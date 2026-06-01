Ямал и Югра возглавили рейтинг регионов по благосостоянию семей
По итогам 2025 года Ямало-Ненецкий автономный округ сохранил лидерство по уровню материального благополучия, показало исследование российских регионов по уровню благосостояния семей.
В среднестатистической местной семье с двумя детьми после минимальных расходов остается 141,4 тыс. рублей, передает РИА «Новости».
Второе и третье места заняли Ханты-Мансийский автономный округ и Магаданская область с показателями 102,6 тыс. и 94,9 тыс. рублей соответственно.
В среднем по стране потенциально возможный остаток составил 51,5 тыс. рублей. Москва замкнула пятерку лидеров, а Петербург оказался на восьмой строчке. При этом в четырех регионах свободные средства у семей с медианным заработком полностью отсутствуют.
Аутсайдерами списка стали Ингушетия, Чечня и Кабардино-Балкария, где зафиксирован отрицательный денежный остаток. Жителям этих республик приходится полагаться на натуральное хозяйство и дополнительные источники доходов для покрытия базовых потребностей.
В феврале число российских регионов со средней зарплатой выше 100 тыс. рублей выросло до 15. Статистика зафиксировала в Магаданской области и на Чукотке среднюю зарплату свыше 200 тысяч рублей.