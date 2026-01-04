Выкрадывание американцами Мадуро показывает, что в глазах США главы государств фактически лишаются статуса неприкосновенных. Да, Каддафи тоже уничтожили, а Кастро сколько раз пытались, но все-таки так открыто и лихо – это, пожалуй, впервые.23 комментария
Депутат Скрозникова сообщила об увеличении баллов ЕГЭ для приема в вуз
Абитуриентам 2026 года предстоит сдавать ЕГЭ по физике, информатике, истории, иностранным языкам, химии и биологии с повышенными минимальными баллами, сообщила член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова.
«В 2026-2027 учебном году минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы, подведомственные Минобрнауки, повышены по шести предметам. По физике минимальный порог увеличен с 39 до 41 балла, по информатике – с 44 до 46 баллов, по истории – с 36 до 40 баллов, по иностранным языкам – с 30 до 40 баллов. По химии и биологии минимальные значения выросли с 39 до 40 баллов», – перечислила она ТАСС.
По словам депутата, эти меры направлены на повышение качества подготовки абитуриентов и соответствие уровня их знаний выбранным направлениям обучения.
Она уточнила, что отмеченные баллы – нижний порог для подачи документов, но они не гарантируют поступление в вуз.
Минимальные баллы по остальным предметам остаются прежними: по русскому языку и профильной математике – 40 баллов, по обществознанию – 45 баллов, по литературе и географии – 40 баллов.
Повышенные требования распространяются как на бюджетные, так и на платные места. Вузы вправе устанавливать собственные минимальные баллы выше общегосударственных, исходя из конкурсной ситуации, добавила Скрозникова.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Министерство науки и высшего образования установило минимальное количество баллов ЕГЭ, необходимое для поступления в вузы, на 2026-2027 учебный год. Министр образования и науки Валерий Фальков объявил о сохранении трех ЕГЭ для поступления в вузы.