Tекст: Игорь Иножарский

Белый дом обвинил Сеул в нарушении обещания, данного президенту США Дональду Трампу, обеспечивать справедливое отношение к американским технологическим компаниям. Южнокорейские регуляторы выписали Coupang штрафы почти на 688 млн долларов, включая предварительный штраф в 224 млн долларов для сервиса доставки еды, пишет Fox News.

Представитель посольства Республики Корея заявил, что Сеул соблюдает соглашение с администрацией Трампа и привержен справедливой деловой среде. «Все расследования и решения корейского правительства, включая недавний штраф для поставщиков услуг доставки еды за антиконкурентное поведение, принятый Комиссией по справедливой торговле, были проведены законно и в соответствии с применимыми законами и нормативными актами», – заявил представитель посольства.

Coupang называют «амазоном Южной Кореи»: это крупнейшая в стране компания электронной коммерции с листингом на Нью-Йоркской фондовой бирже, зарегистрированная в Делавэре. Компанию основал в 2010 году корейский американский предприниматель Бом Ким. Coupang заявила о зарубежных продажах американских товаров и услуг на 5 млрд долларов в 2025 году.

Представитель Госдепартамента заявил, что давление Комиссии по справедливой торговле на американские компании угрожает потенциалу альянса, и Вашингтон оценивает варианты ответа. Конгрессмен Даррелл Айсса назвал председателя комиссии Бюн Гви Джу ключевой фигурой в этих практиках. Глава глобальных связей Coupang Роберт Портер сообщил, что компания ищет конструктивное решение для укрепления альянса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён назначил новых министра иностранных дел и главу национальной разведывательной службы. В воскресенье президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён принял отставку министра образования Чхве Гё Чжина. Летом прошлого года президент США Дональд Трамп объявил о всеобъемлющем торговом соглашении с Южной Кореей с инвестициями Сеула в американскую экономику на 350 млрд долларов.