом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца покупатели в США начали массово скупать генераторы из-за технологических сбоев. В октябре американские законодатели предложили обязать дата-центры оплачивать модернизацию энергосетей на фоне бума искусственного интеллекта. В июле Пентагон запланировал разместить серверные фермы для искусственного интеллекта на военных базах из-за высокого потребления электроэнергии и воды.