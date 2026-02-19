Алармизм в нашем патриотическом сегменте сети по итогам визита американского вице-президента в Закавказье зашкаливает. Кажется, американская пропаганда со своими нарративами об «изменении баланса сил на Кавказе» многих комментаторов просто околдовала. Попробуем расколдовать.0 комментариев
Дерипаска предупредил о миллиардных потерях из-за спасения «Самолета»
Российский предприниматель Олег Дерипаска выразил опасения по поводу возможных последствий спасения девелоперской компании «Самолет».
«Кабальная банковская реструктуризация «Самолета» обернется миллиардными потерями для бюджета и экономики», – написал он в своем Telegram-канале.
Дерипаска считает, что более разумным шагом было бы выделить компании 50 млрд рублей сроком на три года в обмен на 25-30% доли в бизнесе. По его мнению, альтернативные меры могут привести к «цепной реакции проблем», последствия которой будут стоить экономике еще дороже.
Напомним, в начале февраля группа «Самолет» направила письмо председателю правительства Михаилу Мишустину с просьбой предоставить льготный кредит или иной стабилизационный инструмент на сумму 50 млрд рублей сроком до трех лет.
Власти отказали девелоперу «Самолет» в льготном кредитовании из бюджета.