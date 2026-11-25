Вся эта климатическая движуха – прямое продолжение того самого доброго старого колониализма, как бы ни пытались авторы делать вид, что они жуткие прогрессисты. Это позволяет развитым странам душить на корню любую новую индустрию в неразвитых.9 комментариев
Симоньян получила медаль Росгвардии «За боевое содружество»
Глава Росгвардии Золотов вручил Симоньян медаль «За боевое содружество»
Директор Росгвардии Виктор Золотов провел рабочую встречу с главным редактором телеканала RT Маргаритой Симоньян и вручил ей ведомственную награду, сообщили в Росгвардии.
Главнокомандующий войсками национальной гвардии России встретился с главным редактором телеканала RT в Москве, сообщает Росгвардия в «Макс». По итогам встречи Виктор Золотов вручил Маргарите Симоньян медаль «За боевое содружество».
Награда присуждена за содействие в выполнении задач и полномочий, возложенных на войска Росгвардии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце директор Росгвардии Виктор Золотов вручил главе Чечни Рамзану Кадырову погоны генерала армии и краповый берет.
Летом Маргарита Симоньян сообщила о присуждении премии имени Тиграна Кеосаяна жителю Краснодара за смелость при задержании злоумышленника в торговом центре.