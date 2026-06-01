«Аэрофлот» возобновил регулярные рейсы в Дубай
Российский авиаперевозчик «Аэрофлот» восстановил прямое авиасообщение с Объединенными Арабскими Эмиратами после вынужденной паузы длительностью три месяца.
Утром 1 июня пассажирский лайнер направился из столичного аэропорта Шереметьево на Ближний Восток, передает РИА «Новости».
«Рейс SU 520, Дубай, «Аэрофлот» – отправлен в 07.05 мск», – сообщается на информационном табло терминала.
Российская авиакомпания анонсировала возвращение данного направления еще в середине мая. Перелеты на лайнерах Boeing 737 будут осуществляться один раз в сутки. С первого июля частоту отправлений планируют увеличить до двух раз в день.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте авиакомпания «Аэрофлот» приостановила полеты между Россией и ОАЭ из-за нестабильной ситуации в Персидском регионе. В мае Росавиация сняла все ограничения на перелеты на Ближний Восток.