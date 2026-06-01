Выбросы вредных веществ в России достигли семилетнего минимума

Общий объем промышленных и транспортных выбросов в России сократился на 4%

Tекст: Мария Иванова

В 2025 году российские предприятия и автомобили выбросили в атмосферу 21,2 млн тонн загрязняющих веществ. Это на 4% меньше показателя 2024 года, передает ТАСС со ссылкой на исследование аудиторско-консалтинговой сети «Финэкспертиза». Наибольшее снижение суммарных выбросов зафиксировано в Ингушетии, Чечне и Кировской области.

«Как выбросы предприятий, так и транспортные выхлопы опустились до минимальных значений за последние семь лет. В результате совокупный объем выбросов от стационарных и передвижных источников сократился по сравнению с 2024 годом на 4% – с 22,07 млн до 21,19 млн тонн, что также стало самым низким показателем за весь период наблюдений с 2019 года», – отмечается в исследовании. При этом негативное воздействие на атмосферу существенно усилилось в Кабардино-Балкарии, Туве и Дагестане.

Президент «Финэкспертизы» Елена Трубникова сообщила, что непосредственно в воздух поступило лишь 22,4% от сгенерированного объема промышленных загрязнений. Основная часть вредных веществ была уловлена, обезврежена и направлена на утилизацию. Доля утилизированных веществ выросла до 66%, что стало максимальным показателем с 2019 года.

В среднем на одного жителя России приходилось 145 кг загрязняющих веществ. Наибольший объем выбросов на душу населения зафиксирован в Ямало-Ненецком автономном округе – 1,84 тонны. Минимальные удельные выбросы наблюдались в Ингушетии – 15 кг на человека. Наиболее высокий уровень загрязнений на единицу площади традиционно фиксируется в Москве и Петербурге.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Росстандарт утвердил новый национальный стандарт для систем искусственного интеллекта по контролю автомобильных выбросов.

Осенью прошлого года президент России Владимир Путин поинтересовался у главы Росприроднадзора критериями оценки снижения загрязнения воздуха. Чуть ранее глава государства подписал указ о необходимости сокращения выбросов парниковых газов к 2035 году.