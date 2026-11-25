Лихачев: В Энергодаре с весны погибли 15 сотрудников Росатома

Tекст: Денис Тельманов

«Самая последняя новость, к сожалению, она печальная. У нас один раненый, работник службы охраны, вчера получил ранение. Это 121-й человек, получивший ранения, с весны этого года. Погибших 31 человек вообще в Энергодаре, из них 15 наших работников», – заявил Лихачев в интервью журналисту ИС «Вести».

По его словам, это статистика с весеннего перемирия, и «жизнь легче не становится», так как в среду утром Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) потеряла внешнее энергоснабжение.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду ЗАЭС начала получать электроэнергию от резервных дизель-генераторов.

Во вторник посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил об избегании Украиной прямых атак на станцию.

В начале месяца глава Росатома Алексей Лихачев обвинил Киев в ликвидации персонала Запорожской АЭС.